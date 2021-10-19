استمرار تراجع أسعار الذهب لليوم الثاني على التوالي

واصلت أسعار العقود الآجلة للذهب تراجعها لليوم الثاني على التوالي رغم انخفاض أسعار الأسهم العالمية على خلفية بيانات نمو الاقتصاد الصيني خلال الربع الثالث من العام الحالي التي جاءت أقل من التوقعات.

كما تراجع الدولار أمام العملات الرئيسية بعد صعوده في بداية التعاملات، وتراجع مؤشر الدولار إلى 93.87 نقطة بعد أن كان قد سجل في بداية التعاملات الآسيوية 94.17 نقطة.

وتراجع سعر الذهب بمقدار 2.60 دولار أي بنسبة 0.2% تقريبا إلى 1765.70 دولارا للأوقية تسليم ديسمبر/كانون الأول المقبل.

وتراجع أيضا سعر الفضة بمقدار 0.085 دولار إلى 23.264 دولارا للأوقية تسليم ديسمبر/كانون الأول المقبل، وتراجع سعر النحاس بمقدار 0.0040 دولار إلى 4.7255 دولارات للرطل تسليم ديسمبر/كانون الأول المقبل.

يأتي ذلك في وقت تباطأ فيه نمو الاقتصاد الصيني ليصل إلى 4.9% على أساس سنوي خلال الربع الثالث من العام الجاري، وفقا للبيانات الصادرة عن مكتب الإحصاء في البلاد أمس الاثنين، وتعد أرقام الربع الثالث هي الأضعف حتى الآن خلال هذا العام.

وسجلت الصين نموا قياسيا بلغ 18.3% خلال الربع الأول من العام، و7.9% خلال الربع الثاني، وبلغت نسبة نمو الاقتصاد الصيني خلال الفصول الثلاثة -الفترة من يناير/كانون الثاني حتى سبتمبر/أيلول الماضيين- مجتمعة 9.8%.

وتعافى اقتصاد الصين بقوة في البداية بعد التغلب على جائحة كورونا، ومع ذلك فإن الاقتصاديين حذروا مؤخرا من سلسلة كاملة من العوامل التي يمكن أن يكون لها تأثير سلبي على الاقتصاد الصيني وعلى الشركات الأجنبية العاملة هناك.

المصدر : الألمانية