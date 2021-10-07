بتأريخ 27 أيار 2021 صدر قرار مجلس الأمن المرقم 2576 الذي جدد تفويض بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي) لتعزيز دور الدعم الانتخابي للبعثة؛ إذ يتطلب القرار من بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق «تزويد فريق الأمم المتحدة المعزز والقوي والمرئي بموظفين إضافيين»؛ من أجل «مراقبة يوم الانتخابات في العراق… ومواصلة المساعدة في إجرائها… وتقديم تقرير إلى الأمين العام بشأن سيرها». وقد تم توجيه (يونامي) بتقديم الدعم اللوجستي والأمني لمراقبي الانتخابات الدوليين والإقليميين وإطلاق حملة رسائل استراتيجية بشأن الاستعدادات للانتخابات والعمل الذي تقوم به الأمم المتحدة لدعم الشعب العراقي؛ الذي تفانى في الإخلاص للحكومات التي تداولت ادارة البلاد منذ العام 2005 ؛ ودعمها عبر صناديق الاقتراع لمرات متعددة، والتصويت على الدستور الدائم للبلاد (على الرغم من ما يعتريه من مطبات تحتاج إلى الإصلاح)، وتحمله لمرارة الصراعات وتقديمه للضحايا وصبره على الأزمات، حتى وصل حاله جراء إهمال رعايته من قبل ولاة أمره؛ إلى حال الصارخ في واد تاهت صيحاته اليوم سدى؛ فأنها قد تقوى يوم غد لتأخذ بالأوتاد. كما حدث في تشرين 2019 من حراك ضد (ارتفاع مستويات البطالة، وتدهور الأمن والاستقرار، وعجز الحكومة عن توفير الخدمات الأساسية مثل المياه والكهرباء)؛ مما اضطر السلطات للمجاهدة على احتواء ذلك الاندفاع الجارف بإجراءات شتى (مقبولة وغير مقبولة) لتسفر في خاتمة المطاف عن استقالة الحكومة والإتيان بحكومة مؤقتة تعمل على إجراء انتخابات مبكرة وفقاً لقانون انتخابات جديد وعد الناس بالتغيير عبر صناديق الاقتراع التي تعد نقطة على مفترق طرق تحتاج إلى قراءة متأنية للمشاهد وكيف سيكون المآل عشية ليلة الانتخابات كما ستفعل هذه الورقة.

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مركز البيان للدراسات