إيران تقطع المياه عن العراق والأخير يهدد باللجوء للمجتمع الدولي

الباحثة شذى خليل*

وزير الموارد المائية العراقي، مهدي رشيد الحمداني ذكر أن “الإطلاقات المائية من إيران بلغت صفرا”، وان الأزمة ستتفاقم في محافظة ديالى إذا استمرت إيران بقطع المياه عن أنهر سيروان والكارون والكرخة”، مبينا ضرورة اللجوء إلى المجتمع الدولي “من أجل تقاسم الضرر وإطلاق حصة العراق المائية حسب المواثيق الدولية”.

نزاعات مستمرة على مدى التاريخ

تعدّ المشاكل الحدودية بين العراق وإيران، وبالأخص منطقة شط العرب، أحد أبرز أسباب النزاع المزمن بين البلدين، الذي أدى إلى حرب طويلة دامت نحو 8 سنوات، وخلّفت مئات الآلاف من القتلى والأسرى، وسببت دمارا وخسائر اقتصادية واجتماعية وعسكرية هائلة لدى الجانبين.

ووقّعت طهران وبغداد في السابع من يوليو/تموز عام 1937 أول معاهدة لترسيم الحدود بين البلدين بعد تأسيس الدولة العراقية، اعترفت إيران فيها بعراقية شط العرب مستندة إلى معاهدات قديمة بين الدولتين العثمانية والفارسية.

يعتمد العراق على نهري دجلة والفرات في الحصول على كل مياهه تقريبًا. لكن إيران تبني سدودًا لإعادة تحويل جزء من تلك المياه، مما تسبب في قلق وخلق نقص كبير في المياه في العراق، وتفضل طهران عدم العمل مع بغداد في مشاريع المياه، وبدلاً من ذلك تختار الحلول السريعة لمشاكل المياه الخاصة بها، دون مراعاة الجانب العراقي.

يؤكد مختصون أن اتفاق 1937 أحد أبرز محطات تطبيع الأوضاع بين البلدين، خصوصا أن إيران لم تعترف بالعراق دولة مستقلة ذات سيادة حتى بداية الثلاثينيات من القرن الماضي وان التطورات السياسية التي مرّ بها العراق في تلك الحقبة حتمت على إيران إنهاء إشكالية الحدود بين البلدين، إلا أن هذا لا يعني أن إلغاء الاتفاقية كان سببا مباشرا لإشعال فتيل الحرب بين البلدين في ثمانينيات القرن الماضي لأن هناك ظروفا سياسية استجدّت في البلدين، وكان لها دور حاسم في بدء الحرب.

وهناك كثير من الأسباب دفعت العراق عام 1980 إلى إلغاء اتفاق الجزائر، منها عدم التزام إيران بتعهداتها في اتفاق عام 1937، وخصوصا البند المتعلق بعدم التدخل في الشؤون الداخلية للعراق، إلى جانب طبيعة الصورة المقلقة التي ظهرت عليها إيران بعد الثورة الإسلامية عام 1979، وهي كلها أسباب دفعت العراق لإلغاء اتفاق الجزائر، وأدى ذلك إلى اندلاع حرب الـ8 سنوات.

من الناحية القانونية : فان النهر له منبع وله مجرى ومن حق كل دولة ان تتمتع بالنهر الذي ينبع منها مائه أو يجري فيها ويصب في محيطها أيضاً، فكل خاصية من أجزاء النهر موجودة في الدولتين معاً وبالتالي يجب ان لا تقوم كل دولة بقرارات انانية او تصرفات من شأنها ان تلغي هذا الحق القانوني والذي نصت عليه قرارات الأمم المتحدة وثم قرار حول الشأن العراقي الإيراني في عام 1997 والذي ينص على إمكانية لجوء العراق لمحكمة العدل الدولية ان واجهته مشاكل مع ايران في احترام الاتفاقيات وتم الموافقة عليه آنذاك، فيوجد انهار كثيرة تصب في شط العرب ومعظمها من منبع إيراني مقابل التقاءات ومجاري عراقية وهي حسب المحافظات انهار محافظة السليمانية مثل نهر الزاب الصغير، انهار محافظة ديالي مثل نهر ديالي، انهار محافظة واسط مثل كنجان جم، انهار تصب في دجلة وهور الشويجة مثل وادي طحلا، انهار محافظي ميسان والبصرة مثل نهر الطيب وشط العرب .

من جهتها ايران قامت بعمل مشاريع الري “الحديثة” على طول الحدود الغربية مع العراق ، بهدف مضاعفة حجم المنتجات الزراعية الإيرانية أربع مرات. في الواقع ، المشاريع ليست حديثة بشكل رهيب وتنطوي على بناء عدد من السدود الصغيرة. في عام 2019 ، على سبيل المثال ، أعلنت إيران عن خطط لبناء 109 سدود على مدار عامين تقريبًا ، وإعادة توجيه المياه الزائدة في خزانات السدود إلى المقاطعات الأخرى المعرضة للجفاف في جميع أنحاء البلاد.

اما من ناحية دولة العراق فتقول الحكومة إن انعدام الأمن المائي لديها حاد، وإن على إيران وقف هذا الانسداد المائي. اتهمت حكومة إقليم كردستان والمتحدث باسم وزارة الموارد المائية العراقية إيران بإعادة تحويل نهر دجلة في الشمال، وانتهاك القانون الدولي الذي يحظر الاضطرابات الضارة في تدفقات الأنهار الطبيعية.

حذر مسؤولون محليون في كردستان العراق من أن مشاريع السدود الإيرانية وتحويلات المياه يمكن أن تؤدي إلى كارثة كبيرة في السنوات القليلة المقبلة وتعجيل الهجرة البشرية الجماعية. كما أنه سيضر بالأراضي الزراعية والحياة البرية والسياحة. قد يتعرض حوالي 750 فدانًا من الأراضي الزراعية و 400 مشروع صيد للدمار. قد يؤدي نفق مياه نوسود ، الذي بدأ تشغيله العام الماضي في إيران ، إلى سحب 100٪ من مياه الشرب في أجزاء من كردستان العراق ، واستنزاف موارد الزراعة والصيد فيها. يوفر نهر سيروان والزاب الصغير المياه لمساحات كبيرة من العراق خلال موسم الصيف ، عندما تنتعش المشاريع الزراعية. انخفض تدفق النهر من إيران إلى نهر سيروان في أواخر العام الماضي إلى 7 أمتار مكعبة في الثانية ، بانخفاض كبير عن المستوى الأصلي البالغ 45 مترًا مكعبًا في الثانية. انخفض تدفق نهر الزاب الصغير إلى 2 متر مكعب في الثانية ، مما يعني بشكل أساسي توقف تدفق المياه. قالت مديرية السد في حكومة إقليم كردستان العام الماضي ، إن إيران قطعت تمامًا التدفقات من مصدر مياه سد دوكان ، الذي يعتمد عليه 100 ألف شخص ، والذي يتصل بالزاب الصغير.

ولكن من وجهة نظر طهران، فإن أفعالها قانونية ، بالنظر إلى أن نهري الزاب الصغير وسيروان في حكومة إقليم كردستان ينبعان من جبال زاغروس شمال غربي إيران.

تواصل إيران تحويل نهر الزاب الصغير لإطعام بحيرة أورميا ، بينما يتم تحويل نهر سيروان لمشاريع الري في منطقة ساربول زهاب الحدودية الإيرانية.

ونتيجة لخطط ايران ببناء السدود وتحويل مجرى المياه عن الأراضي العراقية ، انخفضت تدفقات نهري سيروان والزاب الصغير – وكلاهما من روافد نهر دجلة – بشكل كبير. نفق مياه نوسود الإيراني ، الذي يقع على بعد 10 كيلومترات فقط إلى الغرب من سد داريان الكبير ، حوّل مسار نهر سيروان إلى كرمانشاه وأجزاء أخرى من غرب إيران. تسبب سد كولسا في منطقة سردشت الإيرانية في انخفاض منسوب المياه في الزاب الصغير بنسبة 80٪.

وفي مواجهة هذه المشكلة الحيوية اتخذت حكومة إقليم كردستان إجراءات أحادية الجانب من خلال مشروع بناء السدود العدوانية في الشمال ، بالنظر إلى أنه من المتوقع أن تنخفض تدفقات نهري دجلة والفرات بنسبة 50٪ أخرى بحلول عام 2030.

وتقول حكومة إقليم كردستان إن هذه المشاريع الجديدة تعتبر السدود، إلى جانب السدود الـ 17 الموجودة ، ضرورية لتوليد الطاقة وتوفير المياه للري ومصايد الأسماك والسياحة ، حتى لو كانت تعيق إمدادات المياه إلى أجزاء أخرى من العراق. هذا أيضًا على الرغم من حقيقة أن المنطقة لديها موارد مائية وافرة خاصة بها ، على الرغم من سوء إدارتها.

اما في جنوب العراق المتاخم لإيران، تتقلص أهوار بلاد ما بين النهرين على الرغم من جهود الترميم.

كانت منطقة الأراضي الرطبة هذه ذات يوم أكبر نظام بيئي في غرب أوراسيا. يؤدي تصريف الأهوار إلى جانب هياكل السدود إلى تملح شديد في الأنهار ، بما في ذلك نهر كارون. تستخرج إيران المياه من هذا النهر وتصرف المياه الضارة من خلاله إلى شط العرب ، وهي عملية تزيد من الملوحة.

في عام 2019 ، دعا العراق طهران الى تفعيل اتفاق الجزائر لعام 1975 ، الذي يقسم شط العرب بين إيران والعراق ، والإدارة المشتركة لمشاريع المياه. ولكن منذ ذلك الحين ، عقد البلدان اجتماعات قليلة فقط لتعزيز الإدارة المشتركة للمياه ، ولم يبحث أي من الجانبين بجدية عن بدائل مثل تغيير أنماط الري التي تستهلك كميات كبيرة من المياه.

قد تدفع التعقيدات المتعلقة بالإدارة السليمة للموارد المائية إيران إلى تجاهل مصالح العراق تمامًا في المستقبل. علاوة على ذلك ، فإن المخاطر الاقتصادية التي ينطوي عليها الأمر كبيرة.

ختاما القضية في الأساس قانونية، واللجوء إلى التحكيم الدولي في باريس أو للعدل الدولية، سيحرج إيران، لأن عدم التزامها ببنود اتفاق ضمان التدفق الطبيعي للأنهار تجاه العراق، يمنح الأخير الحق في تنفيذ البند المتعلق بشط العرب وهو العودة إلى وضع ما قبل عام 1975، والسيطرة الكاملة عليه، وإذا امتلك العراق إرادة سياسية فإنه يمكنه الإقدام على الخطوة.

بعض المراقبين يتهمون إيران، بمواصلة ابتزاز العراق في المياه والطاقة، في ظل قطع الروافد النهرية، وكذلك قطع التزويد الكهربائي في الفترة الأخيرة، مع ارتفاع درجات الحرارة في شدة الصيف، و إيران تحاول السيطرة، على مفاصل في البلد من خلال عملائها، لضمان التحكم بالسياسات التي تخدمها وتخدم مصالحها.

وحدة الدراسات الاقتصادية

مركز الروتبط للبحوث والدراسات الاستراتيجية