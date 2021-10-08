فاو: أسعار الغذاء العالمية تسجل ذروة 10 سنوات

قالت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (فاو) اليوم الخميس إن أسعار الغذاء العالمية ارتفعت للشهر الثاني على التوالي، في سبتمبر/أيلول الماضي لتبلغ ذروة 10 سنوات، مدفوعة بارتفاع أسعار الحبوب والزيوت النباتية.

ورفعت فاو، ومقرها روما، كذلك قليلا توقعاتها لإنتاج الحبوب العالمي عام 2021 إلى مستوى قياسي عند 2.8 مليار طن من 2.788 مليار في تقديرات الشهر الماضي. لكنها قالت إن هذه التوقعات القياسية تظل أقل من الاستهلاك المتوقع.

وسجل مؤشر المنظمة لأسعار الغذاء -الذي يرصد الأسعار العالمية للسلع الغذائية الأكثر تداولا- 130 نقطة في المتوسط الشهر الماضي، وهي القراءة الأعلى منذ سبتمبر/أيلول 2011، بالمقارنة مع القراءة المعدلة لأغسطس/آب عند 128.5 نقطة.

وكانت قراءة أغسطس/آب السابقة عند 127.4 نقطة.

وعلى أساس سنوي، ارتفعت الأسعار 32.8% في سبتمبر/أيلول الماضي. وارتفعت أسعار السلع الزراعية بشدة العام الماضي مدفوعة بضعف المحاصيل والطلب القوي من الصين.

المصدر : رويترز