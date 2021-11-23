بايدن سيعلن غدا بدء استخدام النفط من الاحتياطي الإستراتيجي

نقل موقع بلومبيرغ عن مسؤولين أميركيين قولهم إن الرئيس جو بايدن سيعلن يوم غد الثلاثاء البدء باستخدام النفط الاحتياطي الإستراتيجي بالتنسيق مع عدة دول.

وأضافت بلومبيرغ أن الإعلان يمكن أن يتم بالاشتراك مع الهند واليابان وكوريا الجنوبية، وأن واشنطن تدرس الإفراج عن أكثر من 35 مليون برميل نفط تدريجيا.

وطلب الرئيس الأميركي جو بايدن في وقت سابق من الصين والهند وكوريا الجنوبية واليابان تنفيذ سحب منسق من الاحتياطات النفطية، في وقت تقفز فيه أسعار البنزين في الولايات المتحدة، وسط تراجع كبير في شعبية بايدن قبل انتخابات التجديد النصفي للكونغرس العام القادم.

وجاء الطلب بعدما لم تتمكن الحكومة الأميركية من إقناع تحالف أوبك بلس بضخ المزيد من النفط. وترى المجموعة التي تضخم كبار منتجي النفط أنه لا يوجد نقص في المعروض العالمي من الخام.

اليابان

في اليابان قالت 4 مصادر حكومية مطلعة لرويترز إن المسؤولين اليابانيين يعكفون على التوصل لسبل للتغلب على القيود المفروضة على السحب من الاحتياطات الوطنية من النفط الخام بالتنسيق مع اقتصادات كبرى أخرى بهدف كبح الأسعار.

وبينما ألمح رئيس الوزراء فوميو كيشيدا في مطلع الأسبوع إلى استعداده لذلك بعد طلب من واشنطن، تواجه اليابان -رابع أكبر مشتر للنفط في العالم- قيودا على السحب من احتياطياتها، وهي عبارة عن مخزونات عامة وخاصة لا يمكن استخدامها عادة إلا في أوقات النقص.

وقال أحد المصادر إن الحكومة تدرس السحب من المخزونات التى تحتفظ بها الدولة دون المساس بالحد الأدنى المطلوب كحل قانوني.

وذكر مصدر ثان أن المسؤولين يبحثون أيضا في شأن الاحتياطات الخاصة، التي تشكل جزءا من الاحتياطي الوطني والتي يرى بعض المستشارين أنه يمكن السحب منها دون قيود.

وقال مصدر ثالث لرويترز “ليس لدينا خيار سوى التوصل لشيء ما” بعد طلب الولايات المتحدة.

وذكر كبير أمناء مجلس الوزراء هيروكازو ماتسونو اليوم الاثنين أنه لم يتم اتخاذ قرار بعد، في حين قال كيشيدا يوم السبت الماضي إن الحكومة تعكف على دراسة ما يمكن أن تفعله من الناحية القانونية.

وقال المصدر الثاني “سيتعين علينا تغيير القانون وسيستغرق ذلك وقتا. لكن البعض يقول إن من الممكن السحب من المخزونات الخاصة”.

وتحتفظ شركات يابانية خاصة بما فيها المصافي بحوالي 175 مليون برميل من النفط الخام والمنتجات النفطية ضمن الاحتياطي البترولي الإستراتيجي، وهو ما يكفي لاستهلاك حوالي 90 يوما، وفقا للشركة الوطنية اليابانية للنفط والغاز والمعادن، وهي مؤسسة حكومية تدير احتياطي البترول الإستراتيجي وتتولى السحب من المخزونات بعد صدور قرارات بهذا الشأن.

الهند

قالت 3 مصادر حكومية لرويترز اليوم الاثنين إن الهند أيضا تخطط للسحب من احتياطاتها الإستراتيجية من النفط بالتنسيق مع مستهلكين آخرين.

وقالت المصادر الحكومية الهندية الثلاثة اليوم إنهم يجرون مشاورات مع الولايات المتحدة بشأن السحب من الاحتياطات الإستراتيجية.

والهند هي ثالث أكبر مستورد للنفط في العالم، ولديها حوالي 26.5 مليون برميل من الخام في الاحتياطي البترولي الإستراتيجي.

الاحتياطي الإستراتيجي هو موارد النفط التي تحتفظ بها بعض الدول الكبرى لحالات الطوارئ، أبرزها الولايات المتحدة التي تحتفظ بـ621 مليون برميل مخزنة في كهوف بخليج المكسيك.

ما البلدان الأخرى التي تملك احتياطيا إستراتيجيا؟

هناك وكالة اسمها وكالة الطاقة الدولية، وتضم 29 دولة يتعين عليها الاحتفاظ باحتياطات من النفط للطوارئ تغطي 90 يوما من صافي الواردات.

ومن أبرز أعضاء هذه الوكالة، بالإضافة إلى الولايات المتحدة، بريطانيا وألمانيا واليابان وأستراليا.

وتملك الصين واليابان أكبر احتياطي من النفط الإستراتيجي في العالم بعد الولايات المتحدة.

وتمثل الصين والهند أكبر مستهلكين للنفط في العالم؛ وهما عضوتان منتسبتان في وكالة الطاقة الدولية.

يمكن لرؤساء الولايات المتحدة تنسيق السحب من الاحتياطي الإستراتيجي مع الدول الأعضاء في وكالة الطاقة الدولية، وهذا ما طلبه الرئيس الأميركي من الصين؛ وإذا استجابت الصين والهند لطلب بايدن فستكون المرة الأولى التي تنسق فيها هاتان الدولتان مع الولايات المتحدة في هذا الشأن.

وقد أصدر رؤساء أميركيون تفويضا بطرح مبيعات للطوارئ من الاحتياطي الإستراتيجي 3 مرات في أعوام 1991 و2005 و2011.

المصدر : الجزيرة + بلومبيرغ + رويترز