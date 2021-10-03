الإعصار شاهين.. مقتل طفل وفقدان اثنين في عُمان والتأثيرات تمتد لإيران والإمارات

ذكرت السلطات في سلطنة عمان اليوم أن طفلا توفى بعدما جرفته المياه الناتجة عن الإعصار شاهين، والذي بدأت تأثيراته تظهر اليوم في بعض محافظات السلطنة، وقالت السلطات إن شخصين فقدا بسبب الإعصار في ولاية العامرات في محافظ العاصمة مسقط.

وأوردت وكالة الأنباء العمانية أن طفلا توفي جراء تجمعات مائية في ولاية العامرات، وأضافت الوكالة أنه تم تسجيل حالتي فقدان أحدهما لطفل في تجمعات مائية وانجراف آخر بداخل مركبته في الولاية نفسها.

وأظهر مقطع فيديو متداول في منصات التواصل الاجتماعي لحظة جرف السيول في منطقة العامرات عددا من العالقين بسبب ارتفاع مستوى المياه الناجم عن الإعصار، وقد استقبلت مراكز الإيواء في ولاية العامرات عددا من الأسر المتضررة جراء الإعصار.

وقالت هيئة الدفاع المدني والإسعاف في بيان إنها أنقذت 10 أشخاص جراء دخول مياه الأمطار إلى منازلهم في ولاية مطرح شمال شرقي البلاد.

إجراءات احترازية

وذكرت وكالة الأنباء الرسمية أنه جرى قطع الحركة في شوارع محافظة مسقط عدا طريق مسقط السريع، على أن يسمح لحركة الحالات الطارئة والإنسانية، إلى حين مرور الإعصار وانتهاء تأثيراته على محافظة مسقط.

كما قطعت السلطات الحركة المرورية في محافظتي شمال وجنوب الباطنة وعدم السماح بالتنقل إلا للحالات الطارئة والإنسانية نظرا لاقتراب عين الإعصار من منطقة دخولها لليابسة، وتحسبا لغزارة الأمطار المتوقعة، والتي قد تصل إلى 500 ملم، وشدة الرياح المصاحبة لها وحرصا على سلامة الأرواح.

وضمن الإجراءات الاحترازية الرامية إلى التقليل من الخسائر، تقرر إغلاق بعض المؤسسات الصحية في محافظات مسقط وشمال الباطنة والظاهرة حتى بعد غد الثلاثاء.

وأعلنت سلطة المطارات تأجيل وإعادة جدولة الرحلات من وإلى مطار مسقط الدولي حتى إشعار آخر، وذلك جراء التأثير المباشر للأجواء المناخية على سير العمليات في المطار.

مركز الإعصار

وذكر بيان مشترك لهيئات الإنذار المبكر، والأرصاد، والطيران المدني أنه مركز الإعصار شاهين رصد على بعد نحو 60 كيلومترا من مسقط، وهو مصحوب برياح سرعتها 120 كيلومترا في الساعة أو أكثر.

وتستشعر البلاد حاليا تأثير الإعصار منذ صباح اليوم، والتي من المتوقع أن يصل مركزه إلى اليابسة عصرا وخلال المساء مصحوبة برياح عاتية وأمطار غزيرة.

وقالت اللجنة الوطنية لإدارة الحالات الطارئة أنه سيجري قطع الكهرباء في منطقة القرم شرق العاصمة، تفاديا لأية حوادث. ونقلت السلطات أكثر من 2700 فرد إلى مراكز إيواء.

كما طلبت اللجنة من المواطنين بالخروج من المنازل، والتوجه إلى أماكن الإيواء خلال الفترة الحالية، وطلب اللجنة إخلاء منطقة القرم التجارية في ‫مسقط، وتم قطع التيار الكهربائي في المنطقة تفاديا للمخاطر، بعد ارتفاع منسوب المياه بسبب الاعصار، كما تقرر أيضا إخلاء عدة مناطق بولاية ضنك محافظة الظاهرة غربي البلاد.

ويعيش معظم سكان عمان -البالغ عددهم خمسة ملايين- داخل وحول مسقط.

وقررت السلطات العمانية أمس السبت منح الموظفين في القطاعين الحكومي والخاص (عدا محافظتي الظافر والوسطى) إجازة رسمية الأحد والاثنين بسبب الإعصار المداري.

تأثر الجيران

وامتدت تأثيرات إعصار شاهين إلى بعض جيران السلطنة، فقدت ذكرت وكالة أنباء إرنا الرسمية في إيران أن السلطات قالت إن 5 صيادين إيرانيين فقدوا جراء الإعصار الذي ضرب المناطق الساحلية جنوب شرقي البلاد.

ونقلت الوكالة عن عطاء الله رئيسي، مساعد شؤون صيد الاسماك في الدائرة العامة للثروة السمكية بمحافظة سيستان وبلوجستان، جنوب شرقي ايران أن قاربين للصيد كان على متنهما 16 صيادا ضربهما الإعصار، ما أدى إلى ارتطامهما بالصخور وتحطمهما وغرقهما.

وأضاف رئيسي أن 11 صيادا تمكنوا من الوصول الى الساحل، في حين ما يزال 5 صيادين في عداد المفقودين، وقال إن عمليات البحث عن الصيادين المفقودين مازالت مستمرة.

وفي دولة الإمارات، دعت وزارة الداخلية الجمهور إلى أخذ الحيطة والحذر جراء تقلبات الطقس الناتجة عن إعصار شاهين، والتزام اشتراطات السلامة، وذكرت وكالة أنباء الإمارات أن تأثيرات الإعصار تظهر في إمارة أبوظبي لاسيما في مدينة العين اعتبارا من اليوم وإلى غاية الثلاثاء، ويشمل ذلك تشكل سحب ركامية ماطرة، وتدني مدى الرؤية وهبوب رياح شديدة السرعة واضطراب البحر وجريان السيول.

المصدر : الجزيرة + وكالات