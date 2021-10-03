غوتيريش يدين مقتل أحد أفراد البعثة الأممية في مالي

أدان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بشدة مقتل أحد أفراد البعثة الأممية في مالي “مينوسما” (MINUSMA)، إثر انفجار عبوة ناسفة.

جاء ذلك في بيان أصدره ستيفان دوجاريك المتحدث الرسمي باسم الأمين العام في وقت متأخر من الليلة الماضية.

وفي وقت سابق، أعلن رئيس البعثة “الغاسيم وان” مقتل أحد أفرادها وإصابة آخرين بجروح خطيرة إثر انفجار عبوة ناسفة شمالي مالي.

وأفاد غوتيريش بأن عناصر حفظ السلام تم استهداف موكبهم بعبوة ناسفة في بلدة تيسالي في منطقة كيدال (شمال)”.

وأضاف “قتل جندي من قوات حفظ السلام من مصر وأصيب 4 آخرون بجروح خطيرة” معربا عن خالص تعازيه لأسرة الضحية ولحكومة وشعب مصر.

وذكر أن الهجمات التي تستهدف عناصر حفظ السلام التابعين للأمم المتحدة تشكل جرائم حرب بموجب القانون الدولي.

ودعا السلطات المالية إلى عدم ادخار أي جهد في تحديد هوية مرتكبي هذه الهجمات حتى يمكن تقديمهم إلى العدالة على وجه السرعة.

وتعاني مالي أزمة سياسية وأمنية، واقتتالا قبائليا منذ انقلاب عسكري جرى في مارس/آذار 2012، أعقبته سيطرة مسلحين على مناطق في شمالي البلاد.

وتأسست البعثة الأممية عام 2013، وباتت مثل الجيش المالي هدفا لهجمات متواترة تقودها المجموعات المسلحة.

المصدر : وكالة الأناضول