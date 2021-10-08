أردوغان: سنبدأ إنتاج قاطرتنا الكهربائية العام المقبل

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم الجمعة إن بلاده ستبدأ إنتاج القاطرة الكهربائية الوطنية العام المقبل.

جاء ذلك في كلمة خلال مشاركته في الاجتماع الـ12 لمجلس النقل والاتصالات بمطار أتاتورك في إسطنبول.

ولفت إلى الانتهاء من تصميم قطار سريع وأنه دخل مرحلة إنتاج النموذج الأولي، مشيرا إلى أنه تم جمع الشركات المنتجة لعربات القطار تحت مظلة واحدة، في خطوة هامة للارتقاء بالصناعات المحلية في هذا القطاع.

وأوضح الرئيس أردوغان أن حكومات حزبه العدالة والتنمية المتتالية رفعت عدد المطارات في تركيا من 26 إلى 56 (منذ العام 2002)، وهي عازمة على زيادة عددها إلى 61 مطارا.

وأشار إلى أن مطار إسطنبول هو الثاني بين الأفضل في العالم، والأول في قائمة أكثر المطارات كثافة في أوروبا.

وقال: من خلال استثماراتنا والنجاحات التي حققناها في النقل الجوي، اقتربنا كثيرًا من هدفنا المتمثل في عدم ترك أي وجهة لم نصل إليها سواء داخل البلاد أو خارجها.

وأوضح الرئيس أردوغان أن الحكومة طوّرت شبكات السكك الحديدية داخل المدن، وأن طول السكك الحديدية ضمن المدن يتجاوز 811 كلم في 12 مدينة، مشيرا إلى استمرار أعمال مد سكك بطول 185 كلم في 7 مدن.

وقال وصولنا لمرحلة إنتاج وإطلاق أقمارنا الصناعية أهم مثال على المسافة التي قطعناها في هذا المجال.

وأضاف أردوغان “هدفنا أن نصبح بلدا مطورا ورائدا ومنتجا لتكنولوجيا المعلومات وليس مستهلكا أو تابعا”.

المصدر : وكالة الأناضول