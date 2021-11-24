«الشيوخ» البولندي يسعى لإعادة تشكيل لجنة سياسة نقدية بالبنك المركزي

قال عضو بمجلس الشيوخ البولندي إن من المقرر أن يتلقى المجلس قائمة مرشحين ليحلوا محل أعضاء لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي، بحلول 23 ديسمبر (كانون الأول) المقبل، حسب وكالة الانباء الالمانية.

ووفقا لوكالة “بلومبرغ” للأنباء، يتعين على مجلس الشيوخ الذي تسيطر عليه المعارضة إيجاد بديلين لعضوين من لجنة السياسة النقدية، التي تضم 10 أعضاء، ليبدأ تحولا رئيسيا في الهيئة عندما تنتهي فترات عضوية سبعة من الأعضاء خلال الربع الأول من عام 2022.

وقال السيناتور كازيميرز كلينا في مقابلة أمس (الثلاثاء) إن القرار النهائي بشأن عملية التبديل سوف يتم اتخاذه في منتصف يناير (كانون الثاني) بعد مقابلة مع المرشحين في الشهر نفسه. وأشار إلى أن المعايير الرئيسية للمرشحين هي وعيهم بالحاجة إلى الالتزام باستقرار الأسعار و”المسؤولية عن قيمة الزلوتي”.

وتجري عملية تبديل أعضاء اللجنة في البنك المركزي في وقت يقترب فيه معدل التضخم من أعلى مستوى له في 20 عاما.

ويتم تداول الزلوتي بما يقرب من أدنى مستوى له في 12 عاما. ورفع البنك سعر الفائدة القياسي بإجمالي 115 نقطة أساس منذ أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

الشرق الاوسط