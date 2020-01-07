وزير الدفاع الأميركي ينفي أنباء الانسحاب من العراق

نفى وزير الدفاع الأميركي مارك إسبر الأنباء التي تم تداولها عن خطط الولايات المتحدة للانسحاب من العراق، وذلك بعد تقارير لرويترز ووسائل إعلام أخرى عن رسالة من الجيش الأميركي تفيد بالانسحاب.

ونقلت رويترز عن إسبر لدى سؤاله عن الرسالة قوله إنه “لا يوجد قرار على الإطلاق بالانسحاب من العراق”، مضيفا أنه لم تصدر حتى خطط للاستعداد للانسحاب.

من جهته، قال رئيس الأركان الأميركي مارك مايلي إن الرسالة المتداولة مسودة هدفها التنسيق، وما كان ينبغي أن تنشر.

بدوره، أكد المتحدث باسم البنتاغون أنه ليس هناك تغيير في سياسة الولايات المتحدة الأميركية الخاصة بوجود قواتها في العراق.

وقال إننا نواصل التشاور مع حكومة العراق بشأن هزيمة تنظيم الدولة الإسلامية ودعم القوى الأمنية العراقية.

وكانت وكالتا الصحافة الفرنسية ورويترز ذكرتا أن القوات الأميركية ضمن التحالف الدولي أبلغت بغداد في رسالة رسمية أنها ستعيد تمركز قواتها خارج العراق خلال الأسابيع المقبلة.

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ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن بيان صادر عن قوة المهام المشتركة في العراق أن القرار جاء احتراما لطلب البرلمان ورئيس الوزراء العراقيين، والقرار السيادي الذي طالب برحيل القوات الأميركية.

وفي الرسالة التي وقعها قائد قوة المهمات الأميركية في العراق العميد وليام سيلي الثالث، والتي أكد مسؤول عسكري أميركي وآخر عراقي صحتها لوكالة الأنباء الفرنسية، أورد الجيش الأميركي أن قوات التحالف -الذي تقوده الولايات المتحدة- “ستعيد تمركز قواتها خلال الأسابيع المقبلة”.

من جهتها، قالت قيادة العمليات المشتركة العراقية إنها لا يمكنها تأكيد أو نفي صحة الرسالة التي تفيد بعزم القوات الأميركية الانسحاب.

وكان رئيس حكومة تصريف الأعمال في العراق عادل عبد المهدي أكد في بيان لمكتبه بعد استقباله السفير الأميركي في العراق ماثيو تولر على ضرورة العمل المشترك لتنفيذ انسحاب القوات الأجنبية حسب قرار مجلس النواب العراقي، ولوضع العلاقات مع الولايات المتحدة على أسس صحيحة، حسب تعبيره.

المصدر : وكالات