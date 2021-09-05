مؤتمر في العراق لاسترداد الأموال المهربة بالتعاون مع الجامعة العربية

يعتزم العراق عقد مؤتمر لاسترداد الأموال المنهوبة بالتعاون بين وزارة العدل العراقية ومجلس وزراء العدل العرب بجامعة الدول العربية.

ونقلت صحيفة “الصباح” الحكومية الصادرة اليوم الأحد، عن محمد رحيم الربيعي، عضو ائتلاف اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، رئيس شبكة النهرين لدعم النزاهة والشفافية قوله “إن المؤتمر سيعقد يومي 16-15 من الشهر الجاري برعاية الحكومة العراقية ممثلة بوزارة العدل بالتعاون مع مجلس وزراء العدل العرب بجامعة الدول العربية”.

وأوضح أن المؤتمر سيحضره رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي، والأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، بهدف تنفيذ برنامج عمل المركز العربي للبحوث القانونية والقضائية لاسترداد الأموال المنهوبة بالفساد وجهود الجامعة العربية في مكافحة الفساد.

على الصعيد، نفسه صرح المستشار المالي في رئاسة الوزراء العراقية مظهر محمد صالح للصحيفة بأنه “لا يمكن إعطاء أرقام دقيقة عن حجم الأموال المهربة في زمن النظام السابق أو الحالي إلا أن التقديرات شبه الرسمية لإجمالي هذه الأموال تشير إلى 150 مليار دولار” .

(د ب أ)