المغرب يؤكد تأييده الحفاظ على خط أنابيب الغاز الجزائرية

أعرب المغرب عن تأييده الحفاظ على خط أنابيب الغاز المغاربي-الأوروبي الذي يربط الحقول الجزائرية بالقارة الأوروبية مروراً بالمملكة، فيما ينتهي الاتفاق بشأنه في أكتوبر 2021، وفق ما أعلنت مسؤولة مغربية.

وقالت المديرة العامة للمكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن أمينة بنخضرة في تصريح لصحيفة “ماروك لوجور” التابعة لوكالة المغرب العربي للأنباء الرسمية، إنّ “إرادة المغرب للحفاظ على هذا الخط لتصدير الغاز تم دائما تأكيدها بوضوح وعلى جميع المستويات منذ أكثر من ثلاث سنوات”.

وأضافت “إرادتنا (…) عبرنا عنها شفاهيا وكتابيا، في العلن وخلال المحادثات الخاصة”، واضعة بذلك حدا لتقارير تفيد بأنّ المغرب يودّ منع تجديد العقد الخاص بخط أنابيب الغاز الذي يربط الجزائر بإسبانيا منذ عام 1996.

الشرق الاوسط / سكاي نيوز