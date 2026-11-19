اياد العناز

ستكون مدينة (شنتشن) الصينية على موعد مهم هذا اليوم 19 تشرين ثاني 2026 لعقد اجتماع ثلاثي بين أكبر ثلاث مرتكزات لها تأثيرها في الاقتصاد والأمن والسياسة الدولية، تجمع بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والصيني شي جين بينغ والروسي فلاديمير بوتين، على هامش منتدى التعاون الاقتصادي لقارة آسيا والمحيط الهادي.

أهمية هذا اللقاء أنه يأتي في مرحلة تتداخل فيها المواجهة مع إيران والحرب في أوكرانيا والمنافسة الاقتصادية بين الولايات المتحدة والصين وما يتعلق بشؤون الطاقة الدولية، ويمثل الاجتماع للرئيس ترامب فرصة لإدارة عدد من الملفات الدولية في وقت واحد، أما الرئيس الروسي فيراه وسيلة لتعزيز دور روسيا في المعادلات الدولية، ويشكل للصين فسحة كبيرة لإظهار الدور المتنامي للصين في النظام الدولي.

ستكون هناك عدة تساؤلات حول اسباب انعقاد الاجتماع وما هي الغايات والأهداف التي يسعى إليها المجتمعون وما النتائج التي ستتمخض عنها ساعات الحوار المتبادل والنقاش الثلاثي؟ ، ولكن هناك سؤال جوهري يفرض نفسه بدقة، هل نحن أمام تفاهم بين القوى الكبرى لإدارة المواجهة مع إيران، أم أمام تنافس دولي على توظيفها ضمن ملفات أوسع؟ وماذا تريد واشنطن من طرح الملف الايراني؟

تسعى الولايات المتحدة الأمريكية إلى تضييق هامش المناورة الإيرانية في العلاقة الاقتصادية والعسكرية مع الصين وروسيا وأي تفاهم بين واشنطن والدولتين سيكون له تاثيره الميداني على المواجهة بين واشنطن وطهران، واختبار الموقف الصيني والروسي بشأن منع إيران من استعادة قدراتها النووية وتوسيع نشاطها السياسي والعسكري الإقليمي، وتحقيق تقدم دولي في الضغط على إيران وليس اعتباره توجهًا امريكيًا واسرائيليًا، والأهم أن طرح المواقف الإيرانية لا يعني بالضرورة أن واشنطن قررت إنهاء المواجهة، بل قد تكون وسيلة لتوفير غطاء سياسي ودبلوماسي لمواصلة الضغط الاقتصادي والبحري مع إبقاء القوة العسكرية خيارًا قائمًا.

ولكن هناك ثلاث ملفات رئيسية تتقاطع فيها مصالح ( روسيا والصين وامريكا) أهمها الملف النووي والتسليح الاستراتيجي، فواشنطن تريد فتح حوار بشأن الحد من الترسانات النووية واشتراك الصين في أي ترتيبات مستقبلية، والتنافس الاقتصادي في العلاقات التجارية والتقدم التكنولوجي وافاق التوازنات الدولية والنفوذ السياسي، مع وجود اصرار أمريكي لبحث الحالة الإيرانية بعمق ودقة للوصول لحقيقة الموقفين الروسي والصيني.

الرئيس فلاديمير بوتين يرى في إيران (شريكًا) استراتيجيًا مهمًا في التعاون العسكري، وأن استمرار واشنطن بالانشغال في أزمات الشرق الأوسط يمنح روسيا هامشًا للمناورة في ملفات دولية أخرى، لكنها قد تجد مصلحة في تفاهمات تمنع حربًا إقليمية واسعة.

الرئيس الصيني لا يرغب في حرب عسكرية جديدة في الخليج العربي تهدد إمدادات الطاقة والتجارة وتؤثر على مصالح بلاده الاقتصادية ، ولا يريد في الوقت نفسه أن يتحول إلى شريك في سياسة أمريكية تستهدف إيران، المصلحة السياسية الصينية تحقيق الأمن الاستقرار واستمرار توريد النفط وحماية مصالحها الاقتصادية ومشاريعها الاستراتيجية واستثماراتها المالية.

أما الرئيس ترامب فهو يعمل بكل جدية على منع إيران من امتلاك السلاح النووي وتوسيع فعاليات نشاطها الميداني وتقدمها في المجال النووي، لكنه لا يرغب أن تتحول المواجهة إلى استنزاف لقواته العسكرية ولمدة طويلة والحفاظ على عدم التأثير والتشابك في الملفات الاقتصادية والمصالح والمنافع الاستراتيجية مع الصين وروسيا.

يبقى هناك أمر عام يتعلق بمستقبل الإقليم، وهل ستكون اقطار مجلس التعاون الخليجي العربي موضوعًا في تفاهمات الرئاسات المجتمعية وطرفًا مشاركًا في صياغة التوازنات الأمنية الجديدة؟

وهذا يعني وجود أسس ومرتكزات لبناء موقف سياسي خليجي موحد تجاه مستقبل المواجهة الأمريكية الإيرانية، تتطلب تطوير منظومة دفاعية مشتركة قادرة على حماية المصالح والمنشآت الحيوية والممرات البحرية والمحافظة على الشراكة الاستراتيجية مع الولايات المتحدة الأمريكية دون الارتهان الكامل لتقديراتها السياسية وتوسيع العلاقات مع الصين وروسيا بما يخدم التوازن الإقليمي دون تحويل الخليج العربي الى ساحة للتنافس بين القوى الكبرى.

واذا ما تم الاتفاق بين واشنطن وبكين وموسكو بشأن إدارة المواجهة مع طهران، فمن يضمن أن تكون

نتائج التفاهم متوافقة مع مصالح اقطار الخليج العربي؟ وهنا سيبرز السؤال الميداني، ليس الأهمية في عقد القمة الثلاثية وإمكانية التوصل لاتفاق بشأن إيران، وإنما في اختبار قدرة الدول الثلاث على إدارة الأزمات الدولية دون الانزلاق إلى مواجهة مباشرة فيما بينها.

ولهذا فمن الرؤية السياسية والصيغ الاستراتيجية والإهتمامات الأمنية والابعاد الاقتصادية، أن نتابع ما سيصدر من موقف مشترك بشأن البرنامج النووي الإيراني والموقف الروسي والصيني في وقف التصعيد الميداني بين واشنطن وطهران وقبول استمرار العقوبات الاقتصادية والحصار البحري على الصادرات النفطية الإيرانية من قبل بكين وموسكو وما آفاق التعاون في حل معضلة غلق مضيق هرمز وتأمين الحماية لممرات الطاقة الدولية والتجارة العالمية ومدى قبول الحوار الدبلوماسي والتفاوض السياسي من قبل الولايات المتحدة الأمريكية؟

ملاحظات وإشارات مهمة لفهم وادراك المتغيرات السياسية القادمة في الشرق الأوسط والخليج العربي.