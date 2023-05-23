مآزق الجبهات الصهيونية ومعادلات الوجود الفلسطيني

تخوض دولة الاحتلال الإسرائيلي حروبها المفتوحة ضد الشعب الفلسطيني على جبهات متعددة، عسكرية وسياسية وعقائدية وإعلامية، وإذ تتنوع المعارك من حيث الأغراض والأمكنة والتوقيتات فإنها تتشابه كثيراً من حيث السمات الإجرامية والفاشية، التي تثبت أكثر فأكثر أن مأزق الكيان الشامل ليس آخذاً في الاشتداد والتوسع فقط، بل هو أيضاً يترسخ أكثر فأكثر كطبيعة متأصلة وسمة بنيوية.

ففي اعتمادها على سياسة التصفيات الجسدية والإعدامات الميدانية عمدت وحدات نخبوية في جيش الاحتلال إلى اقتحام مخيم بلاطة شرق مدينة نابلس في ساعة متأخرة من الليل، فاغتالت ثلاثة من النشطاء الفلسطينيين وأصابت العشرات بجراح بعضها خطير، ومنعت فرق الإسعاف الفلسطينية من الوصول إلى الجرحى، كما تولت الجرافات تخريب عدد من المساكن. وافتُضحت مجدداً مزاعم الاحتلال الكاذبة حول استهداف خلايا «الجهاد الإسلامي» وحدها، لأن الشهداء الثلاثة كانوا ينتمون إلى «كتائب شهداء الأقصى».

قبل هذه الجبهة العسكرية والأمنية، كانت حكومة بنيامين نتنياهو قد خاضت معركة عقائدية حين اختارت عقد اجتماعها الأسبوعي في أحد الأنفاق تحت حائط البراق في البلدة القديمة من مدينة القدس، في تكرار لجلسة سابقة عُقدت بدورها في نفق مماثل سنة 2017. وإذا كانت القيمة الرمزية للاجتماع في أمكنة كهذه هي المعلنة على الملأ الإسرائيلي، فإن دلالاتها السياسية ليست خافية لجهة لهاث نتنياهو على إبقاء تحالفه الحاكم متماسكاً أطول فترة ممكنة، والاستمرار في رشوة التيارات الدينية والقومية والفاشية الأكثر تشدداً داخل الحكومة.

هي ثالثاً جبهة إيديولوجية تتوخى إحياء المزيد من العناصر الدينية التي اقترنت على الدوام بالطبعة الإسرائيلية من العقيدة الصهيونية، حيث توجّب أن يبقى الكنيس ماثلاً على الدوام أمام أعين المقاتلين حسب وصفة شهيرة اعتنقتها أفواج الهاغانا والأرغون وشتيرن وبالماخ وسواها من العصابات والميليشيات الصهيونية خلال سنوات النكبة وما بعدها. ولا يخفى أن نفخ الحماس في نفوس الصهاينة والقوميين المتشددين عن طريق إحياء هذه الصبغة الدينية، يستهدف أيضاً مقارعة آلاف الصهاينة الذين يواصلون التظاهر في شوارع تل أبيب رفضاً لمشاريع حكومة نتنياهو بصدد التعديلات القضائية والمحكمة العليا.

وتبقى جبهة رابعة قد تبدو إعلامية صرفة تقتصر على مخاوف أمريكية باتت علنية إزاء تصرفات وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير وزميله وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، سواء لجهة استفزازات الأول في باحات الأقصى أو تصريحات الثاني حول إنكار وجود الشعب الفلسطيني. لكن استمرار «قلق» الإدارة الأمريكية، واتخاذه تدريجياً هيئة سيرورة منتظمة، قد ينذر بالانقلاب إلى معركة ذات طبيعة متفاقمة ليست أقل إسهاماً في تعميق مآزق الكيان، لأنها يمكن أن تمتد إلى صفوف مجموعات الضغط اليهودية الأمريكية ذاتها.

الثابت في المقابل، وفي العمق من خلفية هذه المعارك والساحات، أن الجبهة الأخطر أمام دولة الاحتلال هي ثبات المقاومة الفلسطينية، وتنوع أشكالها وتجذرها أكثر وأعمق في نفوس الأجيال الشابة، خاصة تلك التي لا يسقف كفاحها اليومي والقاعدي أي تنظيم أو فصيل أو عقيدة بعينها، لأنها أولاً معادلات وجود وكينونة وطن وحقوق تاريخ.

القدس العربي