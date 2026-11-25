اياد العناز

أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، عبر مكتب مراقبة الأصول الأجنبية OFAC، بتاريخ 23 تشرين ثاني 2026 حزمة من العقوبات الاقتصادية والمالية على إيران ضمن بند أطلقت عليه،

(عملية المنبوذ الاقتصادي) تفكيك شبكات الظل المصرفي الإيرانية العالمية.

وتشمل الإجراءات أكثر من عشرين شركة صرافة وواجهة تجارية وأشخاصًا مرتبطين بها، فيما تشير تفاصيل الحزمة المتداولة إلى 22 شركة وثمانية أفراد،

والأهم في العقوبات أن الخزانة الأمريكية لا تستهدف تجارة النفط وحدها، بل البنية المالية التي تسمح لإيران بتحصيل عائدات صادراتها وتحويلها إلى عملات أجنبية، ثم استخدامها في تمويل الاستيراد والتجارة الخارجية،

وأوضح وزير الخزانة سكوت بيسنت (أن هذه الشبكات تمثل شريانًا ماليًا متبقيًا للاقتصاد الإيراني) .

جاء اختيار الشركات المالية والمصرفية في بلدان ( تركيا والإمارات وهونغ كونغ) لمواجهة شبكات الوساطة المالية والتجارة والنفط لتضييق المساحات التي يمكن لإيران أن تستخدمها للالتفاف على العقوبات.

استهدفت العقوبات (14) شركة لواجهات مالية وتجارية وتحويلات نفطية في مدينة (دبي)، وهناك شركة تركية واحدة ضمن شبكة التحويلات التجارية، وفي هونغ كونغ كانت هناك شركة واحدة واجهة لشركة صرافة إيرانية، وهذا ما يشير إلى طبيعة المتابعة الميدانية والرقابة المالية لشركات صرافة وكيانات مالية إيرانية في إدارة الأموال وتوجيه العملات الأجنبية من قبل وزارة الخزانة الأمريكية، التي تشير بياناتها إلى (أن شبكات الظل المصرفي الإيرانية تعتمد على شركات واجهة متعددة في دبي وهونغ كونغ) وتستخدمها لإجراء آلاف التحويلات المالية العابرة للحدود.

هناك ثلاث مسارات تكشف تفاصيل العقوبات الأميركية الجديدة، منها مايتعلق بمسار النفط والمواد البتروكيمياوية التي تتهم فيها واشنطن شركات محددة في دبي بتسهيل المدفوعات المرتبطة ببيع الغاز المسال والمنتجات البتروكيمياوية الإيرانية وأن بعضًا منها تعامل مع شركات مرتبطة بقطاع النفط الإيراني، والمسار الثاني المتعلق لأصول التجارة الدولية والاستيراد والتي أعلنت عنها وزارة الخزانة الأمريكية أن (شركات تجارية ومواجهات مالية) ساعدت في تمرير الأموال بين المتصدرين الإيرانيين والمستورديين، بما يتيح استمرار التعاملات التجارية رغم العقوبات، وآخر المسارات المهمة

( مسار المؤسسات العسكرية)

من أبرز الأمثلة عنها شركة H N B Trading في دبي، التي تتهمها الخزانة بالمساعدة في دفع تكاليف استئجار ناقلة لصالح شركة مرتبطة بهيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيراني.

الولايات المتحدة الأمريكية لا تريد منع إيران من الوصول للعملة الصعبة فقط، بل تريد تقليص قدرتها على بناء شبكة تجارة وتمويل بديلة خارج النظام المالي الأمريكي، وهذا ما يمكن ملاحظته في استهداف التعاملات التجارية لإيران في هونغ كونغ في ضوء اعتمادها المتزايد على التعاملات الآسيوية.

هناك أربع آثار ميدانية رئيسية لتحديد تراجع القدرة على تحويل عائدات النفط الإيراني، حتى في حالة نجاح السلطات الإيرانية في بيع نفطها تصبح عملية تحصيل المقابل المالي ونقله للداخل أكثر صعوبة، وهناك تكلفة الاستيراد واضطرار الشركات الإيرانية إلى استخدام وسطاء اضافيين وشركات بديلة بما يرفع تكاليف المعاملات ويطيل زمن التسوية، ويبقى زيادة الضغط على قيمة الريال الإيراني الذي يؤدي لتقليص قنوات توفير العملات الأجنبية ويضيف ضغطًا على سعر الصرف والتضخم المالي، وهو ما يؤدي إلى اتساع العزلة المالية وخشية المؤسسات الأجنبية من التعامل مع الشركات الإيرانية خوفًا من ادراجها على قائمة العقوبات.

تستهدف الإدارة الأمريكية من اتباع سياسة الضغط الأقصى باستمرار العقوبات الاقتصادية والحصار البحري، صادرات النفط وتقليص قدرة إيران على بيع منتجاتها من الطاقة ونقلها بحريًا، ومواجهة الوسطاء النفطيين وملاحقة الشركات التي تسوق النفط وتدير عائدات واستهداف شبكات الظل المصرفي وضرب الشركات التي تتولى تحويل الأموال وإعادة توجيهها.

أن وجود (14) شركة مقرها في (دبي) ضمن الكيانات المستهدفة يجعل القطاع المصرفي والتجاري الإماراتي أمام ضرورة تشديد إجراءات التحقق من المستفيد الحقيقي ومصدر الأموال وطبيعة التحويلات، وأن المسألة تتعلق بحماية سمعة دبي كمركز تجاري ومالي عالمي والحفاظ على ثقة المؤسسات الدولية في قدرتها على منع استغلال الشركات المسجلة لديها، وملاحقة الشركة التركية يعني التأكيد على أن واشنطن تسعى لتضييق الشبكات التي تستفيد من الموقع الجغرافي والتجاري التركي في تسهيل التعاملات الإيرانية، وهذا ما يعني أن على أنقرة أن توازن في الحفاظ على علاقتها الاقتصادية مع إيران وتجنب المواجهة المالية مع الولايات المتحدة الأمريكية.

أما الأهمية الأكثر حضورًا ما يتعلق ب(هونغ كونغ) كونها ترتبط بالتجارة والتمويل الاسيوي ومن قدرتها على توفير قنوات مالية خارج المراكز الغربية التقليدية.

الغاية السياسية الأمريكية من تشديد العقوبات على إيران، هي إضعافها ميدانيًا وأن دخولها لأي مفاوضات قادمة يجب أن يواجه تراجعًا في مواردها المالية وأن تجعل كلفة رفض أي اتفاق أعلى تكلفة لها ، بينما تريد طهران الحصول على ضمانات لتخفيف الحصار والعقوبات قبل تقديم أي تنازلات تتعلق ببرنامجها النووي ومشروعها السياسي الإقليمي وإثبات قدرتها على إدارة البقاء رغم الحصار.

وهنا يتبادر سؤال رئيسي (هل تستطيع إيران الانتقال من اقتصاد الالتفاف على العقوبات إلى اقتصاد قادر على إدارة البقاء تحت الحصار المالي والبحري)؟

نتائج العقوبات تتعثر بها القدرة الإيرانية وأن الضغوط السياسية لن تبقى محصورة في مؤسسات الدولة، بل ستنعكس على المجتمع الإيراني بارتفاع الأسعار وانهيار العملة المحلية وزيادة البطالة، وقد تفرض على السلطات الإيرانية إعادة ترتيب أولوياتها السياسية والأمنية.

وهناك تطوران يستحقان المتابعة والقراءة المتأنية، إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في تصريح له بتاريخ 22 تشرين ثاني 2026 (أنه يميل إلى استئناف الهجوم على إيران إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق قبل بداية العام الجديد)، والذي تزامن مع التصريحات الإسرائيلية بإعداد خطط عسكرية مشتركة مع القيادة المركزية الأميركية تحسبًا لتجديد المواجهة العسكرية، مع متابعة أمريكية حثيثة للاجراءات الخاصة بمنع نقل النفط الإيراني بما يشمل عمليات نقل الشحنات بين السفن.

ان التطورات الميدانية تكشف انتقال المواجهة بين واشنطن وطهران إلى مرحلة تتداخل فيها ثلاث أشكال من الصراع (إدارة البقاء الإيرانية واستراتيجية الضغط الأمريكية والحسابات الإسرائيلية)، فالحصار يمكن أن يؤدي إلى مواجهة بحرية والتي قد تفتح باب التصعيد وإعادة المنطقة لحرب أكثر شراسة وتاثيرًا بما يعني التأثير المباشر على إمدادات الطاقة الدولية والتجارة العالمية واستهداف المنشآت النفطية والمطارات العسكرية وخطوط النقل ومحطات الكهرباء وشبكات المياه وتوسيع النطاق الجغرافي للمواجهة العسكرية.