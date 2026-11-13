مضيق هرمز وإعادة تشكيل الاقتصاد العالمي: من أزمة الطاقة إلى ارتفاع تكاليف المعيشة

الباحثة شذا خليل*

لم تعد أهمية مضيق هرمز تقتصر على موقعه الجغرافي أو دوره في نقل النفط، بل أصبح استقراره عاملاً مؤثراً في حركة الاقتصاد العالمي. فاضطراب الملاحة في ممر تمر عبره نسبة كبيرة من إمدادات النفط العالمية يمكن أن يخلق سلسلة من التأثيرات الاقتصادية التي تبدأ بأسعار الطاقة، وتمتد إلى تكاليف الإنتاج والنقل وأسعار السلع والخدمات.

من أزمة الطاقة إلى التضخم

تؤثر الاضطرابات في إمدادات النفط على الاقتصاد من خلال عدة قنوات. فارتفاع أسعار الطاقة يزيد تكاليف تشغيل المصانع ونقل البضائع وتقديم الخدمات، وقد يدفع الشركات إلى تحميل المستهلك جزءاً من هذه التكاليف.

وبالتالي، فإن الخطر الاقتصادي لا يتمثل في ارتفاع أسعار الوقود وحده، بل في احتمال انتقال هذه الزيادة إلى أسعار الغذاء والسلع الأساسية، مما يضعف القوة الشرائية للأسر.

التأمين البحري بوصفه عاملاً اقتصادياً مؤثراً

تمثل المخاطر الأمنية في مضيق هرمز تحدياً إضافياً للتجارة الدولية. فعندما ترتفع تكاليف التأمين على السفن أو تصبح التغطية التأمينية غير متاحة لبعض الرحلات، تواجه الشركات تكاليف أعلى وصعوبات أكبر في نقل البضائع.

وقد تستمر بعض هذه الضغوط حتى بعد تراجع العمليات العسكرية، إذا بقيت المخاطر مرتفعة أو تأخرت عودة شركات التأمين إلى شروطها السابقة.

العقوبات الاقتصادية وإعادة تشكيل العلاقات التجارية

لا تقتصر أدوات الصراع الاقتصادي على تعطيل الملاحة، بل تشمل العقوبات المالية والتجارية والحصار البحري. ويمكن أن يؤدي استمرار هذه الإجراءات إلى زيادة صعوبة الوصول إلى الأسواق والتمويل، وإلى دفع الشركات للبحث عن شركاء تجاريين ومسارات بديلة.

غير أن هذه البدائل قد تكون أكثر تكلفة، مما يجعل إعادة تنظيم العلاقات التجارية عملية اقتصادية معقدة وليست مجرد قرار سياسي.

التوقعات الاقتصادية: ثلاثة سيناريوهات محتملة

السيناريو الأول: التهدئة وإعادة فتح الممرات البحرية

إذا تحقق اتفاق يسمح باستقرار الملاحة، فمن المحتمل أن تنخفض بعض تكاليف الشحن والتأمين تدريجياً، وأن تتراجع الضغوط المرتبطة بمخاطر إمدادات الطاقة. لكن سرعة التحسن ستعتمد على مدى استعادة الثقة في سلامة الملاحة.

السيناريو الثاني: استمرار حالة عدم الاستقرار

إذا استمر الوضع دون تسوية واضحة، فقد تواجه الأسواق تقلبات متكررة في أسعار الطاقة وتكاليف النقل. ويمكن أن ينعكس ذلك على التضخم وقرارات الاستثمار، خصوصاً في القطاعات كثيفة الاستهلاك للطاقة.

السيناريو الثالث: تصعيد عسكري واسع

إذا اتسعت العمليات العسكرية أو تعرضت منشآت الطاقة والبنية التحتية لأضرار كبيرة، فقد تتزايد مخاطر نقص الإمدادات وارتفاع تكاليف الإنتاج. وفي هذا السيناريو، يمكن أن تتعرض الاقتصادات المستوردة للطاقة لضغوط إضافية على النمو والأسعار.

الخاتمة

تكشف أزمة مضيق هرمز عن مدى الترابط بين الأمن الجيوسياسي والاستقرار الاقتصادي. فالمخاطر التي تبدأ في ممر بحري واحد يمكن أن تنتقل عبر أسواق الطاقة والشحن والتأمين إلى قطاعات اقتصادية متعددة.

وتشير السيناريوهات المطروحة إلى أن مستقبل التأثير الاقتصادي لن يتحدد بالعمليات العسكرية وحدها، بل أيضاً بمدى استعادة الثقة التجارية، واستقرار حركة الملاحة، وقدرة الأسواق على التكيف مع المخاطر الجديدة.

وحدة الدراسات الاقتصادية / مكتب شمال امريكا

مركز الروابط للبحوث والدراسات الاستراتيجية