غارات تركية على قرى حدودية عراقية مع إيران

أكد مصدر مسؤول في حزب العمال الكردستاني، أن طائرات تركية مسيّرة، أغارت صباح الثلاثاء، على سلاسل جبال أسوس شمال شرق محافظة السليمانية.

وتسببت الغارات التركية على سلاسل الجبال المطلة على مجموعة من القرى الحدودية مع إيران، في إلحاق خسائر بمزارع وحقول الفلاحين، وأثارت الهلع في نفوس سكان المنطقة.

تركيا تغير على منطقة كردية في سوريا لأول مرة منذ 17 شهرا

وقال المصدر في بيان عاجل تلقت “سكاي نيوز عربية” نسخة منه، إن المنطقة خالية تماما من أي تواجد لمقاتلي حزب العمال الكردستاني بخلاف ادعاءات أنقرة.

الشرق الاوسط / سكاي نيوز