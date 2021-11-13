محكمة استئناف أميركية تؤكد وقف أمر بايدن بشأن إلزامية التطعيم ضد كورونا

أكدت محكمة استئناف أميركية -الجمعة- قرارها تعليق أمر أصدره الرئيس جو بايدن بإلزام الشركات التي يعمل فيها أكثر من 100 شخص بالتطعيم ضد فيروس كوفيد-19، رافضة طعنا قدمته إدارته.

وأيدت محكمة استئناف الدائرة الخامسة في نيو أورليانز الحكم، على الرغم من قول إدارة بايدن -يوم الاثنين- إن وقف تنفيذ هذا الأمر قد يؤدي إلى وفاة عشرات أو حتى مئات العمال.

وكانت شركات خاصة ومنظمات دينية وولايات أميركية قد أقامت دعوى قضائية ضد الحكومة، قائلة إنها تجاوزت سلطتها من خلال الأمر الرئاسي بإلزامية التطعيم.

وكانت إدارة السلامة والصحة المهنية قد أصدرت هذا الأمر الذي ينص على ضرورة أن تقوم الشركات التي تضم 100 موظف أو أكثر بتطعيمهم ضد كوفيد-19، أو أن يتم إجراء اختبار أسبوعي لهم ووضع الكمامات.

ويطال هذا القرار نحو 80 مليون شخص، وسيضاف إلى إجراءات أخرى مفروضة على موظفي المؤسسات الفدرالية، وإلى تدابير جديدة مفروضة على العاملين في المستشفيات التي تتلقى تعويضات الرعاية الصحية الفدرالية.

المصدر : رويترز