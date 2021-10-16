أردوغان وميركل يبحثان الهجرة غير النظامية وعلاقات تركيا بالاتحاد الأوروبي

تصدّر ملف مكافحة الهجرة غير النظامية إلى أوروبا برنامج لقاء الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وضيفته المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل اليوم السبت في مدينة إسطنبول التركية.

وأكدت المستشارة الألمانية في مؤتمر صحفي مشترك مع أردوغان أن الاتحاد الأوروبي سيواصل دعم تركيا في ملف مكافحة الهجرة غير النظامية، وقالت إن “هدفنا منع تهريب البشر، ودعم الاتحاد الأوروبي لتركيا بهذا الشأن ضرورة وشرط أساسي”.

وقالت ميركل إنها ناقشت مع أردوغان ملف انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي، وتابعت “نبذل قصارى جهدنا لتطوير علاقتنا مع تركيا”.

وأضافت “ناقشت مع الرئيس أردوغان الأوضاع في سوريا وليبيا”، وأكدت أنّ على جميع دول العالم السعي لإيجاد حلول جذرية للقضية الأفغانية.

وأوضحت المستشارة الألمانية أن بلادها لديها دائما مصالح مشتركة مع تركيا، وأن الحكومة الفدرالية القادمة ستراعي ذلك.

من جانبه، أعرب الرئيس التركي عن أمله في علاقات جيدة مع الحكومة الألمانية الجديدة، على غرار العلاقات الناجحة مع حكومة المستشارة ميركل.

وأضاف في المؤتمر الصحفي أنه تناول مع المستشارة الألمانية العلاقات الثنائية، مؤكدا أن المجتمع التركي في ألمانيا يشكل الجانب الاجتماعي الأهم في العلاقات والثروة المشتركة بين البلدين.

ولفت إلى أن العنصرية ومعاداة الإسلام وكراهية الأجانب والتمييز لا تزال في مقدمة المشاكل التي يعاني منها الأتراك في أوروبا.

وفي سياق آخر، عبّر الرئيس التركي عن الطموح في رفع حجم التبادل التجاري مع ألمانيا إلى 50 مليار دولار.

المصدر : وكالات