الكاظمي من الكويت: نسعى لجعل العراق نقطة التقاء

أجرى أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح مباحثات مع رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي الذي وصل إلى الكويت، أمس، على رأس وفد رفيع المستوى، مباحثات تناولت آخر مستجدات الأوضاع في المنطقة.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي، في بيان أوردته وكالة الأنباء العراقية (واع)، إن الكاظمي أكد أن «الحكومة العراقية تعمل من أجل تحول العراق إلى نقطة التقاء وحوار وتبادل لوجهات النظر بين الأطراف المختلفة، وتكثف الجهود من أجل تعزيز التعاون الدولي لدعم العراق، وتعزيز العلاقات مع دول الجوار». وبين الكاظمي أن «بغداد تستضيف نهاية الشهر الحالي، قادة دول الجوار العراقي والإقليمي في مؤتمر بغداد»، معرباً عن رغبة «العراق في مشاركة دولة الكويت على أعلى المستويات».

ويأتي ذلك فيما بدأ العد التنازلي للانتخابات العراقية المقرر إجراؤها في 10 أكتوبر (تشرين الأول) المقبل وسط صراع خرائط انتخابية بين الأطراف الشيعية احتدم بعد إعلان زعيم «التيار الصدري» مقتدى الصدر مقاطعته للانتخابات فيما تتواصل الجهود لثنيه عن المقاطعة.

وحول ما إذا كانت الخرائط الانتخابية سوف تتأثر بغياب «التيار الصدري» يقول سياسي عراقي لـ«الشرق الأوسط» إنه «في الوقت الذي استقرت فيه الخرائط على صعيد الكرد والسنة؛ فإنها لا تزال قلقة وتنذر بالمخاطر شيعياً»، مضيفاً: «لا يزال نحو 4 أو 5 قوى تتحكم في المشهد الشيعي بما يجعل خريطته السياسية غير مستقرة».

الشرق الأوسط