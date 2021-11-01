السعودية تودع 3 مليارات دولار بالمركزي المصري وتمدد ودائع سابقة

أعلنت وزارة المالية السعودية -اليوم الأحد- أن المملكة أودعت 3 مليارات دولار لدى البنك المركزي المصري.

وقالت الوزارة في بيان إن “المملكة قدمت أخيرًا وديعة بقيمة 3 مليارات دولار للبنك المركزي المصري، بالإضافة إلى تمديد الودائع السابقة بمبلغ 2.3 مليار دولار”.

وأظهرت بيانات البنك المركزي المصري أن السعودية لديها ودائع طويلة الأجل لدى البنك بلغت حتى نهاية مارس/آذار 5.5 مليارات دولار.

ويشير البيان السعودي -على ما يبدو- إلى عدم حدوث تغيير يذكر في إجمالي الودائع السعودية منذ ذلك الحين، وفق ما أوردت رويترز.

وقال البيان السعودي إن الممكلة أودعت أيضا 3 مليارات دولار في البنك المركزي الباكستاني مع تقديم 1.2 مليار دولار لتمويل التجارة لدعم ميزان المدفوعات لباكستان.

وأضاف البيان المملكة “تعدّ من الدول الرئيسة التي دعمت الاحتياطيات الأجنبية للدول المحتاجة خلال الجائحة”.

وأكدت وزارة المالية أن المملكة تستخدم الأدوات المتاحة لتقديم الدعم للتعامل مع آثار جائحة “كوفيد-19” بما في ذلك دعم السيولة من النقد الأجنبي.

وأفادت الوزارة بأن هذه التسهيلات الخارجية البالغ مجموعها 9.5 مليارات دولار تعادل نحو 70% من حقوق السحب الخاصة التي تم تخصيصها أخيرًا للمملكة من صندوق النقد الدولي.

المصدر : رويترز + وكالة الأنباء السعودية (واس)