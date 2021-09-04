كركوك: نار أزلية في ثاني أكبر احتياطي نفطي في العالم

الباحثة شذى خليل*

حقائق مؤلمة في تقارير اقتصادية رصينة حول احتياطات العراق من الغاز التي تؤهله لأن يكون الرابع على مستوى العالم، لكن الغاز العراقي يهدر بشكل يومي، وهو أحد مظاهر سوء إدارة الدولة من قبل الطبقة السياسية الفاشلة، وهذا الهدر يحدث نتيجة عدم استغلال الغاز المصاحب لعمليات تكرير النفط! وهذا الامر مستمر من عام 1927 عندما بدأ تدفق النفط من حقل “بابا كركر” في كركوك، فيذهب هدرا في الجو من دون الاستفادة منه؟

العراق يمتلك ثاني أكبر احتياطي من النفط في العالم، حقل نفط كركوك هو أقدم حقول العراق، بابا كركر؛ وهو حقل نفطي كبير بالقرب من مدينة كركوك وكان أول حقل تم اكتشافه في شمالي العراق عام 1927، اشتهرت بابا كركر بنيرانها الأبدية الواقعة في منتصف حقولها النفطية التي يُقدر أنها كانت تحترق منذ أكثر من 4000 عام، و يعد أكبر حقل نفطي في العالم قبل اكتشاف حقل الغوار في المملكة العربية السعودية عام 1948

وتحوي منطقة بابا كركر على نادي نفطي عريق يعرف باسم نادي بابا ودار لاستراحة الموظفين وزوار شركة النفط وهو بمستوى فنادق الدرجة الأولى، كما يوجد في المنطقة سينما ومسرح بالمستوى القياسي، وتوجد في المنطقة أيضا أقدم ساحة للعبة الغولف (الجولف)، التي جلب الثيل لها من الهند في عقد الأربعينيات من القرن الماضي.

أليس الأجدر ان تكون المدينة الآن منافسة لباريس، وسنغافورا ونيويورك ودبي؟ لماذا كل شيء في العراق يبدأ كبيرا ويصغر عكس بقية البلدان تبدأ صغيرة وبالعمل والتخطيط تكبر؟!

بابا كركر تم اكتشافه من قبل شركة البترول التركية في بابا كركر عام 1927 ودخلت حيز الإنتاج من قبل شركة نفط العراق (IPC) في عام 1934 ، والتي أنتجتها حتى التأميم الكامل في عام 1972، ومنذ ذلك الحين تم تشغيلها من قبل شركة النفط الوطنية العراقية ( INOC) حتى عام 1989 عندما حلت شركة نفط الشمال (NOC) ، وهي شركة مملوكة للدولة، محل شركة النفط الوطنية العراقية (INOC) في تشغيل حقل نفط كركوك .

تشير التقديرات إلى أن الحقل يمتلك نحو 140 مليار برميل من النفط القابل للاستخراج، بينما تشير تقديرات متحفظة إلى أنه يقارب 74 مليار برميل، وهناك التقديرات “المتفائلة ” تتحدث عن 220 مليار برميل.

“النار الأزلية” تعرف الشعلة التي تخرج من حقل كركوك أو بابا كركر وهي نار ناجمة عن اشتعال الغاز المنبعث من جوف الأرض بالقرب من الحقل النفطي بسبب وجود تصدعات في القشرة الأرضية، ويرجع تاريخ هذه النار إلى عصور قديمة قبل الميلاد بكثير، وحسب الروايات التاريخية، فمنذ عام 550 ق. م، اندلعت هذه النار من تلقاء نفسها وظلت متقدة إلى يومنا هذا، تتحدى الأمطار والثلوج والرياح ولأنها لا تنطفئ أبدا فقد أطلق عليها هذا الاسم، على سبيل المثال يلجأ رعاة الأغنام إلى بابا كركر أو النار الأزلية من أجل تدفئة مواشيهم عندما يشتد البرد.

وصل إنتاج إحدى آبار الحقل إلى 100 ألف برميل يوميا لمدة طويلة بينما متوسط إنتاج البئر في الحقل حاليا 35 ألف برميل في اليوم، ويتم تصدير إنتاج حقول كركوك حاليا عبر خط أنابيب النفط المار عبر الأراضي التركية إلى ميناء جيهان على البحر المتوسط.

ويعد حقل كركوك أحد حقول النفط المهمة في العراق، إذ تشير التقديرات إلى أن احتياطي الحقل يقارب 10 مليارات برميل من النفط من النوعية الجيدة. وتبلغ الطاقة القصوى للحقل مليون برميل يوميا، لكن متوسط الانتاج خلال الأعوام القليلة الماضية تراجع كثيرا حتى انخفض إلى نحو 150 ألف برميل في اليوم فقط.

لكن التقديرات تشير إلى أن إجمالي احتياطي محافظة كركوك من النفط يعتبر متواضعا مقارنة بباقي المناطق في العراق، إذ لا يتجاوز 13 مليار برميل، أي ما يمثل 12 في المئة من احتياطي العراق النفطي، ومن أهم حقول محافظة كركوك كركوك بابا كركر و جمبور وخباز وخورمال وباي حسن وأفانا.

تضم كركوك ثلاث مناطق دفع. الأولى، خزان كركوك الثلاثي، وهو أكبر خزان منتج في كركوك ويضم 98٪ من احتياطيات كركوك القابلة للاسترداد. الدفعة الثانية والثالثة في العصر الطباشيري العلوي والوسطي صغيرة وغير منتجة.

كركوك عبارة عن هيكل منحني يتجه من الشمال الغربي إلى الجنوب الشرقي، بطول 100 كم وعرض 4 كم عند مستوى ملامسة الزيت / الماء الأصلي في الخزان الثالث. من الناحية الهيكلية، تتكون من ثلاث قباب، يشار إليها، من الجنوب الشرقي إلى الشمال الغربي، مثل بابا وأفانا وخورماله، والتي تفصل بينها سروج ، وهي أمشي وديبيجا. ومع ذلك ، فإن السطح عبارة عن هيكل مطوي بسيط بسبب تدفق الملح الميوسيني لتكوين فارس السفلي.

الخسائر المسجلة ضمن التقارير العلمية الاقتصادية:

• تشير التقارير الى ان 70% من الغاز العراقي هو ناتج طبيعي متميزاً بقلة التكاليف, فلا يحتاج للحفر ولا للتنقيب, لكن مع هذه الميزة الرائعة, لكنه مع الاسف يهدر! وتشير الإحصائيات إلى أن العراق يملك احتياطيا ضخما من الغاز الطبيعي, ويبلغ أكثر من 110 تريليونات قدم مكعب، لكن مع الأسف عمليات هدر الغاز مستمرة, لعدم وجود البنية التحتية, وسوء الإدارة والتخطيط, وعجز الحكومات المتعاقبة.

• العراق يهدر حوالي 62 بالمئة من إنتاجه الغازي، أي ما يعادل 196000 برميل من النفط الخام يوميا، وفي هذا هدر مالي كبير، وهو كاف لبناء صناعة غاز جديدة بالكامل.

• لو توقفت عمليات الهدر المستمرة في العراق بإدارة حكيمة فإنها توفر 5 مليارات ومئتي مليون دولار تقريبا خلال السنوات المقبلة، من خلال تقليص نسبة الغاز المهدور، ومن ناحية أخرى توفير اكتفاء ذاتي، لما تحتاجه محطات توليد الطاقة الكهربائية التوربينية من وقود الغاز, بدل استيراد كميات كبيرة يومية من دول الجوار! والتي ترهق الخزينة سنوياً بمبالغ ضخمة جدا.

• إن كمية الغاز المحروقة المبددة, تكفي لإمداد خمسة ملايين منزل بالطاقة الكهربائية, وهذا يشير لحجم فساد وفشل المنظومة السياسية.

قُدرت احتياطيات النفط الأصلية الموجودة في كركوك بنحو 38 مليار برميل من النفط الخام. منذ عام 1934 ، ظل الحقل المنتج الأكثر أهمية في شمال العراق ، مع أكثر من 8.9 مليار برميل من احتياطيات النفط المتبقية المؤكدة في عام 2007. بعد ثمانية عقود من التشغيل ، والعديد من مشاكل المكمن ، لا تزال كركوك تنتج 0.5 مليون برميل في اليوم.

في 11 يوليو 2014، سيطرت قوات حكومة إقليم كردستان على الحقل ، ويقال إنها تضخ 120 مليون برميل يوميًا من كركوك وحقل باي حسن القريب عبر خط أنابيب تصدير حكومة إقليم كردستان ، الذي يمتد إلى ميناء جيهان التركي على البحر.

جيولوجيا الخزان:

يبلغ سمك خزان كركوك الثلاثي الأيوسيني-أوليغوسين 365 م (1200 قدم) ويتكون من سلسلة من الأحجار الجيرية المكسورة على نطاق واسع ، بعضها مسامي وبعضها متبلور. تم ترسيب هذه الأحجار الجيرية في مجموعة متنوعة من البيئات، بما في ذلك الشعاب الخلفية / البحيرة ، والشعاب المرجانية الأمامية ، والقاعدية ، ولديها مجموعة واسعة من الخصائص المسامية والنفاذية. تنتج تشكيلات Oligocene Bajawan و Baba و Tarjil و Palani ، التي تنتمي إلى مجموعة كركوك، في Baba Dome ، بينما تنتج Eocene أدناه ، وهي تشكيلات Avanah و Jaddala ، في قباب Avanah و Khurmala.

يتم احتواء الزيت في كل من نظام كسر واسع النطاق، شديد النفاذية ولكنه منخفض السعة ، وفي نظام ذو نفاذية منخفضة ولكن عالي السعة ، نظام مصفوفة مسام. المسامية والنفاذية لكربونات مجموعة كركوك جيدة عادة. أنتجت بعض الآبار داخل قبة بابا 100000 برميل يوميًا. تتراوح المسامية من 15 إلى 25٪ (بمتوسط 22٪) ويبلغ متوسط النفاذية حوالي 100 ملي د. تتراوح جاذبية الزيت API من 18 درجة إلى 36 درجة (متوسط 30 درجة) وكان ما يقرب من 500 رطل / بوصة مربعة تحت التشبع عند ضغط الخزان الأصلي البالغ 1100 رطل / بوصة مربعة. محتوى الكبريت 1.5-4٪. الخزان محاط بطبقة مياه جوفية واسعة النطاق.

الخزانان الآخران في حقل نفط كركوك هما تكوين الشيرانش الطباشيري الأعلى وتكوين قامشوقة العلوي من العصر الطباشيري. وهي عبارة عن كربونات مكسورة ، وتحتوي على النفط والغاز ، ومن المحتمل أن تكون على اتصال مع خزانات الدفع الأولى. ومع ذلك ، فقد تم الاحتفاظ بهذه الخزانات لمراقبة الضغط ولم يتم إنتاجها تجاريًا.

دفع الإنتاج يسبب مشاكل:

اعتبارًا من يناير 1989 ، تم تقدير الاحتياطيات الأصلية للنفط في حقل نفط كركوك بـ 38،045 مليون برميل في البوصة ، وبلغت الاحتياطيات النفطية المتبقية المؤكدة 10،238 مليون برميل يوميًا ، وكان الإنتاج التراكمي للنفط حتى نهاية عام 1988 هو 12017 مليون برميل يوميًا. تم الإبلاغ عن احتياطيات النفط المتبقية المؤكدة اعتبارًا من يناير 2007 لتكون 8،973 مليون برميل يوميًا ، بما في ذلك الاحتياطيات التقديرية لقبة خورمالا البالغة 2800 مليون برميل يوميًا مع إمكانية استرداد 1000 مليون برميل يوميًا.

خلاصة القول إن الهدر والإهمال وعدم التخطيط جعلت الاستفادة من الثروات بأقل طاقة وعدم الارتقاء للوصول إلى مستويات عالمية، وذلك يعود إلى أن الحروب التي شهدتها البلاد خلال العقود الأربعة الماضية، والتي أدت إلى تدمير منشآت استثمار الغاز المصاحب, التي كانت قد بدأت في تشييدها في سبعينيات القرن الماضي. فمن المفترض ان تكون الآن وصلت الى قمة التطور، ويجب التحقق من سبب إحراق الغاز الطبيعي المصاحب والمعالجة الفورية لعدم تفاقم المشكلة.

على الدولة العراقية ان تتبنى سياسة طاقة حقيقية، فمنذ 2003 وحتى قبله لم تفلح جميع الحكومات في إقرار قانوني النفط والغاز والمصافي النفطية.

ننتظر ولادة إرادة سياسية عراقية خالصة, تتوجه لوقف عملية الهدر اليومية لثروة الغاز, ووضع سياسة رصينة للطاقة, ومحاربة الفاسدين الساعين لاستمرار إذلال العراق وتكبيله.

وحدة الدراسات الاقتصادية

مركز الروابط للبحوث والدراسات الاستراتيجية

المصادر :

https://www.geoexpro.com/articles/2015/02/kirkuk-a-silent-giant-oilfield

https://www.amusingplanet.com/2013/12/the-eternal-fire-at-baba-gurgur.html

https://www.marefa.org/%D8%A8%D8%A7%D8%A8%D8%A7_%D9%83%D8%B1%D9%83%D8%B1

https://www.bbc.com/arabic/41643937