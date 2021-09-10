تعزيزا لخطى التطبيع.. طيران الخليج البحرينية تطلق رحلات مباشرة إلى تل أبيب نهاية الشهر الجاري

قالت شركة طيران الخليج، الناقلة الوطنية البحرينية -في منشور على تويتر الخميس- إنها ستطلق رحلات مباشرة للمرة الأولى إلى تل أبيب بإسرائيل في 30 سبتمبر/أيلول الجاري.

وذكرت طيران الخليج أنها ستبدأ إطلاق رحلتين أسبوعيا إلى وجهتها الجديدة، مضيفة أن الخط الجديد إلى تل أبيب يأتي في إطار اتفاقات سياسية وتجارية معنية بالطيران المدني وقعتها مملكة البحرين وإسرائيل.

وتتسارع خطى التطبيع بين المنامة وتل أبيب، وقد التقى الأسبوع الماضي السفير البحريني لدى إسرائيل خالد الجلاهمة وزيرَ الخارجية الإسرائيلي يائير لبيد، وفي اليوم نفسه أعلنت إسرائيل تعيين أول سفير لها في المنامة بعد تطبيع العلاقات بين الطرفين العام الماضي.

وسلّم الجلاهمة نسخة من أوراق اعتماده إلى وزير الخارجية الإسرائيلي، وستسلم لاحقا إلى الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ.

كما أعلنت إسرائيل في الثاني من الشهر الجاري تعيين أول سفير لها في البحرين، وفقا لما ذكره حساب للحكومة الإسرائيلية باللغة العربية على تويتر.

وتم اختيار السفير إيتان نائيه الذي كان قد عمل 8 أشهر رئيسا مؤقتا للبعثة الإسرائيلية في الإمارات، أول دولة خليجية تقيم معها إسرائيل علاقات دبلوماسية؛ وكان ذلك في أغسطس/آب من العام الماضي.

يذكر أنه في سبتمبر/أيلول 2020، وقعت الإمارات والبحرين اتفاقين بوساطة أميركية لإقامة علاقات مع إسرائيل، وهي خطوة حذا السودان والمغرب حذوها لاحقا.

المصدر : الجزيرة + وكالات