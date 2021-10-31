مجزرة مدنيين في تفجير مركبة مفخخة قرب مطار عدن

عدن – قتل 12 مدنيا السبت بينهم عدد من الأطفال في انفجار سيارة مفخخة في محيط مطار عدن في جنوب اليمن الغارق بالحرب، حسبما أفاد مسؤولون.

وقال مسؤول في القوات الحكومية في عدن “12 قتيلا سقطوا في انفجار وقع قرب البوابة الاولى في محيط مبنى مطار عدن الدولي”، مضيفا ان جميع القتلى “مدنيون”.

وتابع أن اشخاصا أصيبوا في الانفجار وأن إصابات بعضهم “حرجة”. وأكّد مسؤول أمني آخر حصيلة الانفجار.

من جهته، قال المتحدث باسم المجلس الانتقالي الجنوبي علي عبدالله الكثيري إنّ الانفجار ناجم عن سيارة مفخخة وإنّ بين القتلى اطفالا.

وأوضح في بيان “تواصل قوى الشر والإرهاب تنفيذ عمليات التفجير الإرهابية لاستهداف أمن واستقرار العاصمة عدن وترويع سكانها، إذ نفذت أحدث عملياتها الإرهابية مساء اليوم بالقرب من البوابة الخارجية لمطار عدن الدولي، حيث تم تفجير سيارة مفخخة أودت بحياة عدد من مواطنينا المسالمين بينهم أطفال وإصابة عدد آخر من المدنيين”.

ولم تتبن أي جهة الهجوم.

وأظهر تسجيل مصور لوكالة فرانس برس رجالا يقومون بسحب جثة من بين بقايا سيارة محترقة، ورجال أطفاء يعملون على إخماد حرائق.

وشهدت مدينة عدن وهي العاصمة الموقتة للحكومة المعترف بها دوليا، عدة تفجيرات دامية في السنوات الأخيرة نُسبت إلى المتمردين الحوثيين الذين يسيطرون على العاصمة صنعاء ومناطق شاسعة في شمال وغرب البلد الفقير، أو تبنتها جماعات متطرفة بينها تنظيم الدولة الاسلامية.

وفي العاشر من تشرين الأول/اكتوبر الحالي، قتل ستة أشخاص في انفجار سيارة ملغومة استهدف موكبا يقل مسؤولين في عدن، وفق مصادر أمنية أوضحت أن المسؤولين نجوا من الانفجار.

وكان مطار عدن هدفا لهجوم بصواريخ بالستية في 30 كانون الأول/ديسمبر الفائت. واستهدف الهجوم في حينه مبنى المطار عند وصول أعضاء الحكومة اليمنية الجديدة إليه وأدى إلى سقوط 26 قتيلا على الأقل، من بينهم ثلاثة موظفين في اللجنة الدولية للصليب الأحمر وصحافي.

والسبت، قتل ثلاثة أطفال في قصف للمتمردين الحوثيين على حي في مدينة تعز الخاضعة لسيطرة الحكومة المعترف بها والتي يحاصرها الحوثيون في جنوب غرب البلد الفقير، حسبما أفادت مصادر محلية وطبية.

وقالت وكالة الأنباء اليمنية الحكومية “سبأ” نقلا عن مصادر محلية إنّ “ميليشيات الحوثي المدعومة من إيران استهدفت حي الكمب بقذيفة هاوزر مما أدى الى استشهاد 3 أطفال وإصابة 3 أخرين أحدهم بترت رجلاه وجميعهم في حالة خطرة”.

وأكّد طبيب في مستشفى في تعز مقتل الاطفال الثلاثة في الهجوم، مشيرا إلى أنّ حصيلّة ضحايا القصف في الحي الواقع في شرق مدينة تعز قد تكون أكبر.

وقال مسؤول أمني يمني ان الأطفال الثلاثة الذين قتلوا هم أخوة.

وتعز الواقعة في جنوب غرب اليمن، هي إحدى أكثر المدن تأثّرا بالحرب منذ بدأ النزاع في منتصف 2014.

وتخضع المدينة التي تحيط بها الجبال ويقطنها نحو 600 ألف شخص، لسيطرة القوات الحكومية، لكن المتمردين يحاصرونها منذ سنوات، ويقصفونها بشكل متكرر.

ووقع القصف في تعز والهجوم في عدن في وقت يشن المتمردون هجوما منذ شباط/فبراير الماضي للسيطرة على مدينة مأرب، آخر معاقل الحكومة المعترف بها في شمال اليمن، في حملة قتل فيها آلاف من الطرفين.

العرب