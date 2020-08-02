اليمن.. الحوثيون يعلنون إسقاط طائرة تجسس أميركية قبالة جازان السعودية

أعلنت جماعة أنصار الله الحوثية في اليمن أن دفاعاتها الجوية أسقطت اليوم الأحد طائرة تجسس أميركية قبالة الحدود السعودية.

وقال المتحدث العسكري للحوثيين العميد يحيى سريع في تغريدة على تويتر إن “الدفاعات الجوية تمكنت بفضل الله من إسقاط طائرة استطلاع أميركية من طراز “آر كيو 20 بوما” (RQ-20 Puma)”.

ونقل موقع قناة “المسيرة” اليوم عن المتحدث العسكري باسم الحوثيين قوله إن عملية الإسقاط موثقة بعدسة الإعلام الحربي.

ومنذ عام 2015، ينفذ التحالف السعودي الإماراتي عمليات عسكرية في اليمن، دعما للقوات الموالية للحكومة، ضد المسلحين الحوثيين، المدعومين من إيران، والمسيطرين على محافظات، بينها العاصمة صنعاء وصعدة منذ 2014.

وخلفت الحرب، المستمرة منذ أكثر من 5 أعوام، إحدى أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم، إذ بات أكثر من 80% من سكان اليمن يعتمدون على مساعدات إنسانية للبقاء على قيد الحياة.

المصدر : الجزيرة + وكالات + خدمة سند