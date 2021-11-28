الاقتصاد العالمي لعام 2022 ينمو بين مزيج من التحديات

الباحثة شذى خليل *

أشارت بعض التوقعات المتفائلة مع الحذر لملامح الاقتصاد العالمي لعام 2022 ان يرتفع النمو في جميع الاقتصادات الناضجة بنسبة 3.9٪ ؛ و تنمو الولايات المتحدة والصين بنسبة 3.8٪ و 5.5٪ على التوالي.

التوقعات ترسم صورة الاقتصاد العالمي في عام 2022 سيكون في حالة صحية قوية بعد التعافي السريع للوباء بشكل مفاجئ – لكن الظروف الجديدة والقائمة مسبقًا تخيم على التوقعات طويلة الأجل

وسيشهد الاقتصاد العالمي عامًا آخر من النمو فوق المحتمل للانتعاش في عام 2022 ، بعد أن توسع بنسبة 5.1٪ في عام 2021. آفاق الاقتصاد العالمي 2022: من التباطؤ بسبب الوباء يتحول إلى إنعاش النمو ، تتتبع مجموعة توقعاتنا للعقد المقبل مستقبل هذا الانبعاث السريع تاريخيًا مع تحليلات مفصلة للولايات المتحدة وأوروبا والصين ومنطقة الخليج.، لكن الانتعاش لا يزال غير منتظم ، مما يعرض الأسواق المتقدمة والناشئة لمجموعة من المخاطر ، وفقًا لآخر تقرير آفاق اقتصادي مؤقت لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.

أشارت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية إلى أن الدعم الاستثنائي من الحكومات والبنوك المركزية ساعد في تجنب الأسوأ بمجرد انتشار جائحة COVID-19. مع استمرار طرح اللقاح والاستئناف التدريجي للنشاط الاقتصادي ، تتوقع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية نموًا عالميًا قويًا بنسبة 5.7٪ هذا العام و 4.5٪ في عام 2022 ، ولم يتغير كثيرًا عن توقعات مايو 2021 التي كانت 5.8٪ و 4.4٪ على التوالي.

اما كبير الاقتصاديين دانا إم بيترسون ، قال”من المحتمل أن يكون التحفيز المالي والنقدي الهائل في الاقتصادات الكبرى حول العالم – والذي بنى جسراً لإعادة الانفتاح الاقتصادي بفضل التطور السريع للقاحات الفعالة – قد منع الركود من التحول إلى فترة طويلة من النمو الاقتصادي الباهت.”

حيث تخرج البلدان من الأزمة مع تحديات مختلفة، غالبًا ما تعكس نقاط القوة والضعف قبل COVID 19 ، ونهج سياساتها أثناء الوباء. حتى في البلدان التي تعافى فيها الإنتاج أو العمالة إلى مستويات ما قبل الوباء، فإن الانتعاش غير مكتمل ، حيث لا تزال الوظائف والدخل أقل من المستويات المتوقعة قبل الوباء.

ويُحسب أن الناتج المحلي الإجمالي العالمي – الذي تقلص بنسبة غير مسبوقة بلغت 3.3٪ في عام 2020 – قد استعاد جميع خسائره بحلول الربع الأول من عام 2021. وبحلول نهاية عام 2022، يجب أن يكون 66 اقتصادًا من أصل 77 اقتصادًا رئيسيًا يمثل 96٪ من إجمالي الناتج المحلي العالمي. عند مستويات الإنتاج السابقة للجائحة أو أعلى منها ، على الرغم من أن انتعاش سوق العمل والدخل سيتباطأ إلى حد ما.

عام 2022 يحقق نموا أصعب بين كثير من التحديات، حيث يجب أن يساعد الطلب المكبوت على الإنفاق الاستهلاكي والاستثمار التجاري الاقتصاد العالمي على النمو بقوة في العام المقبل – حيث يتوقع مجلس المؤتمر حاليًا نموًا عالميًا بنسبة 3.9٪ في عام 2022. بعد هذا الأفق ، من المتوقع أن يكون نمو الاتجاه أبطأ مع عصر رأس المال السريع ينتهي التراكم والنمو السكاني في سن العمل عبر الاقتصادات الناضجة وفي الصين.

اذ من المتوقع أن يبلغ متوسط ​​النمو العالمي السنوي 2.5٪ في السنوات 2022-2026 – بانخفاض من 3.3٪ خلال العقد 2010-2019 – قبل أن يتراجع إلى 2.4٪ في 2027-2031. من المتوقع أن تساهم الاقتصادات الناشئة والنامية في ما يقرب من 70٪ من معدل النمو خلال العقد القادم والاقتصادات الناضجة بنسبة 30٪ الأخرى – على غرار حصصها في 2010-2019.

قال كلاس دي فريس ، الخبير الاقتصادي في The Conference Board: “تشمل التحديات المقبلة احتمال ارتفاع تكاليف التمويل ، وتقلبات الأسواق المالية المتزايدة ، ومخاطر التضخم التي يقودها النمو المرتد واختناقات سلسلة التوريد ، والنقص المستمر في العمالة”. “في هذه البيئة ، يجب أن يؤدي تسخير الفوائد من استراتيجيات التحول الرقمي ورفع مهارات القوى العاملة إلى دفع نمو الإنتاجية من خلال مكاسب الابتكار والكفاءة.”

وبعض الاقتصاديين اضافوا “إن التحدي الذي يواجه معظم الشركات في العقد المقبل هو تنفيذ استراتيجيات النمو القائمة على مكاسب الابتكار والكفاءة خلال فترة تجدد نقص العمالة وتشديد السياسة النقدية من قبل البنوك المركزية الرئيسية استجابةً ل مخاطر تضخم كبيرة ، مما سيؤثر على تكاليف الوصول إلى رأس المال. تحتاج الأعمال إلى التركيز على كل من الاستثمارات الملموسة وغير الملموسة لدفع استراتيجيات النمو المستدام “.

ومن اهم التحديات التي تواجه النمو: انخفاض محركات النمو الكمي مع تقدم السكان في العمر في جميع أنحاء العالم، لقد تعزز الاقتصاد العالمي في العقود الأخيرة إلى حد كبير من خلال عوامل النمو الكمية أو الملموسة – وأبرزها التصنيع السريع في الاقتصادات الناشئة الكبيرة التي جلبت أعدادًا متزايدة من العمال الجدد ورؤوس الأموال إلى الاقتصاد العالمي. مع تقدم سن سكان العالم بشكل سريع – وتحول الصين إلى قطاعات خدمات أقل كثافة في رأس المال – سيكون من الصعب العثور على محركات النمو السهلة هذه في عشرينيات القرن الحالي.

لن تكون محركات النمو النوعي كافية لسد الفجوة – ولكن انتعاش الإنتاجية قد يكون مفاجئًا في الاتجاه الصعودي. على مدى العقد المقبل ، ستصبح العوامل النوعية ، أو الدوافع غير الملموسة – مثل الإنتاجية الأعلى ، والتقنيات الجديدة ، والتعليم المحسن والارتقاء بالمهارات – محركات سائدة بشكل متزايد للنمو العالمي. في حين أنه لا يكفي لاستبدال مساهمات محركات النمو الكمي التي هيمنت على العقد الأول من القرن الحادي والعشرين ، فقد يكون انتعاش الإنتاجية في متناول اليد ، خاصة في الأسواق المتقدمة الغنية. عبر هذه الاقتصادات الناضجة ، من المرجح أن يرتفع إجمالي إنتاجية العوامل (TFP) بنسبة 0.4٪ في المتوسط ​​سنويًا خلال الفترة من 2022 إلى 2031 ، بعد أن ظلت راكدة على مدار العشرين عامًا الماضية. (يشير TFP إلى إنتاجية جميع المدخلات مجتمعة.

هناك تباين ملحوظ في توقعات التضخم ، والتي ارتفعت بشكل حاد في الولايات المتحدة وبعض اقتصادات الأسواق الناشئة ولكنها لا تزال منخفضة نسبيًا في العديد من الاقتصادات المتقدمة الأخرى ، لا سيما في منطقة اليورو.

ويحذر التقرير من أنه للحفاظ على التعافي على المسار الصحيح ، هناك حاجة إلى بذل جهود دولية أقوى لتزويد البلدان منخفضة الدخل بالموارد اللازمة لتطعيم سكانها ، لفوائدها الخاصة والعالمية.

لا تزال هناك حاجة إلى دعم سياسة الاقتصاد الكلي طالما أن التوقعات غير مؤكدة ولم تتعافى العمالة بشكل كامل بعد ، ولكن يتم طلب إرشادات واضحة من صانعي السياسات لتقليل المخاطر التي تتطلع إلى المستقبل. يجب أن تتواصل البنوك المركزية بوضوح حول التسلسل المحتمل للتحركات نحو تطبيع السياسة في نهاية المطاف ومدى التسامح مع أي تجاوز في أهداف التضخم. يقول التقرير إن السياسات المالية يجب أن تظل مرنة وأن تتجنب الانسحاب المبكر للدعم ، وتعمل ضمن أطر مالية متوسطة الأجل تتسم بالمصداقية والشفافية توفر مساحة لاستثمار أقوى في البنية التحتية العامة.

قال الأمين العام لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ماتياس كورمان ، الذي قدم تقرير التوقعات الاقتصادية المؤقتة إلى جانب كبير الاقتصاديين لورانس بون ، “يشهد العالم انتعاشًا قويًا بفضل الإجراءات الحاسمة التي اتخذتها الحكومات والبنوك المركزية في ذروة الأزمة. ولكن كما رأينا في توزيع اللقاح ، فإن التقدم غير متكافئ. يتطلب ضمان استدامة التعافي وانتشاره اتخاذ إجراءات على عدد من الجبهات – من برامج التطعيم الفعالة في جميع البلدان إلى استراتيجيات الاستثمار العام المنسقة للبناء من أجل المستقبل “.

وحدة الدراسات الاقتصادية / مكتب شمال امريكا

مركز الروابط للبحوث والدراسا ت الاستراتيجية

المصادر :

https://www.oecd.org/newsroom/global-economic-recovery-continues-but-remains-uneven-says-oecd.htm

https://www.prnewswire.com/news-releases/global-economy-enters-2022-in-strong-health-after-surprisingly-swift-pandemic-recoverybut-new-and-pre-existing-conditions-cloud-the-long-term-prognosis-301415781.html

https://www.bangkokpost.com/business/2222467/global-economy-2022-the-year-of-normalisation