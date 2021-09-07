منذ 2008.. هذه أبرز الانقلابات في أفريقيا

لم يكن الانقلاب الأخير في غينيا حدثا غريبا في القارة السمراء، فأفريقيا لا تكاد تهدأ في دولة إلا وتسارع جارتها لتحكي قصة انقلاب جديد.

نجوب في التقرير التالي القارة الأفريقية من أقصاها إلى أقصاها، ونعود بالزمن لعام 2008، لنسلط الضوء على أبرز الانقلابات التي وقعت فيها، والتي كان آخرها الانقلاب على الرئيس الغيني ألفا كوندي.

2008

موريتانيا: أطاحت مجموعة عسكرية بقيادة محمد ولد عبد العزيز بالرئيس المنتخب سيدي محمد ولد الشيخ عبد الله.

غينيا: استولت مجموعة عسكرية بقيادة موسى داديس كامارا على السلطة بعد ساعات من إعلان وفاة الرئيس لانسانا كونتي.

2009

غينيا بيساو: قتل الرئيس جواو برناردو فييرا على أيدي عسكريين بعد ساعات من اغتيال قائد الأركان.

مدغشقر: أُجبر الرئيس مارك رافالومانانا على الاستقالة ونقل السلطة إلى مجلس عسكري سلمها بدوره إلى أندريه راجولينا.

2010

النيجر: أمسك الجيش بالسلطة مطيحا بالرئيس محمد تانجا.

2012

مالي: أطاح عسكريون بنظام أحمد توماني توري، وأعلنت لجنة عسكرية بقيادة أحمد هايا سانوغو حلّ المؤسسات.

غينيا بيساو: أوقف انقلاب عسكري المسار الانتخابي قبل أسبوعين من الدور الثاني للرئاسيات، وأطاح الانقلابيون بقيادة الجنرال أنطونيو إندجاي بالرئيس بيريرا ورئيس وزرائه غوميز جونيور.

2013

مصر: أطاح الجيش بالرئيس محمد مرسي المنتخب عام 2012، وأوقفه إثر تظاهرات طالبت برحيله.

2015

بوركينا فاسو: بعد أقل من عام على سقوط نظام الرئيس بليز كومباوري نتيجة انتفاضة شعبية، أطاح انقلاب نفذته وحدة نخبة عسكرية بالرئيس ميشال كافاندو، واستأنف الأخير وظائفه بعد أسبوع من الانقلاب عقب التوصل إلى اتفاق بين عسكريين موالين له والانقلابيين.

2017

زيمبابوي: استقال الرئيس روبرت موغابي، أكبر زعيم في العالم حينها بعمر 93 عاما، بضغط من الجيش وحزبه والشارع، بعد أسبوع من أزمة عمت البلاد، وفي أثناء نقاشات بالبرلمان لإقالته.

2019

السودان: أزاح الجيش الرئيس عمر البشير بعد 3 عقود له في السلطة، وجاء ذلك إثر 4 أشهر من الاحتجاجات الشعبية. وأنشئ عقب ذلك مجلس انتقالي في أغسطس/آب وعيّن رئيس للوزراء في سبتمبر/أيلول.

2020

مالي: أطاح الجيش بالرئيس إبراهيم بوبكر كيتا بعد أشهر من التأزم السياسي، وفرضت عقوبات دولية على المجموعة العسكرية قبل أن ترفع إثر تشكيل حكومة انتقالية في الخامس من أكتوبر/تشرين الأول، ومن المقرر أن تسلم السلطة إلى مدنيين منتخبين بعد 18 شهرا.

2021

تشاد: غداة وفاة الرئيس إدريس ديبي إتنو، تولى السلطة مجلس عسكري انتقالي ترأسه نجله محمد الذي كان حتى ذلك الوقت قائد الحرس الرئاسي، وأعلن حلّ الحكومة والبرلمان. وتعهد المجلس بتنظيم انتخابات “حرة وديمقراطية” خلال عام ونصف العام.

مالي: أوقف الجيش الرئيس ورئيس الوزراء بعد تشكيل حكومة انتقالية جديدة لم يرض عنها، وجرى تنصيب الكولونيل أسيمي غويتا رئيسا انتقاليا جديدا، وقد تعهد العسكريون بتسليم السلطة إلى مدنيين منتخبين مطلع 2022.

غينيا: أعلن ضباط من القوات الخاصة الغينية اعتقال الرئيس ألفا كوندي والسيطرة على العاصمة كوناكري، وكذلك “حل” مؤسسات الدولة في انقلاب قد ينذر بانتهاء دور أحد مخضرمي السياسة الأفريقية.

المصدر : الفرنسية