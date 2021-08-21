سيكون من الخطأ تكرار سيناريو اللاجئين السوريين مع الأفغان

في مقال بصحيفة ”لوفيغارو” الفرنسية، تحت عنوان “أفغانستان: نهاية وهم عظيم”، قال كاتب المقالات الكندي (من كيبيك تحديدا)، ماثيو بوك سيت، إن فشل أمريكا وحلفائها في أفغانستان ربما كان حتميا، ومع ذلك يظل مهينا، ويأتي ليختتم عشرين عاما بعد الحادي عشر من سبتمبر.

واعتبر الكاتب أن الديمقراطية على النمط الغربي، المفروضة بشكل مصطنع على بلد ليس مهيأ لها، يمكن أن تصبح سريعة الانفجار. كان هناك شيء غير واقعي حول الاعتقاد بذلك بشأن دولة قديمة بقدر ما هي قبلية مثل أفغانستان – ويمكن قول الشيء نفسه عن العراق وليبيا.

فخيال المحافظين الجدد الذي تبلور في التسعينيات والذي حمله الجمهوريون والديمقراطيون على حد سواء إلى الولايات المتحدة كان متجذرا في النظرة العالمية للأشخاص الذين يميلون غالبا إلى الاعتقاد بأنهم حاملو مهمة تعويضية للبشرية جمعاء، والتي ترى في نموذجها للمجتمع تصورا مسبقا لمن يُدعى لقيادته عالميا.

على مدار تاريخها، رحبت الولايات المتحدة بما يتجاوز جوهرها الأنجلوساكسوني الأصلي، بسلسلة من الموجات الديموغرافية التي اندمجت في الوطنية الأمريكية. تعيش الثقافات الأصلية بطريقة الفولكلور وهيكل المجتمع المدني دون تشكيل المجتمع السياسي فعليا.

ومن المسلم به أن هذا النموذج قد انتشر منذ حوالي ثلاثين عاما، لكنه ما يزال يهيمن على خيال البلاد. يجد الأمريكيون، في أعماقهم، صعوبة في أخذ الاختلافات الثقافية التأسيسية على محمل الجد. إنهم لا يؤمنون بالعمق التاريخي لكلٍّ منهم، وبالخاصية المُحدِدة لطياتهم القديمة. فهم يؤمنون بتنوع الشعوب أقل مما يؤمنون بإمكانية التبادل بين السكان، ويميلون إلى بناء سياستهم الخارجية على هذا المبدأ ويصابون بالذهول في كل مرة عندما يناقض الواقع المثل الأعلى لديهم، يقول الكاتب.

ويواصل ماثيو بوك سيت القول إنه ليس هناك شك في أن نظام طالبان سام، والذين يشككون في نواياه الحقيقية، أو الدبلوماسيون الذين يحثونه على أن يكون شاملا، يخدعون أنفسهم. يمكننا أيضا فهم الأفغان الذين ينوون الفرار من البلد بأي ثمن. لكن العاطفة الإنسانية لا يمكن أن تكون سياسة.

لقد حدث بالفعل تحول في حق اللجوء إلى شبكة هجرة كاملة منذ ذلك الحين وهو تزوير لقواعد الضيافة الأساسية. في حين أنه من الطبيعي أن ترحب الدول الغربية بأولئك الذين خدموا جيوشها بشكل مباشر، وبعض الفئات الضيقة من اللاجئين، مثل نشطاء حقوق الإنسان الذين يتم الحديث كثيرا عنهم الآن، فإن فتح الحدود لا يمكن أن يجري تجاوزه بشكل جدي.

وخلص الكاتب في مقاله هذا في “لوفيغارو” بالتحذير من مغبة أنه سيكون من الخطير للغاية إعادة ارتكاب خطأ 2015 مع “اللاجئين” السوريين، قائلا إن الأفغان، بغض النظر عن أي شيء، ليسوا غربيين في طور التكوين. على نطاق واسع، فإن غالبية الذين يفرون سيكونون أجانب ثقافيا عن أوروبا ومشبعين بمفهوم قديم للإسلام غير متوافق جذريا مع المجتمعات الغربية.

وإذا كان من الواضح أن كل أفغاني، على حدة، يمكن استيعابه في أوروبا، فإن التأثير الشامل سيدمر هذا الاحتمال، بالإضافة إلى تمهيد الطريق أمام الطائفية العدوانية. فالسخط المسرحي من هذا التذكير ينبع من دوغماتية متنوعة أصبحت مرضية.

القدس العربي