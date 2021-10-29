العملة الرقمية «إيثر» تصل إلى أعلى مستوياتها

حققت عملة «إيثر»، ثانية أكبر العملات الرقمية المشفرة، ارتفاعاً قياسياً، اليوم (الجمعة)، حيث وصل سعرها إلى أكثر من 4 آلاف و400 دولار، نتيجة الأجواء الإيجابية المحيطة بسوق العملات الرقمية التي شهدت أيضاً ارتفاعاً في أسعار عملات «إيثريوم» و«بيتكوين»، وفقاً لـ«وكالة الأنباء الألمانية».

وارتفع سعر إيثر بنسبة 5.3 في المائة ليسجل 4 آلاف و403 و93 دولاراً، وليتجاوز السعر القياسي السابق الذي سجلته العملة نفسها في مايو (أيار) الماضي، عندما بلغت 4 آلاف و379 دولاراً و93 سنتاً، كما ارتفعت أسعار عملات رقمية أصغر مثل «بينانس كوين» و«سولانا».

وتبلغ القيمة السوقية لعملة «إيثر» حالياً نحو 520 مليار دولار، وذلك بحسب بيانات موقع «كوين جيكو» المتخصص في متابعة أداء العملات المشفرة.

ويأتي الارتفاع القياسي لعملة «إيثر» ليؤكد تفوق أدائها أمام منافستها «بيتكوين» طوال العام، وذلك بتحقيقها زيادة ستة أمثال قيمتها، في ظل تزايد اهتمام المستثمرين من الأفراد والمؤسسات بالفضاء.

وارتفع سعر عملة «بيتكوين» بنسبة 40 في المائة هذا الشهر ليسجل رقماً قياسياً بنحو 67 ألف دولار، وذلك على خلفية ظهور أول صندوق تداول مرتبط بـ«البيتكوين» في الولايات المتحدة.

الشرق الاوسط