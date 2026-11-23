الباحثة شذا خليل*

القضية الحقيقية ليست مَن يسيطر على النفط والحدود والأموال، بل ما إذا كان العراق قادراً على بناء دولة تتعايش فيها السلطة الاتحادية مع الحكم الذاتي للإقليم، في إطار الدستور وحماية حقوق المواطنين.

وصلت العلاقة بين بغداد وإقليم كردستان إلى مرحلة تعيد فيها الخلافات السياسية المتكررة طرح سؤال أكبر يتعلق بمستقبل الدولة العراقية.

فعلى مدى سنوات، ظلت القضايا نفسها تعود إلى طاولة المفاوضات: عائدات النفط، ورواتب الموظفين، والمنافذ الحدودية، والصلاحيات الأمنية، وتوزيع السلطة بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان.

وفي كل مرة، تُقدَّم هذه الخلافات وكأنها أزمة سياسية جديدة، بينما تبقى المشكلة الأساسية دون حل حقيقي، وهي غياب إطار مؤسسي مستقر يحظى بثقة الطرفين وينظم العلاقة بينهما بصورة واضحة ومستدامة.

بغض النظر عن صحة هذه التصريحات، فإنها تعكس عمق التوتر السياسي القائم حول مفهوم السلطة الاتحادية وحدود الحكم الذاتي.

إن هذه القضية تستحق أكثر من مجرد تبادل الاتهامات السياسية؛ فهي تتطلب نقاشاً وطنياً جاداً حول طبيعة الدولة العراقية التي نريد بناءها.

أولاً: لا يمكن إدارة دولة من خلال المساومات السياسية المستمرة

أرسى الدستور العراقي لعام 2005 نظاماً اتحادياً، واعترف رسمياً بإقليم كردستان بوصفه إقليماً اتحادياً يتمتع بصلاحيات دستورية.

وكان الهدف من هذا النظام إيجاد إطار لتقاسم السلطة داخل دولة عراقية موحدة.

لكن بعد مرور أكثر من عشرين عاماً، ما زالت أسئلة جوهرية تتعلق بالصلاحيات والموارد دون تسوية نهائية.

من يمتلك السلطة النهائية على صادرات النفط؟ وكيف ينبغي توزيع الإيرادات الوطنية؟ وما الصلاحيات الحصرية للحكومة الاتحادية؟ وما الحقوق الدستورية التي يتمتع بها الإقليم؟ وكيف يمكن تنظيم المسؤوليات الأمنية في المناطق المتنازع عليها؟

هذه ليست خلافات إدارية بسيطة، بل قضايا تمس بنية الدولة العراقية نفسها.

فالنظام الاتحادي الفعّال لا يمكن أن يعتمد إلى ما لا نهاية على اتفاقات مؤقتة تُبرم كلما اندلعت أزمة سياسية.

بل يحتاج إلى قوانين واضحة، ومؤسسات خاضعة للمساءلة، وآليات قادرة على حل النزاعات دون تهديد الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي.

إن استمرار غياب هذه الآليات يخلق حالة من عدم اليقين لدى الحكومتين، والأهم من ذلك لدى المواطنين الذين تعتمد حياتهم اليومية على القرارات الصادرة عنهما.

ثانياً: النفط ملك للشعب العراقي وليس ورقة للمساومات السياسية

يقع النفط في قلب الخلاف بين بغداد وأربيل، لأنه لا يمثل مورداً اقتصادياً فحسب، بل يشكل أيضاً مصدراً مهماً للنفوذ السياسي.

وتنص المادة 111 من الدستور العراقي على أن النفط والغاز ملك لكل الشعب العراقي في جميع الأقاليم والمحافظات.

ويجب أن يكون هذا المبدأ نقطة الانطلاق لأي نقاش جاد.

فعائدات النفط ليست مجرد أموال تتفاوض بشأنها بغداد وأربيل، بل ثروة وطنية يفترض أن تُستخدم لتمويل الخدمات العامة والبنية التحتية والرعاية الصحية والتعليم والتنمية الاقتصادية.

تتحمل الحكومة الاتحادية مسؤوليات دستورية تتعلق بالسياسة الاقتصادية الوطنية والرقابة المالية وإدارة الموارد العامة.

وفي المقابل، يتمتع إقليم كردستان بصلاحيات دستورية لا يجوز تجاهلها لمجرد ظهور خلافات سياسية.

ويكمن التحدي في التوفيق بين هذه المسؤوليات من خلال القانون، وليس عبر الضغوط السياسية. يحتاج العراق إلى اتفاقات شفافة تنظم إنتاج النفط وتصديره والإفصاح عن إيراداته وتوزيعها.

كما ينبغي إخضاع الطرفين لرقابة مالية حقيقية تضمن المساءلة وحسن إدارة المال العام.فمن دون الشفافية، ستستمر أزمة الثقة، وستعود الخلافات نفسها مع كل حكومة جديدة، مهما تغيرت الشخصيات السياسية.

ثالثاً: المواطن لا ينبغي أن يدفع ثمن الإخفاق السياسي

لعل الجانب الأكثر إثارة للقلق في العلاقة بين بغداد وأربيل هو تحوّل الخلافات السياسية المتكررة إلى أزمات اقتصادية يتحمل المواطن العادي نتائجها.

فعندما تتأخر التحويلات المالية أو تتعطل ترتيبات دفع الرواتب، فإن النتائج لا تتوقف عند حدود المؤسسات الحكومية.

المعلم الذي ينتظر راتبه لا يستطيع تأجيل احتياجات أسرته إلى أجل غير معلوم. والمتقاعد الذي يحتاج إلى الدواء لا يستطيع تعليق علاجه حتى يتوصل السياسيون إلى اتفاق.

والأسرة التي تعتمد على دخل شهري ثابت لا يمكنها إيقاف تعليم أبنائها أو التزاماتها المعيشية بسبب خلافات بين الحكومات. خلف كل راتب متأخر توجد أسرة تحاول الحفاظ على استقرارها الاقتصادي والاجتماعي.

وهنا يجب أن تتحول المسؤولية السياسية من مجرد شعارات إلى التزام فعلي تجاه المواطنين. تقع على عاتق بغداد وأربيل مسؤولية حماية الموارد العامة وضمان استمرار الخدمات الأساسية.

فالشفافية المالية ضرورة، لكن استمرار الخدمات العامة وحماية الحقوق المعيشية للمواطنين لا يقلان أهمية عنها.

المساءلة لا ينبغي أن تتحول إلى عقوبة جماعية، والخلاف بين الحكومات لا يجوز أن يصبح عبئاً دائماً على المواطنين إن قوة الدولة لا تُقاس فقط بقدرتها على فرض سلطتها، بل أيضاً بقدرتها على حماية الإنسان من النتائج السلبية لقراراتها.

رابعاً: تعزيز السلطة الاتحادية لا يعني بالضرورة إلغاء الحكم الذاتي

تُعد مسألة الحدود والصلاحيات العسكرية من أكثر القضايا حساسية في العلاقة بين بغداد وأربيل. فالحكومة الاتحادية تتحمل مسؤوليات دستورية تتعلق بالدفاع الوطني والسياسة الخارجية والسيادة العراقية.

وفي الوقت نفسه، يتمتع إقليم كردستان بصلاحيات دستورية معترف بها، وله مؤسساته الأمنية الخاصة.

ولا بد من فهم هذه المسؤوليات ضمن إطار دستوري واحد. إن تعزيز سلطة الحكومة الاتحادية لا يستلزم بالضرورة إلغاء الحكم الذاتي للإقليم.

كما أن حماية الحكم الذاتي لا تعني إعفاء الإقليم من التعاون مع الحكومة الاتحادية في القضايا المتعلقة بالأمن الوطني والسياسة الاقتصادية.

المشكلة الحقيقية تكمن في قدرة المؤسسات العراقية على إيجاد ترتيبات واضحة من الناحية القانونية، وفعالة من الناحية العملية، وقابلة للاستمرار من الناحية السياسية.

وقد تحقق الإجراءات الأحادية مكاسب سياسية قصيرة الأمد، لكنها قد تؤدي أيضاً إلى تعميق انعدام الثقة وجعل التعاون المستقبلي أكثر صعوبة.

إن انتشار القوات الاتحادية، وإدارة المنافذ الحدودية، وتنظيم الأوضاع في المناطق المتنازع عليها، كلها قضايا تتطلب تنسيقاً دقيقاً.

فهذه مسائل تتعلق بالأمن الوطني، ولا ينبغي اختزالها إلى أدوات للمساومة السياسية. العراق المستقر يحتاج إلى مؤسسات أمنية تتعاون وفق مسؤوليات قانونية واضحة ومحددة.

خامساً: الانقسامات الداخلية للعراق لها تداعيات إقليمية

لا يمكن النظر إلى العلاقة بين بغداد وأربيل بمعزل عن البيئة الإقليمية المحيطة بالعراق. فشمال العراق يتمتع بموقع استراتيجي مهم بين تركيا وإيران وبقية الأراضي العراقية.

كما أن البنية التحتية للطاقة وطرق التجارة والمنافذ الحدودية في المنطقة تحمل أهمية اقتصادية وأمنية تتجاوز حدود إقليم كردستان. وقد يؤثر عدم الاستقرار السياسي في الاستثمارات الأجنبية والتجارة العابرة للحدود وصادرات الطاقة والعلاقات الدبلوماسية.

كما قد يتيح استمرار الانقسامات الداخلية فرصاً لأطراف خارجية لتوسيع نفوذها عندما تعجز المؤسسات العراقية عن الوصول إلى مواقف مشتركة. وهذا لا يعني أن بغداد وأربيل مطالبتان بالاتفاق على جميع القضايا السياسية.

فالاختلاف أمر طبيعي في الأنظمة الاتحادية.

لكن ما يحدد قوة الدولة هو قدرتها على إدارة هذه الاختلافات من خلال مؤسسات فاعلة، بدلاً من تحويلها إلى أزمات متكررة.

إن الدولة التي تمتلك آليات قانونية واضحة لحل نزاعاتها الداخلية تكون أكثر قدرة على مواجهة الضغوط الخارجية وحماية سيادتها.

سادساً: ماذا يجب أن يتغير؟

لا يعاني العراق من نقص في الاتفاقات السياسية، بل من ضعف الثقة بقدرة هذه الاتفاقات على الاستمرار عندما تتغير الظروف والمصالح السياسية. ولتحقيق تحسن حقيقي ومستدام في العلاقة بين بغداد وأربيل، لا بد من الالتزام بعدد من الإصلاحات الأساسية.

أولاً: إقرار قانون اتحادي شامل للنفط والغاز. ينبغي أن يحدد هذا القانون بصورة واضحة المسؤوليات المتعلقة بالإنتاج والعقود والتصدير وتوزيع الإيرادات، بما ينسجم مع الدستور العراقي.

ثانياً: بناء نظام مالي شفاف يخضع لرقابة مستقلة.

يجب أن تكون لدى المواطنين القدرة على معرفة كيفية تحصيل الموارد الوطنية وتوزيعها وإنفاقها، مع إخضاع المؤسسات المعنية للمساءلة.

ثالثاً: حماية رواتب الموظفين والخدمات الأساسية. يحتاج العراق إلى آليات تمويل منتظمة تمنع تعريض الأسر بصورة متكررة لحالة من عدم الاستقرار الاقتصادي نتيجة الخلافات السياسية.

رابعاً: تنظيم التعاون الأمني وفق الدستور.

يجب أن تستند الترتيبات الأمنية، خصوصاً في المناطق المتنازع عليها، إلى مسؤوليات دستورية واضحة وتنسيق مؤسسي مستمر.

خامساً: إنشاء آلية دائمة لحل الخلافات بين بغداد وأربيل.

بدلاً من انتظار اندلاع الأزمات، ينبغي وجود إطار مؤسسي قادر على معالجة الخلافات قبل تحولها إلى أزمات وطنية.

لن تؤدي هذه الإصلاحات إلى إنهاء التنافس السياسي، لكنها قد تمنع تحوله بصورة متكررة إلى تهديد للاستقرار الاقتصادي والإداري والاجتماعي.

سابعاً: السؤال الحقيقي هو أي عراق نريد؟ غالباً ما يُصوَّر الخلاف بين بغداد وكردستان على أنه صراع بين حكومة مركزية قوية وإقليم يسعى إلى الحفاظ على استقلالية قراره.

لكن هذا التصور لا يعكس الصورة كاملة.

فالدولة الاتحادية القوية ليست بالضرورة تلك التي تجمع جميع الصلاحيات في العاصمة. كما أن نجاح الحكم الذاتي لا يُقاس بغياب الرقابة الاتحادية.

إن قوة النظام الاتحادي تتحدد بمدى قدرة مؤسساته على ممارسة صلاحياتها القانونية مع احترام مسؤوليات المؤسسات الأخرى.

وعليه، فإن التحدي العراقي لا يتمثل فقط في تحديد الجهة التي تسيطر على الموارد، بل في بناء نظام تُحدَّد فيه الصلاحيات بالقانون، وتُدار فيه الأموال العامة بشفافية، وتُحل فيه الخلافات دون تحميل المواطنين أعباء لا مبرر لها.

لا يمكن الحفاظ على الوحدة الوطنية من خلال الضغوط المالية وحدها.

ولا يمكن أن ينجح الحكم الذاتي دون مساءلة وشفافية. كما أن المبادئ الدستورية تفقد قيمتها العملية عندما تُطبق بصورة انتقائية.

إن مستقبل العلاقة بين بغداد وأربيل سيتوقف على قدرة القيادات السياسية على تجاوز المساومات قصيرة الأمد، والانتقال إلى بناء قواعد مؤسسية تخدم الدولة بغض النظر عن الأشخاص والأحزاب التي تتولى السلطة.

الخاتمة: العراق يحتاج إلى مؤسسات أقوى من خلافاته أمضى العراق سنوات طويلة وهو يعود إلى الأسئلة نفسها دون الوصول إلى حلول مؤسسية نهائية.

فالنفط والرواتب والحدود والأمن لا ينبغي أن تتحول إلى أزمات سياسية متكررة في دولة تمتلك دستوراً ومؤسسات حكومية قائمة. إن التحدي الحقيقي ليس وجود اختلافات بين بغداد وأربيل؛ فالأنظمة الاتحادية أُنشئت أساساً لاستيعاب الاختلافات وتنظيمها.

لكن المشكلة تكمن في استمرار العجز عن إدارة هذه الاختلافات بصورة منتظمة وشفافة وضمن إطار دستوري متفق عليه. يعتمد مستقبل العراق على بناء مؤسسات أقوى من الخلافات السياسية، وأكثر استقراراً من الاتفاقات المؤقتة، وأكثر خضوعاً للمساءلة أمام المواطنين.

إن بغداد لا تصبح أقوى لمجرد أن أربيل أصبحت أضعف، كما أن كردستان لا تصبح أكثر أمناً لمجرد تراجع سلطة بغداد.

فكلا الطرفين يمتلك مصلحة أساسية في وجود دولة عراقية مستقرة وقادرة على أداء وظائفها.

إن المقياس الحقيقي لقوة الدولة ليس مقدار السلطة التي تستطيع مؤسسة انتزاعها من مؤسسة أخرى، بل مدى قدرة مؤسسات الدولة على العمل معاً لحماية حقوق المواطنين وكرامتهم ومستقبلهم.

فالدولة القوية لا تُبنى بإضعاف مكوناتها، ولا تُحمى وحدتها بمجرد فرض القرارات، وإنما تُبنى من خلال احترام الدستور، وترسيخ العدالة، وتعزيز الثقة بالمؤسسات، وتحقيق المصلحة العامة.

والعراق الذي يستحقه مواطنوه هو عراق تكون فيه المؤسسات أقوى من المصالح السياسية، ويكون فيه القانون أعلى من الخلافات، وتكون فيه كرامة الإنسان وحقوقه فوق كل اعتبار.

وهذا هو الأساس الذي يمكن أن يُبنى عليه عراق أكثر استقراراً وقوة وعدالة.

وحدة الدراسات الاقتصادية / مكتب شمال امريكا

مركز الروابط للبحوث والدراسات الاستراتيجية