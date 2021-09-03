السودان يوافق على استضافة “مجموعة أفغانية” لفترة مؤقتة

أكد وزير الدفاع السوداني ياسين إبراهيم ياسين أن المجلس السيادي وافق مبدئيا على استضافة مجموعة محدودة من الجنسيات الأفغانية لفترة معلومة.

وقال ياسين عقب جلسة طارئة للمجلس السيادي استعرض فيها كافة الجوانب المتعلقة باستضافة المواطنين الأفغان، إن المجلس سيخضع الأمر لمزيد من الترتيبات والإجراءات التي تحفظ الحقوق.

كما بحثت الجلسة عددا من القضايا المحلية من بينها المشكلات التي تعيق إنتاج النفط والتعدين وضرورة حسم الفوضى وأعمال التخريب التي تضر بالأمن القومي والاقتصاد الوطني.

وأبان وزير الدفاع أن المجلس استمع الي وصف وايجاز مهني من المفوضية القومية للحدود واطمأن على الوثائق والخرط المعتمدة والداعمة لخارطة السودان السياسية والتي تؤكد سلامة الموقف القانوني من النزاعات.

وأشار إلى أن المجلس استمع إلى تنوير حول الأنشطة الضارة في الحدود الشمالية الغربية مع ليبيا في منطقة المثلث من تجارة للمخدرات والبشر وتهريب للسلع والسيارات والأسلحة بجانب الهجرة غير الشرعية.

وقال وزير الدفاع إن المجلس أستمع إلى تنوير أمني حول أحداث منطقة سوبا وما تم من احتكاكات بين الأجهزة الأمنية ومنسوبي بعض حركات الكفاح المسلح، مبينا أن المجلس أشاد بالأداء المهني والحكمة التي تحلت بها القوات المنفذة لعملية اخلاء مجمع رهف.

ونوه ياسين بأن المجلس وجه القوات النظامية والأجهزة الأمنية باستمرارية الحملات وضبط كل التفلتات والتحركات والأنشطة الهدامة.

الشرق الاوسط/ سكاي نيوز