الكاظمي يشدد على عدم السماح بعودة «الفرقة الطائفية» إلى العراق

غداة هجوم دموي شنّه تنظيم «داعش» على قرية تقطنها عشيرة شيعية في محافظة ديالى (شرق بغداد)، ورد ميليشيات شيعية باعتداء على قرى سنية مجاورة، دعا رئيس الحكومة العراقية القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي، أمس (الخميس)، إلى عدم السماح بأي محاولة لعودة الفرقة الطائفية، مشدداً على التكاتف من أجل محاربة الإرهاب في العراق.

وطالب الكاظمي، خلال اجتماع المجلس الوزاري للأمن الوطني بحضور عدد من القيادات الأمنية والعسكرية، بـ«تفعيل الجهد الاستخباري للقيام بدوره، وتشخيص أي محاولة لبث الفرقة الطائفية التي لن نسمح بعودتها»، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الألمانية.

ووصف أداء القوات العراقية في سرعة الرد والاستجابة السريعة بـ«الأداء البطولي المتميز الذي عُرف به الرجال الأشاوس في قواتنا الأمنية»، لافتاً إلى أن «عصابات داعش كانت تبحث عن موطئ قدم في محافظة ديالى، لكن هيهات أن يتسنى لهم ذلك».

وتوجه الكاظمي إلى «جميع الجهات»، وطالبها بـ«عدم استغلال مأساة المواطنين لأجل تحقيق أمور بعينها، ويجب التكاتف من أجل دحر الإرهاب».

وحسب بيان للحكومة العراقية، خُصص الاجتماع لبحث الأوضاع الأمنية التي تشهدها محافظة ديالى، ومستجدات عمل اللجنة الأمنية المُشكَّلة من قبل القائد العام للقوات المسلحة والمرسلة إلى المحافظة. وأضاف أن الكاظمي أصدر، خلال الاجتماع، عدداً من التوجيهات إلى القادة الأمنيين والعسكريين في محافظة ديالى من أجل تثبيت الأمن والاستقرار، و«القضاء على فلول التكفير الإرهابي والداعشي فيها».

وذكرت وكالة «رويترز» أن تنظيم «داعش» أعلن، الأربعاء، في حساب له على تطبيق «تليغرام» مسؤوليته عن الهجوم على قرية الرشاد بمحافظة ديالى، ما أدى إلى مقتل 13 مدنياً وإصابة أكثر من 15 آخرين.

وذكرت وكالة الأنباء العراقية (واع) أن وفداً أمنياً رفيع المستوى، برئاسة مستشار الأمن القومي العراقي قاسم الأعرجي، توجّه صباح أمس إلى محافظة ديالى. وأوضحت الوكالة أن الوفد ضم وزير الداخلية عثمان الغانمي، ورئيس أركان الجيش الفريق أول ركن عبد الأمير يار الله، ونائب قائد عمليات المشتركة الفريق الركن عبد الأمير الشمري، بالإضافة إلى وزيرة الهجرة إيفان فائق جابرو.

الشرق الاوسط