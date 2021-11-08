هل فكر نتنياهو وترامب في كيفية إيقاف إيران بعد الانسحاب من “النووي”؟

قبل شهر تقريباً نشرت مقالاً عن الإجماع الجديد: انسحاب ترامب من الاتفاق النووي مع إيران بتشجيع من نتنياهو كان خطأ كبيراً (“هآرتس”، 27/9). أعطى المحرر عنوان “انهيار الإجماع”. في اليوم التالي اتصل مصدر كبير كان مشاركاً في جهود إسرائيل لصد إيران، وقال لي: “لديك خطأ واحد في المقال. لم يتم تفكك أي مفهوم، لأنه لم يكن هناك مفهوم”.

لم تكن هذه ملاحظة دلالية. في بضع دقائق، رسم المصدر سياسة نتنياهو تجاه إيران في الأعوام 2015 – 2018، بدءاً بالتوقيع على الاتفاق النووي وانتهاء بالانسحاب منه. “لم تكن هناك سياسة، بل كان هناك الكثير من الخطابات وكانوا ينفذون، لكن لا أحد منهم فكر للحظة فيما سيحدث لو أنه لم يكن اتفاق. افحص جدول نتنياهو الزمني في هذه السنوات”، قال. “لا يوجد نقاش منهجي للاستراتيجية تجاه إيران. لنتنياهو علاقات ممتازة مع إدارة ترامب، كان يجلس معنا وأثناء اللقاء يطلب التحدث مع بومبيو أو بولتن، وخلال دقائق يكونون على الخط. ولكن لم تكن هناك أي سياسة واضحة إلى أين سيؤدي ذلك. نتنياهو أدار هذا بمثلث مع رون ديرمر ويوسي كوهين، والآخرون لم يكونوا سوى خدعة”.

وصف يبدو أنه مبالغ فيه. وفي نهاية المطاف، هذه هي مهمة نتنياهو في الحياة. أمعقول أنها أديرت بهذا الشكل من الإهمال والغطرسة؟ تحدثت مع قلائل آخرين كانوا مقربين من المثلث الذي أدار الأمور. “كان ديرمر أحد سكان البيت الأبيض. كان هذا مؤثراً جداً”، قال المصدر الرفيع. ذات مرة التقى معنا عندما كنا نناقش استراتيجيات تتعلق بالاتفاق النووي وسلوك ترامب. ضحك ديرمر. “أنتم لا تعرفون أن هذا القرار اتُّخذ سابقاً. ترامب سينسحب. تفاجأنا لأنه لم يبلغنا أي أحد ولم يفكر أي أحد كيف سنوقف إيران بعد الانسحاب”.

تحدثت مع شخصيات رفيعة على انفراد، شخصيات غير قادمة من المنبت نفسه. ومع ذلك، كان من المدهش سماع إلى أي درجة تصرفت إسرائيل نتنياهو خلافاً للمصالح. وكل القيادة الأمنية رأت كيف أدار نتنياهو هذا وحده كلياً. فقد وصل إلى وضع، قالت شخصية رفيعة ثانية، لم يحسب فيه حساب أي أحد منا، ولم يقدر أي أحد في الكابنت أيضاً. يمكنك رؤية مدى ازدرائه لهم.

الاتفاق النووي كان مليئاً بالثقوب، أضافت الشخصية الأولى، لكنه أعطانا على الأقل عشر سنوات من الانشغال بأمور أخرى وبناء القدرات. “وكانت اتفاقات نزع السلاح بين الولايات المتحدة والاتحاد السوفييتي سابقاً، مقيدة زمنياً”. وقالت الشخصية الأخرى: “في نهاية الفترة، ستدخل الدول العظمى في مفاوضات جديدة وستمدد الاتفاق. وفي الخلاصة، فإن أي عملية فاخرة للموساد لم تكن لتحقق ما حققه هذا الاتفاق. “أنت تعرف ماذا تعني 15 سنة في الشرق الأوسط؟”. وقد سألت السؤال نفسه لهذه الشخصيات الرفيعة: ماذا الآن؟ حتى وقت قريب، كانت إسرائيل تحلم باتفاق “أطول وأقوى” مع إيران. الجمعة الماضي، أعلنت إيران بأنها خصبت كمية غير مسبوقة من اليورانيوم، 25 كغم بمستوى 60 في المئة، وهي الكمية والمستوى الأقرب في تاريخها لإنتاج القنبلة النووية الأولى. في نهاية الشهر، سيتم استئناف المحادثات النووية بعد أن استجابت إيران للعودة إلى طاولة المفاوضات. وليس من الصعب تخيل من جاء من موقف ضعيف ومن يشعر بأنه قوي. هذه الشخصيات التي تحدثت معها لم تر أي سبيل لوقف إيران إلا باتفاق جديد. ورئيس الحكومة نفتالي بينيت يعرف أنه لا خيارات أخرى أمامه. وانسحاب ترامب من الاتفاق سيؤدي إلى الاتفاق الجديد، وإذا تحقق هذا الاتفاق فسيكون أضعف وأقصر.

القدس العربي