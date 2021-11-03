الاحتلال يمنع وفدا دبلوماسيا أجنبيا من دخول شارع في مدينة الخليل

منع جيش الاحتلال الإسرائيلي -أمس الثلاثاء- وفدا دبلوماسيا أجنبيا من الدخول إلى شارع وسط مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية المحتلة.

وقالت وكالة وفا الرسمية الفلسطينية إن جنود الاحتلال الإسرائيلي منعوا الوفد الذي ضم أكثر من 30 شخصية دولية، من دخول شارع الشهداء المغلق أمام حركة مواطني المدينة منذ مجزرة الحرم الإبراهيمي الشريف عام 1994.

وأفادت أن لجنة إعمار الخليل وبالتعاون مع دائرة شؤون المفاوضات في منظمة التحرير، نظمت جولة دبلوماسية ضمت سفراء وقناصل وممثلي البعثات الدبلوماسية في فلسطين، من أكثر من 20 دولة، إلى البلدة القديمة بالخليل.

وقدم عضو اللجنة المركزية لحركة فتح جبريل الرجوب إحاطة سياسية شاملة للوفد حول الأوضاع والمستجدات السياسية في فلسطين والمنطقة.

وأكد أن واقع الفصل العنصري في البلدة القديمة الذي تكرسه سلطة الاحتلال بشكل أكثر منهجية، يهدف إلى خلق بيئة طاردة قسرية لا تترك للفلسطيني سوى المغادرة أو تكبد المعاناة اليومية.

وطالب دول العالم بتحمل مسؤولياتها السياسية والقانونية في توفير الحماية للفلسطينيين، حيث تمثل الخليل صورة واضحة لتهديد الاحتلال ومستوطنيه لأمن وسلام الفلسطينيين وسبل عيشهم ووجودهم على أرضهم.

ومنذ عام 1994، تغلق السلطات الإسرائيلية شارع الشهداء في الخليل، وتقتصر الحركة فيه على تنقل المستوطنين بين البؤر الاستيطانية.

ويعيش نحو 400 مستوطن في بؤر استيطانية بالجزء الخاضع لسيطرة الاحتلال الإسرائيلي من مدينة الخليل، ويحرسهم نحو 1500 جندي إسرائيلي.

المصدر : وكالة الأناضول