النجمة الأفغانية آريانا سعيد تنجح في الفرار من كابل



بعد أن سيطرت حركة طالبان على أفغانستان، سادت حالة من الخوف شوارع العاصمة الأفغانية كابول، مما جعل النجوم من الفنانين والرياضيين والمعروفين في المجتمع، الهروب بأنفسهم مما وصفوه بجحيم طالبان،

منهم النجمة “أريانا سعيد “، من أشهر المطربين الأفغان، والتى عملت كمقدمة برامج ايضا، وحكم في النسخة الأفغانية من برنامج “The Voice”، وهي تؤدي أغانيها في الحفلات التي تقيمها في الداخل والخارج باللغتين الفارسية والبشتو، كما يتابعها على “إنستغرام” مليون و300 ألف شخص.

لتفاجئ جمهورها بنشر صورها على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير “انستجرام”، هاربة علي متن إحدي الطائرات لمغادرة البلاد الى تركيا.

حالها كحال الكثير من الأفغان الشعور باليأس والخوف من عودة طالبان المفاجئة إلى حكم البلاد، وظهرت بعض مقاطع الفيديو المؤلمة على منصات التواصل الاجتماعي، تُظهر مجموعة من النساء الأفغانيات عاجزات يحاولن ضمان سلامة أطفالهن، بل إن بعضهم يلقين بأطفالهن فوق سياج سلكي للجنود المغادرين.

يشار إلى أن آريانا سعيد، كانت من أنصار الجيش الأفغاني، وكانت قد تحدثت عم مساندتها للحكومة عدة مرات قبل استيلاء طالبان على السلطة في البلاد، وهي متزوجة من حسيب سيد، مدير اعمالها، وقد فر هو الآخر معها إلى إسطنبول.

وأبلغت نجمة البوب الأفغانية متابعيها أنها على قيد الحياة وبصحة جيدة، مشيرة على أنها وصلت على العاصمة القطرية الدوحة، وهي في طريقها إلى تركيا، وانها ستقص عليهم الكثير من الحكايات عن مغامرتها بعد أن تهدأ خواطرها وتعود على وضعها الطبيعي بعد الصدمة التي تلقتها.

