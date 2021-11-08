أبرز المواقف الدولية من محاولة اغتيال الكاظمي: “عمل إرهابي” يستهدف سيادة العراق

تتواصل ردود الفعل الدولية المنددة بمحاولة اغتيال رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، فجر اليوم الأحد، بواسطة 3 طائرات مسيَّرة مفخخة، في مقرّ إقامته في بغداد.

وأدانت الولايات المتّحدة بشدّة محاولة الاغتيال، معتبرة هذا الهجوم “عملاً إرهابياً واضحاً”. وقال المتحدّث باسم وزارة الخارجية الأميركية نيد برايس في بيان: “لقد شعرنا بارتياح عندما علمنا أنّ رئيس الوزراء لم يُصَب بأذى. هذا العمل الإرهابي الواضح، الذي ندينه بشدّة، استهدف صميم الدولة العراقية”.

وأضاف، بحسب وكالة “فرانس برس”: “نحن على اتصال وثيق بقوات الأمن العراقية المكلفة الحفاظ على سيادة العراق واستقلاله، ولقد عرضنا المساعدة في التحقيق في هذا الهجوم”.

تقارير عربية

انتشار عسكري واسع في بغداد بعد محاولة اغتيال الكاظمي

ونجا الكاظمي، بحسب السلطات العراقية، من “محاولة اغتيال فاشلة” بواسطة “طائرة مسيَّرة مفخّخة” استهدفت فجر الأحد مقرّ إقامته في بغداد، في هجوم لم تتبنّه أيّ جهة في الحال، فيما ردّ عليه رئيس الوزراء بالدعوة إلى “التهدئة وضبط النفس”.

وإثر الهجوم، سارع الكاظمي إلى طمأنة العراقيين على سلامته ودعوتهم إلى التهدئة.

ووقع الهجوم في وقت تشهد فيه البلاد توتّرات سياسية شديدة على خلفية نتائج الانتخابات النيابية المبكرة التي أُجريَت في العاشر من أكتوبر/ تشرين الأول، مع رفض الكتل السياسية الممثلة للحشد الشعبي، وهو تحالف فصائل موالية لإيران ومنضوية في القوات المسلّحة، النتائج الأولية التي بيّنت تراجع عدد مقاعدها.

ويشهد محيط المنطقة الخضراء التي تضمّ أيضاً سفارة الولايات المتحدة تظاهرات واعتصامات، منذ أسبوعين، لمناصرين لفصائل موالية لإيران، رافضين نتائج الانتخابات النيابية، تطورت الجمعة إلى مواجهات مع القوات الأمنية راح ضحيتها متظاهر على الأقلّ.

إيران: محاولة اغتيال الكاظمي “فتنة جديدة” خلفها الأجانب

أدان المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زادة، اليوم الأحد، محاولة اغتيال رئيس الوزراء العراقي، داعياً الشعب العراقي إلى اليقظة في مواجهة “مؤامرات الأعداء”.

وأكد خطيب زادة موقف إيران الثابت والمستمر في دعم استقرار العراق وأمنه، مشيراً إلى أن “الأطراف الأجنبية تسعى إلى تحقيق أهدافها الإقليمية من خلال خلق الفتنة”.

ووصف أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، الأميرال علي شمخاني، محاولة اغتيال رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي بأنها “فتنة جديدة يجب البحث عن خيوطها في غرف الفكر الأجنبية”.

وقال شمخاني في تغريدة على “تويتر” إن هذه الأطراف “بثت الخلاف وعدم الاستقرار للشعب العراقي من خلال إيجادها مجموعات إرهابية واحتلالها العراق”، حسب قوله.

كما أجرى وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان اتصالاً هاتفياً مع نظيره العراقي حسين فؤاد أكد خلاله أن “هذه الحوادث وراءها المتآمرون وتهدف إلى زعزعة العراق”.

الكاظمي يتلقّى اتصالات هاتفية من الملك عبد الله والسيسي وميقاتي وأبو الغيط

تلقّى رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، اليوم الأحد، اتصالات هاتفية من الملك الأردني عبد الله الثاني، والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ورئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي، والأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط.

وبحسب وكالة الأنباء العراقية (واع)، فإن “الاتصالات حملت كلمات الشجب والاستنكار والتضامن، والتأكيد على الوقوف إلى جانب العراق وشعبه وتعضيد أمنه واستقراره، فضلاً عن التأكيد على دعم جهود الحكومة العراقية في مجال الإصلاح، ومحاربة الإرهاب”.

الرئيس اللبناني يدين محاولة اغتيال الكاظمي

أدان الرئيس اللبناني ميشال عون محاولة الاغتيال التي تعرّض لها رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي.

وأكد عون في تغريدة له عبر “تويتر”، اليوم الأحد، أن هذه “المحاولة لا تستهدف الرئيس الكاظمي فقط، بل تستهدف الأمن والاستقرار والجهود المبذولة في سبيل تعزيز الوحدة الوطنية العراقية”.

مجلس التعاون الخليجي: أمن العراق هو أمن دول المجلس

أدان الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي محاولة اغتيال رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، مؤكداً رفض المجلس القاطع لمثل هذه الاعتداءات الإجرامية.

وأشار المجلس في بيان له إلى أن أمن العراق واستقراره هما أمن دول المجلس، معبّراً عن تضامنه مع العراق والشعب العراقي للحفاظ على أمنه واستقراره ووحدة أراضيه.

السعودية تدين محاولة اغتيال الكاظمي وتؤكد وقوفها إلى جانب العراق

أعربت وزارة الخارجية السعودية عن إدانتها بشدة محاولة اغتيال رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، واصفة إياها بـ”العمل الإرهابي الجبان”.

وأكدت بحسب ما نقلت وكالة الأنباء السعودية (واس) وقوفها إلى جانب العراق في التصدي لجميع الإرهابيين الذين “يحاولون منع العراق من استعادة عافيته”.

قطر تعبّر عن إدانتها واستنكارها محاولة اغتيال الكاظمي

أعربت دولة قطر عن إدانتها واستنكارها الشديدين لمحاولة الاغتيال التي استهدفت رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي.

واعتبرت وزارة الخارجية في بيان، اليوم الأحد، هذه المحاولة عملاً إرهابياً يستهدف الدولة العراقية، مشددة على ضرورة ملاحقة المتورطين وتقديمهم للعدالة، وجددت موقف قطر الداعم لوحدة العراق واستقراره، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء القطرية (قنا).

الأردن يدين محاولة اغتيال رئيس الوزراء العراقي

أدانت وزارة الخارجية الأردنية، اليوم الأحد، بأشد العبارات محاولة الاغتيال الإرهابية التي تعرض لها رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي.

وأكّدت الوزارة في بيان “وقوف وتضامن الأردن التام مع العراق ودعمه الكامل لأمن واستقرار العراق، ولجهود الحكومة العراقية في مكافحة الإرهاب، وتعزيز المسيرة الديمقراطية والمحافظة على الإنجازات الوطنية”.

السيسي يدين محاولة اغتيال الكاظمي ويدعو إلى نبذ العنف

أدان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي “المحاولة الغاشمة” لاغتيال رئيس الوزراء العراقي، داعياً الأطراف كافة إلى التهدئة ونبذ العنف.

ودعا السيسي، عبر حسابه على “فيسبوك”، “الأطراف والقوى العراقية كافة إلى التهدئة ونبذ العنف والتكاتف من أجل الحفاظ على استقرار الدولة وتحقيق آمال الشعب العراقي الشقيق”.

الرئيس الفلسطيني يعرب عن تضامنه مع العراق وإدانته الإرهاب

أدان الرئيس الفلسطيني محمود عباس محاولة اغتيال رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، معرباً عن التضامن مع العراق وشعبه.

ورفض عباس، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا”، “أي اعتداءات تستهدف أمن العراق واستقراره ووحدة أراضيه”، ورفض “الإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره، أينما كان، وأياً كان مرتكبه”.

الكويت تدين محاولة اغتيال الكاظمي وتصفها بالجريمة الآثمة

أعربت الكويت عن إدانتها واستنكارها “الشديدين لمحاولة الاغتيال الآثمة التي تعرّض لها الكاظمي”.

وقالت وزارة الخارجية الكويتية في بيان إن “هذه المحاولة الإجرامية الآثمة لا تستهدف الكاظمي فقط، وإنما ما تحقق للعراق وشعبه الشقيق من وحدة وإنجازات على الأصعدة كافة”.

تركيا: الهجوم على الكاظمي يستهدف سيادة العراق

أدانت وزارة الخارجية التركية، اليوم الأحد، بأشد العبارات، الهجوم على منزل رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، مشيرة إلى أن الهجوم الإرهابي يهدف إلى الإضرار بسيادة العراق واستقراره.

وأعربت الخارجية التركية في بيان لها نقلته وكالة “الأناضول” عن أملها في التعرف إلى المتورطين في الهجوم الجبان الذي يهدف بوضوح إلى الإضرار بسيادة العراق واستقراره، وتقديمهم إلى العدالة.

وأكدت الخارجية أن تركيا ستواصل الوقوف إلى جانب الشعب العراقي ودولته وحربها ضد الإرهاب بغضّ النظر عن مصدره.

اليمن يدين محاولة اغتيال الكاظمي ويؤكد دعم العراق والوقوف بجانبه

من جهته، أدان اليمن، الأحد، العملية التي استهدفت الكاظمي، مشيرًا إلى أن هذا “الاعتداء الإجرامي عمل غير مقبول”، وأن “تلك الأعمال لن تثني العراق عن استكمال مسيرة الإنجازات الوطنية”.

وعبّرت وزارة الخارجية اليمنية، في بيان نقلته وكالة الأنباء الرسمية (سبأ)، عن “دعم اليمن المطلق لكل الإجراءات التي ستتخذها الحكومة العراقية في التصدي لجميع الإرهابيين الذين يحاولون عبثاً عرقلة استعادة العراق لعافيته واستقراره”، كما أعربت عن “تضامن اليمن مع العراق وشعبه ضد أي محاولات لزعزعة أمن واستقراره”.

أمين عام الأمم المتحدة يدعو لـ”محاسبة مرتكبي الجريمة”

دان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس الأحد “بشدة” الاعتداء داعياً إلى ضبط النفس ونبذ العنف.

وقال الناطق باسمه ستيفان دوجاريك، في بيان: “يدين الأمين العام بشدة محاولة اغتيال رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي في وقت سابق اليوم. ويدعو إلى محاسبة مرتكبي هذه الجريمة”. كما دعا غوتيريس العراقيين إلى “ممارسة أقصى درجات ضبط النفس ونبذ جميع أشكال العنف وأي محاولات لزعزعة استقرار العراق”.

جونسون “يدين بشدة” الهجوم على رئيس الوزراء العراقي

من جهته، دان رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون “بشدة” الهجوم الذي استهدف الكاظمي، وفق ما أعلن مكتبه الأحد.

وأفاد متحدث باسم “داونينغ ستريت”، في بيان، أن جونسون أعرب أيضاً، في اتصال هاتفي “عن تعاطفه مع المصابين” بعدما استهدفت طائرة مسيرة مفخخة مقر الكاظمي في بغداد في وقت سابق الأحد.

وأضاف البيان أن جونسون “أكد بوضوح وقوف المملكة المتحدة إلى جانب الشعب العراقي وتأييدها لجهود تشكيل حكومة بعد الانتخابات، الأمر الحيوي من أجل استقرار طويل الأمد في العراق”.

وكانت وزارة الخارجية البريطانية، دانت اليوم الأحد، محاولة اغتيال رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، معربة عن دعمها لدعوته إلى الهدوء وضبط النفس.

وقالت وزيرة الخارجية ليز تراس في بيان نشرته على “تويتر”، “ندين الهجوم على الكاظمي. نشعر بالارتياح لأن رئيس الوزراء بخير وبصحة جيدة، لكن تمنياتنا بالشفاء لأولئك الذين جرحوا إثر الحادث”.

العربي الجديد