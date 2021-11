تجربة الغرب الرأسمالية إيرادات وول مارت وامازون أكبر من الإيرادات النفطية لدول أوبك.

الباحثة شذى خليل*

بصورة مختصرة عن أسباب نجاح النظام الرأسمالي في الدول الغربية اقترانه بالديمقراطية والحرية الاقتصادية وانتقال رأس المال والأفراد والسلع والخدمات من بلد لآخر وتسجيل الملكية في الدوائر الرسمية وانخفاض القطاع الرسمي وسيادة اقتصاد السوق القائم على آلية السعر الذي يتحدد بعوامل الطلب والعرض من دون تدخل الدولة طبقا للنظرية التقليدية أو الكلاسيكية في الاقتصاد، وانخفاض حالات الفساد المالي والإداري واحترام القانون والنظام وخاصة قوانين العمل والملكية وتوفر البنية التحتية والمهارات والخبرات الفنية والتكنولوجية والإدارية وسهولة إنجاز المعاملات بعيدا عن تعقيدات البيروقراطية والتمتع بسمات الكفاءة والشفافية والمصداقية والإفصاح وتوافر الحاكمية المؤسسية.

ويجب ان تكون الرأسمالية مقترنة بالرحمة والعدل الاجتماعي واحترام الإنسانية كي لا تصبح رأسمالية متوحشة Wild Capitalism تفتك بالطبقات الفقيرة والمهمشة وهذا ما لا نريده لشعوبنا العربية وأن الإجراءات التقشفية المبالغ فيها التي يروج لها صندوق النقد الدولي تزيد من الكساد الاقتصادي في البلدان العربية وهدفها الأساس تأمين سداد قروض الصندوق للدول النامية وقد ثبت إضرارها بالطبقات الفقيرة في البلدان العربية التي تتراوح نسبة الفقر فيها بين 30% و50% وأن يتم استبدال هذه البرامج ببرامج وطنية تقوم على الادخار والاستثمار والاقتصاد في النفقة من قبل المواطنين لأن الاقتصاد في النفقة نصف العيش.

حسب تقارير اقتصادية ومصادر مختصة، كان مجموع الإيرادات النفطية لدول اوبك المصدرة للنفط عام ٢٠٢٠ هو اقل من ايرادات شركة امازون و تقريبا نصف ايرادات شركة وول مارت .

منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) ، أو أوبك كما تُعرف كثيرًا ، هي منظمة مكونة من 15 دولة. تنتج الدول الخمس عشرة الأعضاء في أوبك حوالي 44٪ من نفط العالم وتمتلك أكثر من 81.5٪ من احتياطيات النفط العالمية. ولهذا السبب ، تعمل المنظمة الحكومية الدولية معًا لتنسيق وتوحيد السياسات التي تتعلق في المقام الأول بتسعير النفط.

تهدف أوبك من خلال سياساتها إلى توفير إمدادات ثابتة من النفط للمستهلكين، مع توفير دخل ثابت لمنتجي النفط وعائد للمستثمرين. بالإضافة إلى تنظيم التسعير، توفر المنظمة أيضًا معلومات حول سوق النفط الدولي.

تأسست المنظمة في الأصل عام 1960 في بغداد من قبل خمسة أعضاء مؤسسين: المملكة العربية السعودية وفنزويلا وإيران والكويت والعراق. في عام 1965 ، تم إنشاء المقر الرئيس لمنظمة أوبك في فيينا ، النمسا ، حيث لا يزال قائما حتى اليوم.

هناك إجمالي 15 دولة أعضاء في أوبك. يوجد اثنان في أمريكا الجنوبية ، وستة في الشرق الأوسط ، وسبعة في إفريقيا. من بين هذه الدول فان العراق هو الاكثر اعتمادا على الايرادات النفطية.

بالنسبة الى العراق الذي يعد من مؤسسي أوبك ويطفو على بحيرة من النفط لم يستغلها بالشكل الصحيح على مستوى استثمارات او تنمية حقيقية في بناء قاعدة صناعية قوية وهو يمتلك مصادر مالية منذ عام 1960 بل على العكس بدأ في الاختلالات fluctuate ، والمعيار الأكبر الذي يمكن أن نقيس به تقدم الدول او استقرارها الاقتصادي هو لازالت ميزانية العراق العامة تعتمد بأكثر من 95% على الإيرادات المالية المتحققة من بيع الذهب الأسود، حيث حجم الإنتاج النفطي أكثر من 4 ملايين برميل في اليوم، في حين يبلغ حجم التصدير أكثر من 3 ملايين برميل يوميا. هنا ننظر بعين المقارنة كيف لمشاريع تبدا صغيرة على أسس رأسمالية ناجحة وفي السياق يعد متجر وول مارت من المتاجر الرخيصة والنوعية الجيدة ، يتمتع بسمعة جيدة جدا في خدمة العملاء، واليوم هو عملاق ويحقق إيرادات تفوق الإيرادات النفطية لدول أوبك .

تفاصيل عن شركة وول مارت في شمال أمريكا هي أكبر شريحة ولديها أسرع نمو في الأرباح

تدير شركة Walmart Inc. (WMT) شبكة عالمية من متاجر البيع بالتجزئة بالإضافة إلى أعمال التجارة الإلكترونية. تشتهر الشركة باستراتيجية “الأسعار المنخفضة اليومية” في بيع مجموعة متنوعة من البضائع ، بما في ذلك السلع المنزلية ، والملابس ، والإلكترونيات ، والمواد الغذائية ، وغير ذلك. تعمل الشركة في 26 دولة ، مع ما يقرب من 11400 متجر وموقع للتجارة الإلكترونية تحت 56 لافتة. توظف أكثر من 2.3 مليون شخص ، مع وجود الغالبية العظمى من الموظفين في الولايات المتحدة

ماهي وول مارت

Walmart هو تاجر تجزئة عالمي يبيع مجموعة متنوعة من البضائع بأسعار منخفضة في 10500 متجر وعلى مواقع التجارة الإلكترونية الخاصة به.

وول مارت الولايات المتحدة هو القطاع الأكبر والأسرع نموًا والذي يقاس بنمو الدخل التشغيلي.

تخطط الشركة لإنفاق 14 مليار دولار في السنة المالية 2022 لإضافة قدرة سلسلة التوريد والأتمتة لتلبية الطلب المتزايد.

المالية وول مارت

أعلنت وول مارت عن خسارة صافية مجمعة قدرها 2.0 مليار دولار للربع الرابع من العام المالي 2021 ، الذي انتهى في 31 يناير 2021. ومع ذلك ، بلغ الدخل التشغيلي لهذه الفترة 5.5 مليار دولار ، بإجمالي إيرادات 152.1 مليار دولار للربع. ارتفع الدخل التشغيلي بنسبة 3.1٪ على أساس سنوي في الربع الرابع من العام المالي 2021 حيث زاد إجمالي الإيرادات بنسبة 7.3٪. ترجع الخسارة الصافية للربع الرابع جزئيًا إلى مخصصات 1.4 مليار دولار لضرائب الدخل ، و 1.1 مليار دولار في التكاليف المتعلقة بوباء COVID-19 خلال الربع الرابع من السنة المالية 2021.3

قطاعات أعمال وول مارت

يقسم Walmart عملياته إلى ثلاثة أقسام يمكن الإبلاغ عنها: Walmart U.S. و Walmart International و Sam’s Club. يمثل أول قسمين من هذه القطاعات متاجر ومنتجات تحمل علامة Walmart التجارية على أساس جغرافي ، بينما يمثل الجزء الثالث متجر مستودع Sam’s Club.

يوفر Walmart فقط أرباحًا قطاعية يتم قياسها من خلال الدخل التشغيلي ، وهو مقياس ربح يستبعد العديد من المصروفات ، مثل الضرائب والفوائد على القروض ، التي يتم تضمينها في إجمالي الربح ، يسمى صافي الدخل. أبلغت وول مارت عن دخل تشغيلي للربع الرابع من السنة المالية 2021 بقيمة 5.5 مليار دولار ، بما في ذلك خسارة قدرها 1.0 مليار دولار تُعزى إلى “الشركات والدعم”. 4

إلى جانب القطاعات الثلاثة الموضحة أدناه ، أبلغت وول مارت أيضًا عن 1.1 مليار دولار من الإيرادات للربع الرابع من السنة المالية 2021 تحت فئة “العضوية والإيرادات الأخرى”. 5

وول مارت يو.

تعد Walmart US أكبر قطاعات الشركة إلى حد بعيد. تمثل متاجر وول مارت في الولايات المتحدة ، بما في ذلك واشنطن العاصمة وبورتوريكو. يشمل هذا الجزء كلاً من متاجر “Walmart” و “Walmart Neighbour Market” ، بالإضافة إلى العديد من العلامات التجارية للتجارة الإلكترونية.

أعلنت وول مارت الولايات المتحدة عن دخل تشغيلي قدره 5.2 مليار دولار على 99.6 مليار دولار في صافي مبيعاتها في الربع الرابع من السنة المالية 2021. ويمثل هذا 79.3٪ من الدخل التشغيلي للشركة و 65.5٪ من صافي مبيعاتها لهذا الربع. ارتفع الدخل التشغيلي لشركة Walmart في الولايات المتحدة بنسبة 17.4٪ على أساس سنوي في الربع الرابع من السنة المالية 2021 ، مما يجعلها إلى حد بعيد القطاع الأسرع نموًا للشركة والذي يقاس من خلال الدخل التشغيلي. ارتفع صافي المبيعات بنسبة 7.9٪ على أساس سنوي

وول مارت الدولية

تشمل Walmart International عمليات Walmart خارج الولايات المتحدة. تمتلك الشركة شركات تابعة مملوكة بالكامل في إفريقيا وآسيا والمملكة المتحدة وأمريكا الوسطى وأماكن أخرى حول العالم. تشمل Walmart International مراكز التسوق الكبرى ومحال السوبر ماركت ونوادي المستودعات ومواقع التجارة الإلكترونية

سجلت شركة وول مارت إنترناشيونال دخلاً تشغيليًا قدره 964 مليون دولارا أمريكيا على صافي مبيعات قدره 34.9 مليار دولار أمريكي للربع الرابع من العام المالي 2021. ويمثل هذا 14.8٪ من الدخل التشغيلي للشركة و 22.9٪ من صافي مبيعاتها لهذا الربع. انخفض الدخل التشغيلي لشركة Walmart International بنسبة 12.8٪ على أساس سنوي في الربع الرابع من السنة المالية 2021 ، وهو الجزء الوحيد الذي سجل انخفاضًا سنويًا في هذا المجال. ارتفع صافي المبيعات بنسبة 5.5٪ على أساس سنوي ، وهو أبطأ وتيرة نمو بين قطاعات وول مارت

نادي سام

Sam’s Club هو نادي مستودعات مخصص للعضوية فقط ويعمل في معظم أنحاء الولايات المتحدة على عكس الشريحتين الأخريين ، يعد دخل العضوية مساهماً رئيساً في الدخل التشغيلي لهذا القطاع. يشمل Sam’s Club أيضًا مبيعات التجارة الإلكترونية من خلال samsclub.com.6

أعلن Sam’s Club عن دخل تشغيلي قدره 389 مليون دولار أمريكي على صافي مبيعات قدره 16.5 مليار دولار أمريكي للربع الرابع من العام المالي 2021. ويمثل هذا 6.0٪ من الدخل التشغيلي للشركة و 10.9٪ من صافي مبيعاتها لهذا الربع. نما الدخل التشغيلي لـ Sam’s Club بنسبة 1.3٪ على أساس سنوي وارتفع صافي المبيعات بنسبة 8.1٪ على أساس سنوي في الربع الرابع من العام المالي 2021. ويمثل هذا أسرع نمو في صافي المبيعات لأي قطاع من قطاعات Walmart ، على الرغم من أن قطاع Walmart في الولايات المتحدة كان ثانيًا.

التطورات الأخيرة في وول مارت

في حين أن الوباء فرض تكاليف أعلى على وول مارت ، فقد أدى أيضًا إلى تسريع نمو التجارة الإلكترونية حيث يقوم ملايين الأشخاص بالحماية والعمل في المنزل. في الربع الرابع من عام 2020 ، نمت مبيعات التجارة الإلكترونية بنسبة 69٪ على أساس سنوي في Walmart U.S. و 42٪ على أساس سنوي في Sam’s Club.

تعمل وول مارت على تسريع استثماراتها لدفع المبيعات المستقبلية ونمو الأرباح.

واخر التقارير تؤكد ان شركة «وول مارت» حققت أرباحاً تجاوزت توقعات المحللين في «وول ستريت»، حيث حقق عملاق التجزئة مكاسب في أعمال البقالة، مع بداية قوية في المبيعات مع العودة إلى المدارس.

ورفعت الشركة توقعاتها لهذا العام، حيث تتوقع أن تحقق أرباحاً على الأسهم بين 6.20 دولاراً و6.35 دولاراً للسهم، في حين تتوقع زيادة مبيعاتها بنسبة 5% إلى 6%.

وارتفع إجمالي إيرادات الشركة بنسبة 2.4% إلى 141.05 مليار دولار، بالمقارنة مع 137.74 دولار قبل عام، متجاوزاً توقعات المحللين في «وول ستريت» البالغة 137.17 مليار دولار.

وذكرت «وول مارت» أنها حققت أرباحاً بقيمة 1.78 دولاراً للسهم، بالمقارنة مع 1.57 دولاراً للسهم وفقاً لتوقعات المحللين الذين استطلعت آرائهم منصة «ريفنتيف». ونمت مبيعات المتاجر في الولايات المتحدة بنسبة 5.2%، أي أعلى من الزيادة البالغة 3.3٪ التي توقعها المحللون، وفقًا لمسح «ستريت أكاونت».

ماهي Amazon:

إنها أكبر سوق للتجارة الإلكترونية في العالم، ومزود مساعد الذكاء الاصطناعي، هي أكبر شركة إنترنت من حيث الإيرادات في العالم، هي ثاني أكبر صاحب عمل خاص في الولايات المتحدة، وواحدة من أكثر الشركات قيمة في العالم، وثاني أكبر شركة تكنولوجيا من حيث الإيرادات.

تأسست أمازون على يد جيف بيزوس في الخامس من يوليو عام 1994 في مدينة بلفيو بواشنطن.

بدأت الشركة في البداية كسوق للكتب على الإنترنت ولكنها توسعت لاحقًا لبيع الإلكترونيات والبرامج وألعاب الفيديو والملابس والأثاث والمواد الغذائية ولعب الأطفال والمجوهرات، أطلقت أمازون شبكة التوزيع الخاصة بها لأول مرة في عام 1997 من خلال مركزين للتنفيذ في سياتل ونيوكاسل، ديلاوير، في عام 2015، كانت أمازون أفضل تاجر تجزئة في الولايات المتحدة من حيث القيمة السوقية.

ولو قارنا بين كل من Walmart و Amazon من أكبر بائعي التجزئة في العالم – ولكن من يأتي في المقدمة؟ في عام 2019 ، كتبت عن سبعة مجالات تتنافس فيها Amazon و Walmart. لكن الزمن تغير ، وكذلك صناعة البيع بالتجزئة. كيف يتصارع هذان العملاقان للبيع بالتجزئة ضد بعضهما البعض في عالم ما بعد كوفيد؟

غالبًا ما تتنافس Amazon و Walmart على نفس العملاء. بصفتهما من أكبر عمالقة البيع بالتجزئة في العالم ، فقد حددوا أيضًا نغمة المتاجر الكبيرة الأخرى وتجار التجزئة عبر الإنترنت. إذا فعلت أمازون أو وول مارت شيئًا ما ، فيمكنك المراهنة على أن الشركات الأخرى ستتبعه.

ماذا حققت الشركتان Amazon & Walmart منافسات النمو الحقيقي للاقتصاد.

المالية اعتبارًا من عام 2020 ، بلغ إجمالي حقوق ملكية وول مارت 74.66 مليار دولار. بالنسبة للسنة المالية 2020 ، زادت إيرادات Walmart بنسبة 6.7٪ لتصل إلى 559 مليار دولار. في الربع الأول من وول مارت من عام 2021 ، الذي انتهى في 1 مايو ، كان إجمالي إيرادات الشركة 138.31 مليار دولار ، بزيادة قدرها 6.2٪ عن الربع السابق.

بلغ إجمالي حقوق الملكية في أمازون 93.4 مليار دولار أمريكي اعتبارًا من عام 2020 ، وتستمر الأرقام في النمو بسرعة. في الربع الأول من عام 2021 ، حققت أمازون صافي مبيعات قدره 108.5 مليار دولار ، بزيادة 43.8٪ عن نفس الفترة من عام 2020. وبلغت إيرادات أمازون لهذا العام 386 مليار دولار ، بزيادة 100 مليار دولار عن العام السابق.

يعمل في وول مارت 2.3 مليون موظف ، مقارنة بـ 1.3 مليون موظف في أمازون. في عام 2020 وحده ، أضافت أمازون 500 ألف موظف حول العالم.

يبلغ سعر سهم أمازون حاليًا حوالي 3235 دولارًا ، بينما يبلغ سعر سهم وول مارت 141 دولارًا.

الفائز: وول مارت ، لكن أمازون متأخرة بوصات. لا يزال لدى وول مارت أرقاما إجمالية أكبر للإيرادات ، لكن أمازون تنمو بشكل أسرع وتلتحق بالركب بسرعة.

التعاون تميل Amazon و Walmart إلى أن تكونا في طليعة الابتكار، في العام الماضي فقط ، أعلنت أمازون عن مدفوعات بيومترية ، ومتاجر بقالة أمازون فريش ، وتسليم طائرات بدون طيار مصدق عليها من إدارة الطيران الفيدرالية ، وحتى صالون لتصفيف الشعر – كل ذلك أثناء الجائحة. تواصل الشركة التوسع في مجالات جديدة ، بما في ذلك إضافة العروض الصيدلانية وتقوية أجهزتها المنزلية الذكية. تجري أمازون محادثات لشراء MGM Studios مقابل 9 مليارات دولار.

أمازون هي شركة رائدة في مجال التكنولوجيا والأتمتة المبتكرة، في عام 2021 ، ستفتتح أمازون مركزًا للروبوتات تبلغ مساحته 350 ألف قدم مربع في ولاية ماساتشوستس. المبنى جزء من استثمار بقيمة 40 مليون دولار لتوسيع استخدام الروبوتات في سلسلة التوريد والإنجاز.

تواصل Walmart الابتكار ، لا سيما في تبسيط تلبية الطلبات وتجربة العملاء. في عام 2020 ، كشفت Walmart النقاب عن Alphabot ، وهي منصة يمكنها اختيار وتغليف وتسليم طلبات البقالة عبر الإنترنت بشكل أسرع وأكثر دقة من البشر.

تعمل وول مارت أيضًا على إعادة تصميم 1000 متجر بحلول نهاية عام 2021 لإنشاء تجربة تسوق أكثر بساطة وسرعة للعملاء، يعتمد التصميم الجديد بشكل كبير على اللافتات المتزايدة وتطبيق محدث لتوجيه العملاء إلى الموقع الدقيق لكل عنصر ، مما يؤدي إلى طمس الخط الفاصل بين التسوق عبر الإنترنت وداخل المتجر.

الفائز: أمازون. لقد غيرت الشركة مشهد البيع بالتجزئة من خلال منتجاتها وخدماتها المبتكرة ، وتستمر في القيام بذلك من خلال استخدامها الرائد للروبوتات والذكاء الاصطناعي.

التركيز على العملاء

النمو المالي مهم، لكنه لا يعني شيئًا دون التركيز على العملاء ، خاصة في صناعة التجارة الإلكترونية التنافسية.

تُصنف أمازون ضمن أفضل خمسة بائعي تجزئة في مؤشر رضا العملاء الأمريكي ، على الرغم من أن نتيجتها انخفضت بمقدار 4 نقاط من عام 2019 إلى عام 2020. وحصلت وول مارت على درجة 73 من ACSI ، أي أقل من متوسط التجزئة عبر الإنترنت البالغ 78.

تشتهر أمازون بثقافة هوس العملاء. توصيات منتجاتها وتخصيصها لا مثيل له، حيث تأتي 35٪ من مشتريات Amazon من التوصيات. وسعت أمازون أيضًا توصيل منتجات البقالة وخيارات توصيل المنتجات لتقديم خدمة أفضل للعملاء ، بما في ذلك التوصيل مباشرة داخل مرائب العملاء.

تتفهم وول مارت قيمة تجربة العملاء وقد قامت بالعديد من التغييرات الأخيرة مع وضع العملاء في الاعتبار. تم تصميم تخطيط متجر Walmart الجديد لتوصيل العملاء إلى العناصر المحددة التي يحتاجون إليها في أسرع وقت ممكن. كما يتم تركيزها المتجدد على التسوق عبر الهاتف المحمول والإنترنت لتلبية احتياجات العملاء.

تتعلق تجربة الموظف بتركيز العميل. تخطط وول مارت لرفع متوسط الأجر للعاملين في الولايات المتحدة إلى 15.25 دولارًا في الساعة لتوفير أجر مناسب للعيش والاحتفاظ بالموظفين. تدفع أمازون بالفعل 15 دولارًا في الساعة لموظفيها وأعلنت مؤخرًا عن زيادات لأكثر من 500000 موظف أمريكي.

الفائز: أمازون. خطت وول مارت خطوات واسعة في هذا المجال ، لكن أمازون لا تزال بمنأى عن تجربة العملاء السلسة والمريحة والمبتكرة.

النمو الرقمي لقد وضعت جائحة Covid جميع المتاجر على مسار سريع للنمو الرقمي ، وخاصة Walmart و Ama

سلسلة الإمداد اللوجستية يعد الشحن السريع إحدى السمات المميزة لتجربة أمازون. تضع أمازون المعايير لجميع تجار التجزئة الآخرين في التجارة الإلكترونية من خلال الشحن في نفس اليوم وفي اليوم التالي لأعضاء Prime.

قامت أمازون أيضًا ببناء أسطولها من الشاحنات والطائرات لتتحكم بشكل كامل في الخدمات اللوجستية. ينمو الأسطول بسرعة ، مع توقع 80 طائرة في عام 2021 ، ارتفاعًا من 50 طائرة في أوائل عام 2019. تفتتح أمازون أيضًا مركزًا جويًا ضخمًا في كنتاكي في عام 2021 ، مع مساحة لـ 100 طائرة شحن وما يصل إلى 300 شاحنة في أي وقت.

في عام 2020 ، حصلت أمازون على موافقة إدارة الطيران الفيدرالية (FAA) لطائرة التوصيل بدون طيار التي طال انتظارها والتي تتمتع بالقدرة على توصيل العناصر في غضون 30 دقيقة أو أقل..

تسير Walmart على خطى Amazon في الشحن ليوم واحد. في مايو 2020 ، كشفت Walmart النقاب عن Express ، خدمة التوصيل التي تستغرق ساعتين. خطت وول مارت خطوات كبيرة في أتمتة سلسلة التوريد وعمليات تنفيذ الطلبات للحصول على خدمة سريعة ودقيقة. تتيح ابتكارات وول مارت للشركة إمكانية تتبع المخزون وإعادة تخزينه بسلاسة. تعمل Walmart أيضًا على توسيع نظام Alphabot الخاص بها لتلبية طلبات البقالة للعملاء تلقائيًا وتحويل المزيد من المتاجر إلى مراكز تنفيذ مؤتمتة.

الفائز: أمازون. تقوم الشركة ببناء ذراعها اللوجستي لمنافسة شركات التوصيل وتضع المعايير لخيارات التسليم السريعة والمبتكرة. من نواح كثيرة ، أصبحت أمازون الآن شركة لوجستية بقدر ما هي شركة تجارة إلكترونية.

الاستدامة في أوائل عام 2020 ، قدم الرئيس التنفيذي لشركة أمازون جيف بيزوس صندوق بيزوس للأرض بقيمة 10 مليارات دولار للاستثمار في المبادرات البيئية. تستثمر أمازون أيضًا 2 مليار دولار في شركات وتكنولوجيا مستدامة لمساعدة كوكب الأرض. تمتلك الشركة أهدافًا عامة تتمثل في جعل نصف عمليات التسليم محايدة الكربون بحلول عام 2030 ، وتحقيق صافي صفر من الكربون بحلول عام 2040 والوصول إلى استخدام الطاقة المتجددة بنسبة 100٪ بحلول عام 2025. تستخدم أمازون مباني المكاتب الخضراء مع الطاقة الشمسية في الموقع.

ومع ذلك ، تعد أمازون أيضًا واحدة من أكبر منتجي نفايات التعبئة والتغليف ، والتي تأتي مع كونها أكبر شركة للتجارة الإلكترونية في العالم. يقدر أحد التقارير أن أمازون أنتجت 465 مليون رطل من نفايات التغليف البلاستيكية في عام 2019 ، وهو رقم تقول أمازون إنه مبالغ فيه. بذلت الشركة جهودًا لزيادة عبوات إعادة التدوير، لكن الكثير منها لا يزال ينتهي به المطاف في مدافن النفايات.

وول مارت مكرس أيضًا لخفض انبعاثات الكربون. في عام 2019 ، اشترت وول مارت طاقة الرياح وتركيب المزيد من الطاقة الشمسية أكثر من أي شركة في الولايات المتحدة وحولت 80٪ من نفاياتها العالمية من مدافن النفايات والحرق. تشمل أهدافها تحقيق صفر نفايات في عمليات الولايات المتحدة وكندا بحلول عام 2025 ، وعبوات قابلة لإعادة التدوير أو إعادة الاستخدام بنسبة 100٪ بحلول عام 2025 وطاقة متجددة بنسبة 100٪ بحلول عام 2035. كما تعمل الشركة أيضًا على تحقيق الاستدامة عبر سلسلة التوريد الخاصة بها من خلال الاستثمارات والتحسينات حول العالم.

الفائز: وول مارت. قطعت أمازون خطوات كبيرة في استثماراتها في مجال الاستدامة في عام 2020 ، لكنها لا تزال مساهماً رئيسياً في المشكلة. لم تكن جهود وول مارت مبهرجة ، ولكن الشركة أكثر شفافية بشأن البصمة الكربونية وتحقق تقدمًا في جميع أنحاء العالم.

إذن ، من الذي يأتي في المقدمة في معركة الأمازون المحدثة ضد وول مارت؟ بعد النمو الهائل في عام 2020 ، فازت أمازون بالمعركة. تتوسع الشركة بسرعة بينما تعمل باستمرار على تحسين خدماتها وتسليمها السريع.

لكن راقب وول مارت. مع التركيز المتجدد على العملاء ووجود التجزئة الراسخ ، يمكن أن تستمر وول مارت في تحقيق نمو مذهل.

وضع كل من Amazon و Walmart المعايير لجميع تجار التجزئة الآخرين في كل شيء من الخدمات اللوجستية إلى خدمة العملاء والابتكار. إذا قامت أمازون بذلك ، فإن وول مارت وجميع الشركات الأخرى تتبع ذلك. يساعد دفعهم المستمر للعملاء في نقل جميع تجار التجزئة الآخرين إلى تركيز أقوى على العملاء..

وحدة الدراسات الاقتصادية / مكتب شمال امريكا

مركز الروابط للبحوث والدراسات الاستراتيجية