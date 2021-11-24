التلفزيون السوري: قتيلان وجريح في هجوم إسرائيلي على محافظة حمص

أعلن تلفزيون النظام السوري فجر اليوم الأربعاء مقتل مدنيين اثنين، وإصابة آخر، في هجوم إسرائيلي على المنطقة الوسطى بمحافظة حمص.

وجاء هذا بعد ساعات من إعلان وكالة أنباء النظام (سانا) أن الدفاعات الجوية السورية تصدت للهجوم، من دون أن تفصح الوكالة عن طبيعة هذا الهجوم.

كما قالت وكالة سانا إن القاعدة الأميركية في مطار خراب الجير بريف الحسكة تعرضت لهجوم بالقذائف الصاروخية.

ونقلت سانا عن مصادر محلية من ريف اليعربية بالحسكة أن خمسة صواريخ استهدفت مطار خراب الجير العسكري، دون ورود معلومات عن قتلى أو مصابين.

وأضافت أنه فور استهداف القاعدة شهدت المنطقة تحليقا مكثفاً للطائرات المروحية والحربية الأميركية.

المصدر : وكالات