صادرات تركيا ترتفع 10.2% في يوليو

أفادت إحصاءات رسمية بأن صادرات تركيا نحو الخارج تجاوزت 121 مليار دولار خلال الـ7 أشهر الأولى من العام الحالي، في حين تتطلع البلاد إلى بلوغ 210 مليارات دولار مع نهاية العام الحالي.

وذكر بيان لهيئة الإحصاء التركية اليوم الثلاثاء أن صادرات تركيا خلال الفترة الممتدة من يناير/كانون الثاني إلى يوليو/تموز 2021 ارتفعت بنسبة تقارب 35%، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، لتبلغ 121 مليارا و325 مليون دولار.

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وعلى أساس شهري ارتفعت صادرات تركيا بنسبة 10.2% خلال يوليو/تموز الماضي، مقارنة بالشهر نفسه من العام المنصرم، لتبلغ 16 مليارا و415 مليون دولار.

وأضاف البيان أن واردات تركيا في الشهر نفسه شهدت أيضا ارتفاعا بنسبة 16.8%، مقارنة بشهر يوليو/تموز من العام الماضي، لتبلغ 20 مليارا و693 مليون دولار.

ووفق البيان، بلغ عجز التجارة الخارجية في الشهر المذكور 4 مليارات و278 مليون دولار، لكن العجز تقلص في الأشهر السبعة الأولى من العام بنسبة 4.7% ليبلغ 26.72 مليار دولار.

والعجز المتوقع في شهر يوليو/تموز الماضي جاء أقل من توقعات المحللين.

وكان فؤاد أوقطاي نائب الرئيس التركي صرح قبل نحو أسبوع أن هدف بلاده الوصول إلى عتبة 210 مليارات دولار في قطاع الصادرات مع حلول نهاية العام الجاري 2021.

وقال أوقطاي بهذا الخصوص إن “ثمة مؤشرات قوية حيال تحقيق صادراتنا أكثر من 200 مليار دولار بحلول نهاية العام، وهدفنا الوصول إلى 210 مليارات دولار”.

المصدر : وكالات