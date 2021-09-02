واشنطن تدعم الدوحة وأنقرة.. جهود قطرية تركية لإعادة تشغيل مطار كابل “بأسرع وقت ممكن”

أكدت وزارة الخارجية القطرية أن مهمة الفريق الفني الذي وصل أمس الأربعاء إلى كابل هي إعادة تشغيل المطار في أسرع وقت ممكن، في حين شددت واشنطن على أن الأتراك والقطريين يعملون بأسرع ما يمكن لإعادة فتح الجانب المدني منه.

وقال مصدر مطلع في مطار كابل إن طائرة قطرية على متنها فريق فني حطت أمس في مطار العاصمة الأفغانية، لإجراء مباحثات فنية.

وأفاد مراسل الجزيرة في كابل بأن خبراء فنيين قطريين وصلوا إلى العاصمة الأفغانية لبحث استئناف عمل المطار بطلب من حركة طالبان.

وقالت لولوة الخاطر مساعدة وزير الخارجية القطري، إن الفريق الفني القطري مهمته المساعدة في إعادة تشغيل مطار كابل في أسرع وقت ممكن.

وخلال مقابلة مع شبكة “سي إن إن” (CNN) الأميركية، أكدت الخاطر أن مهمة الفريق القطري تحظى بدعم من الأطراف الدولية كافة.

وشددت مساعدة وزير الخارجية القطري على ضرورة إجراء حوار بناء ومسار لبناء الثقة بين حركة طالبان والمجتمع الدولي، كما دعت الشركاء الدوليين إلى الاستفادة من البراغماتية التي أظهرتها الحركة حتى الآن.

من جانبه، كشف رئيس هيئة الطيران المدني الأفغانية المولوي رحمة الله كلزار أن الفريق الفني القطري شرع في تقييم الأضرار التي لحقت بمرافق المطار، ووضع خطط لتشغيله قريبا.

وأوضح رئيس هيئة الطيران المدني الأفغاني للجزيرة أن الرحلات الداخلية ستبدأ اعتبارا من يوم غد الجمعة، بينما سيستغرق استئناف الرحلات الخارجية بعض الوقت.

وأضاف أن الهيئة تحاول ترتيب الأمور وفق المعايير الدولية للطيران الداخلي والأجنبي، كما أشار إلى أن الهيئة ستطلب من دولة قطر مساعدة أفغانستان في النقل الجوي، مشيرا إلى جاهزية الجانب الأفغاني لعقد اتفاقيات شراكة مع الدوحة.

وكانت هيئة الطيران المدني في أفغانستان ذكرت أنها ملتزمة بالعمل على حل كل المشكلات التي يواجهها مطار كابل، بهدف تسهيل استئناف الرحلات المدنية والتجارية.

كما نقل مراسل الجزيرة في أفغانستان عن مصدر في طالبان أن الحركة دعت موظفي إدارة الطيران المدني لاستئناف العمل، وتقييم الخسارة التي لحقت بمطار كابل بعد دخول مسلحي الحركة إلى العاصمة.

وأضاف أن التقديرات الأولية تشير إلى الحاجة إلى 300 مليون دولار للقيام بأعمال الترميم والصيانة في المطار.

من جهته، قال المتحدث باسم الخارجية الأميركية نيد برايس خلال مؤتمر صحفي، إن الأتراك والقطريين يعملون بأسرع ما يمكن لإعادة فتح الجانب المدني من مطار كابل.

وأضاف برايس في مؤتمر صحفي أمس أن واشنطن تواصل دعم هذه المساعي بكل الطرق الممكنة، لأنها تصب في مصلحتها الخاصة.

من جانبها، قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي إن بلادها تعمل مع قطر وتركيا لإعادة فتح مطار العاصمة كابل.

وأشارت ساكي في مؤتمر صحفي، إلى أن الجزء المدني من المطار تعرض لدمار كبير، وأن هناك حاجة لترميمه بغية عودة الرحلات الجوية.

وأضافت المتحدثة أنه ليس هناك تسرع نحو الاعتراف بحركة طالبان لا من طرف الولايات المتحدة أو من أي دولة أجرت معها واشنطن محادثات بشأن ذلك.

وقالت ساكي إن واشنطن منخرطة في جهود دبلوماسية لإجلاء المزيد من المواطنين الأفغان المعرضين للخطر والمؤهلين لبرنامج التأشيرات المختلفة.

اتصالات مكثفة

من جانبها، قالت فيكتوريا نولاند نائبة وزير الخارجية الأميركي إن الولايات المتحدة أجرت اتصالات مكثفة مع حركة طالبان لاستكمال عمليات الإجلاء من أفغانستان.

وأكدت في مؤتمر صحفي أن واشنطن ستواصل إجراء محادثات مع طالبان بما يخدم مصالح الولايات المتحدة ومصالح حلفائها وشركائها، داعية طالبان للوفاء بالتزاماتها باحترام حقوق الإنسان والقانون الدولي.

وأضافت أن طالبان ستكسب كثيرا إذا تمكنت من إدارة أفغانستان بشكل مختلف.

المصدر : الجزيرة