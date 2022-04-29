العراق يدعو هولندا إلى المشاركة في عمليات إعادة الإعمار

دعا وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين أمس الخميس هولندا إلى المشاركة في إعادة إعمار البُنى التحتية في العراق وتقديم خبراتها في مجال إدارة الموارد المائيَّة.

وأكد الوزير حسين، خلال اجتماعه أمس مع وزيرة التجارة والتعاون الإنمائي الهولنديَّة ليشيا سرينيماخر، التي تزور بغداد حاليا، :»حرص الحكومة العراقية على تعزيز آليّات التعاون الثنائيّ على مُختلَفِ المُستويات بما يُحقق المصالح المُشترَكة للشعبين الصديقين العراقي والهولندي و تفعيل اللجنة العراقيَّة-الهولنديَّة المُشترَكة، وبما ينعكس على قطاعات الاستثمار والتنميّة والتعاون».

وقال إنَّ الدعم الذي «قدّمه الجانب الهولنديّ إلى العراق يُظهِر المُستوى المُتميّز للعلاقات بين البلدين في مجال الزراعة والإرواء وجميع المجالات الأخرى وسعي العراق إلى إقامة أفضل العلاقات».

وشدد الوزير حسين على أهميَّة تحقيق الشراكة بين البلدين والتعاون في قطاعات التدريب، والتجارة، والزراعة، مبينا أنَّ العراق بيئة خصبة للاستثمار لما يتمتـَّع به من ثروات كثيرة.

وأشاد الوزير العراقي بما قدّمته هولندا من دعم للعراق في مُحاربة تنظيم داعش والدعم التدريبيّ للقوات العسكريَّة والأمنيَّة العراقيَّة، مشيرا إلى جهود الحكومة العراقيَّة في التعامل مع مسألة الهجرة وإعادة العراقيين العالقين على حدود عدد من دول الاتحاد الأوروبيّ مثل بيلاروسيا ولاتفيا وليتوانيا وبولندا، عبر رحلات خاصة نظمتها الخطوط الجويَّة العراقيَّة.

ولفت إلى استمرار حوار الهجرة القائم مع الجانب الأوروبيّ، ودعم برامج تشجيع العودة الطوعيَّة للّاجئين العراقيين في الدول الأوروبيَّة من خلال إعداد برامج خاصة لتأهيل هذه الشريحة.

وقال الوزير حسين إن الحكومة العراقيَّة اتخذت خطوات لمكافحة شبكات التهريب من خلال تكاتف الجهات الوطنيَّة لزيادة الوعيّ المجتمعيّ وتوضيح مساوئ الهجرة وعواقبها.

وأضاف أنَّ العراق يعارض فرض حصار وعقوبات اقتصاديَّة على أي شعب ولا يؤيد الاعتداء من قبل دولة ضد أخرى، وأنَّ الشعب العراقي عانى الكثير بسبب ويلات الحروب وإنه ضد الحروب وسياسة فرض الحصار الاقتصادي لأنه يستهدف الشعوب.

وحذر الوزير العراقي من أنَّ الاستمرار بالحرب في أوكرانيا سيؤدي إلى كوارث إنسانيَّة أخرى ومنها تهديد الأمن الغذائيّ في الكثير من البلدان.

من جانبها شددت وزيرة التجارة والتعاون الإنمائي الهولنديَّة على أن العراق دولة محورية في الشرق الأوسط وفي مكافحة الإرهاب واستقرار المنطقة وأن بلادها على استعداد لدعم العراق على كافة الصُعد.

وحسب بيان لوزارة الخارجية العراقية، ناقش الجانبان المواضيع الراهنة على الساحة العراقيَّة والإقليميَّة والدوليَّة والمواضيع ذات الاهتمام المُشترَك، كما تطرقا إلى آخر تطورات الحرب الروسية-الأوكرانيَّة.

القدس العربي