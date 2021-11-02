الصين تزيد إنتاجها من الفحم بينما العالم يناقش البدائل في «كوب 26»

زادت الصين إنتاجها اليومي من الفحم بأكثر من مليون طن وسط شحّ في الطاقة الكهربائية، فيما يتفاوض قادة العالم على اتفاق في «مؤتمر الأطراف حول المناخ (كوب26)» بغية تجنيب الأرض مواجهة احترار مناخي «كارثي».

وفي خضم انتعاش الاقتصاد العالمي، تعاني الصين من عبء ارتفاع تكلفة المواد الأولية، خصوصاً الفحم الذي تعتمد عليه الدولة الآسيوية بنسبة 60 في المائة لتشغيل محطات إنتاج الطاقة الخاصة بها.

ويدفع هذا الوضع محطات توليد الطاقة إلى التوقف عن العمل رغم الطلب القوي، مما يؤدي إلى تقنين الكهرباء وزيادة تكاليف الإنتاج للشركات.

وسمحت السلطات في الأسابيع الأخيرة بإعادة فتح مناجم الفحم بهدف تخفيف الضغط. وتتناقض هذه الخطوة مع وعد الرئيس الصيني شي جينبينغ القاضي بالتخفيف من انبعاثات الكربون من بلده قبل عام 2030.

ويتخطى الإنتاج اليومي من الفحم 11.5 مليون طن منذ منتصف أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، بحسب ما أعلنت، الأحد، «اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح» في الصين.

ولم تستبعد «اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح» الشهر الماضي احتمال تدخلها لخفض أسعار الفحم؛ حيث أعلنت أنها «ستلجأ إلى كل الأساليب الضرورية لإعادة أسعار الفحم إلى نطاق أسعار مقبولة».

وتتزامن هذه الزيادة في الإنتاج مع محاولات الاتفاق الجارية في قمة «كوب26» في غلاسكو من ناحية التخفيف من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، غير أن الرئيس الصيني من الغائبين عن المؤتمر العالمي واكتفى بتوجيه رسالة خطية.

وتعدّ الصين أكبر منتج للفحم وأكبر ملوث في العالم، إلا إنها أيضاً أكثر دولة تستثمر في الطاقة النظيفة.

الشرق الاوسط