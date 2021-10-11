أسعار النفط عند ذروة سبع سنوات وسط تحسن الطلب

صعدت أسعار النفط عند ذروة 7 سنوات في بداية التعاملات الأسبوعية اليوم الاثنين، وسط تحسن في الطلب على الخام عالميا، بالتزامن مع تعافي الأسواق من جائحة كورونا ومتحوراتها.

ودعّم الأسعار كذلك تحوّل عديد الاقتصادات في أوروبا إلى النفط الخام بدلا من الغاز الطبيعي الشحيح، وسط أزمة نقص طاقة في عديد الأسواق الأوروبية إلى جانب الصين.

وعند الساعة 07:18 (توقيت غرينتش) صعدت أسعار العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت تسليم ديسمبر/كانون الأول المقبل بنسبة 1.65% لتصل إلى 83.71 دولارا للبرميل.

كذلك، صعدت أسعار العقود الآجلة للخام الأميركي غرب تكساس الوسيط تسليم نوفمبر/تشرين الثاني القادم بنسبة 2% لتبلغ 80.92 دولارا للبرميل. وكان الخام الأميركي قد زاد 4.6% حتى يوم الجمعة الماضي.

وتواجه أوروبا أزمة نقص في الغاز الطبيعي اللازم لتوليد الكهرباء، وسط عدم قدرة الإمدادات القادمة من روسيا والنرويج على تلبية احتياجات القارة العجوز.

وتتوقع وكالة الطاقة الدولية وبنك “غولدمان ساكس” (Goldman Sachs) استمرار ارتفاع أسعار الخام عالميا لمستوى 85 دولارا لنفط برنت خلال الربع الأخير الحالي، بفعل زيادة الطلب من الأسواق الرئيسية.

بالمقابل قال كارولين باين كبيرة اقتصاديي السلع الأساسية لدى “كابيتال إيكونوميكس” (Capital Economics) في مذكرة “نعتقد أن أسعار النفط الخام ستجد صعوبة في تحقيق زيادة أعلى من ذلك بكثير في ربع السنة الحالي، وما زلنا نتوقع أن تنخفض تدريجيا العام المقبل”.

المصدر : رويترز + وكالة الأناضول