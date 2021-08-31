لماذا تخشى الهند وبنغلاديش طالبان أكثر من غيرها

وضع إعلان طالبان عن إقامة إمارة إسلامية في أفغانستان دول جنوب آسيا في حالة تأهب للتطورات المحتملة على صعيد مكافحة الإرهاب في المنطقة التي تنشط فيها جماعات جهادية تتقاسم مع طالبان الأهداف البعيدة ولو كانت بأساليب مختلفة. ورغم أن طالبان تعهدت بعدم تحويل كابول إلى منصة للهجمات الإرهابية على الدول المجاورة، إلا أن خبراء لا يأخذون تعهدها على محمل الجد.

كابول – لا تزال دول جنوب آسيا التي تواجه تحديات إرهابية داخلية تراقب بحذر وتوجس تركيز حركة طالبان معالم الإمارة الإسلامية في أفغانستان وتأثير ذلك على الجماعات الجهادية النشطة في المنطقة مستقبلا.

وبالنسبة إلى دول جنوب آسيا، وخاصة الهند وبنغلاديش، يشكل انسحاب القوات الأميركية وانهيار الجيش الأفغاني وصعود طالبان تهديدا هائلا لمكافحة الإرهاب.

ومن المرجح أن تكثف الجماعات العابرة للحدود الوطنية مثل القاعدة والدولة الإسلامية، وكذلك الشركات التابعة لها والفروع الإقليمية، أنشطتها من أفغانستان التي تسيطر عليها طالبان.

ويمكن للجماعات الإرهابية المناهضة للهند مثل عسكر طيبة وجيش محمد في نهاية المطاف استخدام البلاد كقاعدة لشن هجمات في كشمير أو أجزاء أخرى من الهند، كما فعلت في تسعينات القرن الماضي حينما كانت طالبان تحكم أفغانستان.

وتعتقد شانثي مارييت ديسوزا خبيرة السياسة الخارجية في كلية كوتيليا للسياسة العامة في حيدر أباد التي أمضت أكثر من عقد تعمل مع منظمات حكومية وغير حكومية في مناطق مختلفة في أفغانستان، أن نيودلهي يتعين عليها أن تأتي بسياسة براغماتية وذكية للانخراط مع طالبان.

وعلى مدى سنوات تنشط جماعات مسلحة مناهضة للهند مثل عسكر طيبة وجيش محمد على الحدود الأفغانية – الباكستانية وتتدرب في معسكرات هناك وانطلاقا من المنطقة الحدودية، تشن هذه الجماعات هجمات في الهند. وفي أعقاب سيطرة طالبان على أفغانستان، فإن مسلحي هذه الجماعات قد يكتسبون جرأة أكثر ويحصلون على مناطق نفوذ أكبر لتنفيذ هجماتهم.

وتقول نافنيتا بيهيرا من جامعة دلهي “سوف يعتمد الأمر من الناحية الاستراتيجية على مدى تطور العلاقات بين طالبان وباكستان والصين وأيضا سيعتمد الأمر على ما إذا كانت طالبان ستقدم على دعم حرب الوكالة التي تخوضها إسلام أباد في كشمير”.

أثارت عودة طالبان إلى السلطة في أفغانستان قلق الهند من أن الجماعات الإرهابية سوف تثور لتهدد كشمير، حيث تخوض نيودلهي نزاعا إقليميا منذ عقود مع جارتها باكستان.

وفي نيودلهي هناك مخاوف من أن استيلاء طالبان على أفغانستان يمكن أن يشجع الجماعات الإرهابية التي تتخذ من باكستان مقرا لها، مثل عسكر طيبة وجيش محمد، التي كانت ترسل مقاتلين إلى كشمير منذ أكثر من ثلاثة عقود.

وتم إنشاء عسكر طيبة في ولاية كونار بأفغانستان في عام 1988 من قبل المخابرات الباكستانية (المخابرات الداخلية).

ويُعتقد أن زعيم الجماعة الإسلامية مولانا مسعود أزهر قد التقى مؤخرا بقادة طالبان، بما في ذلك المؤسس المشارك الملا عبدالغني بارادار، لطلب “المساعدة” في القتال في كشمير.

وبالتالي، يمكن أن تكون المؤسسة الأمنية الهندية محقة في القلق من أن استيلاء طالبان على السلطة قد يؤدي إلى اندفاع مقاتلين أجانب جدد مجهزين تجهيزا جيدا إلى كشمير. وعلى أقل تقدير، يمكن أن تشهد تدفق الأسلحة التي خلفتها القوات الأميركية المنسحبة والجيش الأفغاني المنسحب.

فيجاي كومار: سنتعامل مع التحديات بأسلوب احترافي ونحن في حالة تأهب تام

ووسط ذلك، تراقب الشبكة الأمنية التطورات في أفغانستان. ويقول المفتش العام للشرطة في كشمير فيجاي كومار إنهم قاموا بتنشيط شبكة استخباراتهم للتأكد مما إذا كانت طالبان أو أجانب يخططون لدخول المنطقة. ويقول كومار “سنتعامل مع التحديات بأسلوب احترافي ونحن في حالة تأهب تام”.

وعبر رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي عن هذه المخاوف في اتصال هاتفي مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بحسب وسائل إعلام هندية، قائلا إنه يجب عدم السماح للإرهاب بالانتشار من أفغانستان. كما ناقش مودي تأثير عودة طالبان على الأمن العالمي مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل.

ويؤكد متابعون أن عودة طالبان في أفغانستان، والتي يطلق عليها تاريخيا “قلب آسيا” لموقعها المركزي، لها تداعيات بعيدة المدى على الأمن الإقليمي، بما في ذلك النزاع المحتدم في كشمير.

وبعد سقوط نظام طالبان السابق في عام 2001، عملت الهند مع الحكومة الأفغانية الديمقراطية المدعومة من الولايات المتحدة لبناء البنية التحتية. وفي غضون ذلك، دعمت باكستان حركة طالبان في صعودها إلى السلطة في عام 1994، ويُعتقد أنها استمرت في مساعدة الجماعة وراء الكواليس منذ ذلك

الحين، كثقل أمني موازن لخصمها الدائم الهند.

ورحبت باكستان باستبدال طالبان للحكومة التي أبقت إسلام أباد على بُعد ذراع من حكومة من المتوقع أن تسمح بنفوذ باكستاني أكبر في أفغانستان. ويتكهن بعض المراقبين بأن باكستان ستتعاون مع الصين وروسيا لتوسيع نفوذها في آسيا الوسطى.

والسيناريو الذي تخشى نيودلهي أكثر منه هو انتصار طالبان الذي شجع المنظمات الإرهابية في باكستان المجاورة، مما يعرض كشمير التي تسيطر عليها الهند للخطر.

وأثار وزير الخارجية الهندي سوبراهمانيام جيشانكار هذا القلق مرارا في محادثات مع دول مجاورة مثل قطر منذ أن بدأت الولايات المتحدة سحب قواتها في أبريل.

وأشار تقرير صدر في يونيو إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة إلى تعميق العلاقة بين طالبان والقاعدة، حيث تمتد عضوية الجماعة الإرهابية عبر باكستان والهند وميانمار ودول الشرق الأوسط، وفقا للوثيقة.

وكان النزاع حول كشمير، رغم هدوئه مؤخرا، أساس ثلاث حروب بين الجارتين النوويتين الهند وباكستان، ونُفذت ضربات جوية في المنطقة في فبراير 2019.

وهناك أسباب تجعل الهند تخشى ذلك، إذ كانت روسيا وإيران والهند جزءا من المجموعة التي دعمت التحالف الشمالي في التسعينات لمحاربة طالبان.

وعلى مر السنين عقدت روسيا والصين وإيران السلام مع طالبان، فيما تأخرت الهند. وتجد نيودلهي نفسها في وضع ليس لديها فيه وصول محدود إلى بلد تكون فيه طالبان لاعبا سياسيا مهما في الحكومة. وسيكون تحديا كبيرا للهند حيث تظل علاقاتها مع طالبان باردة جدا أو معادية. والقضية الأكبر الآن هي ما إذا كانت طالبان ستسمح بهجمات إرهابية ضد الهند من أراضيها.

تخشى الحكومة العلمانية في بنغلاديش ذات الأغلبية المسلمة من أن استيلاء طالبان على أفغانستان سيعيد إحياء النظام البيئي الإسلامي الراديكالي العنيف في البلاد.

وبالنسبة إلى بنغلاديش، يعتبر شهر أغسطس شهر حداد وتذكير قاتم بالتهديد الذي يلوح في الأفق للإرهاب الإسلامي المتطرف.

وفي الخامس عشر من أغسطس 1975 أدى انقلاب عسكري إلى اغتيال الشيخ مجيب الرحمن، الأب المؤسس لبنغلاديش، مع الكثير من أفراد أسرته. وقام الحكام العسكريون الذين استولوا على بنغلاديش وحكموها على مدار الخمسة عشر عاما التالية بإضفاء الشرعية على الجماعة الإسلامية الموالية لباكستان، وأدخلوا تعديلات دستورية قوضت النظام السياسي الديمقراطي العلماني في البلاد، وأعلنوا أخيرا أن الإسلام هو دين الدولة في بنغلاديش.

وفي الحادي والعشرين من أغسطس 2004 نجت الشيخة حسينة ابنة مجيبور زعيمة المعارضة آنذاك ورئيسة الوزراء الآن بالكاد من هجوم بالقنابل اليدوية على تجمعها. وأسفر الهجوم عن مقتل 24 من قادة عوامي وإصابة أكثر من 500. وقتل محبوبور رشيد أحد حراس حسينة الشخصيين.

وقاد انقلاب عام 1975 صغار ضباط الجيش الساخطين، لكن هجوم عام 2004 بالقنابل اليدوية نفذه متشددو حركة الجهاد الإسلامي.

وحكمت رئيسة الوزراء الشيخة حسينة، التي تتولى السلطة منذ عام 2009، بنغلاديش بسياسة “عدم التسامح مطلقا مع الإرهاب”، لاسيما في أعقاب الضربة الإرهابية التي استهدفت مطعما راقيا في دكا عام 2016، والتي خلفت 23 قتيلا من بينهم 18 أجنبيا. وسيطرت حكومتها على النظام البيئي الإسلامي الراديكالي من خلال بعض الإجراءات الشرطية الصارمة، مما أدى في كثير من الأحيان إلى انتقادات الغرب بشأن انتهاكات حقوق الإنسان.

وعلى الرغم من هذه الجهود، على مدار العامين الماضيين، أطلق حزب “حفظة الإسلام” الراديكالي، الذي يسيطر على شبكة ضخمة من المدارس (المعاهد الدينية)، سلسلة من الاحتجاجات العنيفة في الشوارع، أولا بسبب تركيب تماثيل مجيب الرحمن على أنها “غير إسلامية”، ثم بشأن الحملة الفرنسية ضد الإسلاميين بعد قطع الرؤوس في باريس، وأخيرا بسبب زيارة رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي إلى بنغلاديش. وتم إحراق المكاتب الحكومية والمؤسسات التجارية ووسائل النقل العام. وتمت السيطرة على الفوضى من خلال عمل صارم للشرطة واعتقالات واسعة النطاق لقادة المحافظات.

ومثل طالبان، يعارض قادة “حفظة الإسلام” تمكين المرأة ويطالبون بسن قوانين التجديف ونظام حكم تحركه الشريعة. إنهم في معارضة شديدة لحسينة التي أعادت الكثير من الحكم العلماني لوالدها وروجت للنمو الاقتصادي، وتمكين النوع الاجتماعي، وحماية الأقليات.

وقالت عائشة زمان شيمو زعيمة الجناح النسائي في رابطة عوامي، في مقابلة “إنه نظام إسلامي متطرف نواجهه. إنهم يخرجون لتدمير روح حرب التحرير الكبرى لدينا. إنها معركة لا تنتهي وتتطلب يقظة أبدية”.

وحظي “حفظة الإسلام” بدعم الأحزاب الإسلامية مثل حزب بنغلاديش الوطني والجماعة الإسلامية، وكثير من قادتهم أعضاء في اللجنة الوطنية الآن.

وقال مسؤول كبير في المخابرات البنغالية، شريطة عدم الكشف عن هويته لأنه غير مصرح له بالتحدث إلى وسائل الإعلام، “لديهم صلات قوية بجماعات إرهابية إسلامية مثل حركة الجهاد الإسلامي وجماعة مجاهدي بنغلاديش”.

وفي حديثها بمناسبة الذكرى السابعة عشرة للهجوم بالقنابل اليدوية عام 2004 على تجمعها، ألقت حسينة باللوم على تحالف الحزب القومي البنغالي في رعاية الإرهاب. وقالت “كلما وصلوا إلى السلطة، كانوا يتآمرون لجعل بنغلاديش دولة فاشلة من خلال دعم الإرهابيين”.

دكا ردت بحذر على سيطرة طالبان ، لكن مخاوفها لكونها ثالث أكبر دولة ذات غالبية مسلمة في العالم باتت واضحة

وهكذا أثارت عودة طالبان إلى السلطة في أفغانستان مخاوف من أن يعيد التاريخ نفسه في بنغلاديش. وردت دكا بحذر على سيطرة طالبان على أفغانستان، لكن مخاوفها لكونها ثالث أكبر دولة ذات غالبية مسلمة في العالم باتت واضحة.

وقالت وزارة الخارجية في بيان “بنغلاديش تراقب بعناية الوضع سريع التطور في أفغانستان والذي نعتقد أنه قد يكون له تأثير على المنطقة وخارجها”.

وأضاف البيان أن “بنغلاديش تعتقد أن أفغانستان ديمقراطية وتعددية كما اختارها شعبها هي الضمان الوحيد للاستقرار والتنمية في البلاد”.

وقبل دخول طالبان إلى كابول مباشرة، قال مسؤول كبير في شرطة بنغلاديش لوسائل الإعلام إن بعض البنغاليين كانوا يحاولون الوصول إلى أفغانستان بعد دعوة طالبان “للانضمام إليهم في الحرب”.

وقال شفيق الإسلام مفوض شرطة دكا “لقد غادر بعض أفراد شعبنا بنغلاديش بالفعل للانضمام إلى طالبان … قيل لنا إن بعضهم احتُجز في الهند بينما كان البعض يحاول الوصول إلى أفغانستان بطرق مختلفة”.

ويقول مسؤولو المخابرات البنغالية إن لديهم تقارير عن متطرفين إسلاميين يحاولون “إعادة تنشيط ملابسهم”.

العرب