جونسون: سنواصل مراجعة قواعد الهجرة لمواجهة أزمة نقص سائقي الشاحنات

قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون إن حكومته ستواصل مراجعة قواعد الهجرة لمواجهة أزمة النقص في سائقي الشاحنات الذي تسبب في خلل كبير في سلسلة التوريد.

ولم يستبعد جونسون إصدار مزيد من التأشيرات المؤقتة سعيًا لتخفيف الأزمة.

وتقول جمعية النقل البري البريطانية إن البلاد تواجه عجزًا في السائقين يبلغ نحو 100 ألف سائق نتيجة هجر العمال هذا القطاع.

وكانت توقفت عمليات تدريب السائقين واختبارهم مدة عام تقريبًا بسبب جائحة كورونا.

وتمنع قواعد الهجرة بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي توظيف سائقين من أوروبا.

وكانت الحكومة أعلنت أنها ستنشر اعتبارًا من الغد 100 من سائقي الشاحنات العسكرية للمساعدة في توصيل الوقود إلى المحطات.

واليوم الأحد أكد جونسون أنه لن يعود إلى “الهجرة غير المحكومة” لحل أزمات الوقود والغاز وأغذية عيد الميلاد.

وأشار للمرة الأولى إلى أن مثل هذه المشاكل مرتبطة بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، حسب ما أوردت رويترز.

جونسون قال لهيئة الإذاعة البريطانية “بي بي سي” (BBC) إن “الطريق إلى الأمام لبلادنا ليس مجرد سحب الرافعة الكبيرة التي كانت سمة الهجرة غير المحكومة، والسماح بدخول أعداد ضخمة من الناس لأداء العمل… لذلك فإن ما لن أفعله هو العودة إلى النموذج القديم الفاشل القائم على أجور ومهارات منخفضة تدعمهما الهجرة غير المحكومة”.

المصدر : الجزيرة + رويترز