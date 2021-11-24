نائب وزير الخارجية الإيراني يبحث علاقات بلاده مع الإمارات في أبوظبي

التقى الدكتور أنور قرقاش، المستشار الدبلوماسي لرئيس الإمارات، اليوم (الأربعاء)، وبحضور خليفة شاهين المرر؛ وزير الدولة، علي باقري كني نائب وزير الخارجية الإيراني للشؤون السياسية، وذلك خلال زيارة يجريها إلى الإمارات.

وتناول اللقاء العلاقات بين البلدين، وأكد الجانبان على أهمية تعزيزها على أساس حسن الجوار والاحترام المتبادل في إطار المصالح المشتركة، والعمل على تحقيق مزيد من الاستقرار والازدهار في المنطقة، وتنمية العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين الجارين.

كما تناول اللقاء التطورات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

الشرق الاوسط