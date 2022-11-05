بعد روسيا.. الصين تحاول إغراء ألمانيا

تحت عنوان “بعد روسيا، الإغراء الصيني لألمانيا”، تساءلت صحيفة “لوفيغارو” الفرنسية في مقال للصحافية المخضرمة إيزابيل لاسيير، إن كانت ألمانيا ستكرر الخطأ نفسه مع الصين، بعد أن أعمتها طبيعة النظام الروسي، وتجاهلت “البجعة السوداء” التي تلوح في الأفق حفاظًا على مصالحها الاقتصادية.

وقالت الصحيفة إنه تحت وطأة الحرب في أوكرانيا، انهارت الركيزتان الرئيسيتان للنموذج الاقتصادي الألماني: ضمان الغاز بثمن رخيص بفضل روسيا والاعتقاد بأنه يمكن الاعتماد دائمًا على الأمن الأمريكي. تدرك ألمانيا اليوم أنها اتخذت خيارين سيئين، في مجالات حاسمة مثل تلك المتعلقة بالطاقة والدفاع. قادتها، الذين اعتقدوا أن العولمة ترضي الأطراف المختلفة، وأن التجارة تطبع أصعب الأنظمة وأن الاقتصاد كان متفوقًا على السياسة، سقطوا من فوق. هنا يضطرون إلى مغادرة عالم Care Bears فجأة الذي يسعدون به منذ نهاية الحرب الباردة وإلى تغيير نموذجهم. بعد التخلي عن خط أنابيب الغاز نورد ستريم 2، انفصلوا عن سلميتهم التقليدية من خلال اتخاذ قرار بإعادة التسلح. لكن العادات تموت بصعوبة.

واعتبرت “لوفيغارو” أن المستشار الألماني أولاف شولتز، الذي وصفته بـ“الفارس الوحيد”، وهو أول زعيم غربي يسافر إلى بكين للقاء شي جين بينغ منذ المؤتمر العشرين للحزب الشيوعي، من دون الرئيس الفرنسي، يهدف إلى تعزيز العلاقات بين الصناعة الألمانية والصين. بالنسبة لسيارات BMW أو فولكس فاغن أو مرسيدس، فإن السوق الصيني عبارة عن جنة توفر 30 إلى 40 في المئة من مبيعاتها. وتعهدًا بحسن النية، أذن المستشار الألماني، قبل مغادرته إلى بكين، بحصة صينية في ميناء هامبورغ.

كما اعتبرت الصحيفة أن ألمانيا تتصرف مع الصين كما كانت مع روسيا: من خلال تفضيل أرباحها الاقتصادية على مصالح أوروبا والتشبث بما كان لفترة طويلة صيغة سحرية: “العمل كالمعتاد”، أيا كانت البيئة السياسية والعسكرية.

لكن هذه الركيزة أو الدعامة الصينية الثالثة للنموذج الألماني – تتابع “لوفيغارو” – يمكن أن تنهار بدورها. فزيارة أولاف شولتز تأتي في الواقع في سياق تزايد انعدام الثقة في الغرب تجاه النظام الديكتاتوري الصيني. احتج بعض شركاء ألمانيا بشدة على هذه الخطوة، مما يزيد من اعتماد أكبر اقتصاد في الاتحاد الأوروبي على نظام لا يشارك القيم الأوروبية. وكل هذا في وقت كانت فيه أوروبا، على وجه التحديد، تسعى إلى إبعاد نفسها عن نظام بكين، أو على الأقل ابتكار طريق ثالث بين السذاجة التي أظهرتها في السنوات الأخيرة وموقف الولايات المتحدة. يُنتقد الخيار الألماني بشكل أكبر لأن الصين تدعم ضمنيًا عدوان فلاديمير بوتين في أوكرانيا وتحارب الديمقراطيات، كما تفعل روسيا. في المؤتمر العشرين، الذي أعطى سلطات كاملة لشي جين بينغ، كرس الحزب الشيوعي الصيني في ميثاقه معارضته لاستقلال تايوان، مما جعل المواجهة في المنطقة ممكنة أكثر فأكثر.

ورأت الصحيفة أن ألمانيا لم تفهم ما كان على المحك في الحرب الجورجية في عام 2008 وضم شبه جزيرة القرم في عام 2014. لقد أغلقت برلين عينيها لإثراء نفسها دائمًا دون التفكير في الثمن السياسي الذي يتعين على الأوروبيين دفعه ذات يوم. ومع ذلك، بالنسبة لبعض الخبراء الصينيين، يمكن أن تكون الحرب في أوكرانيا بمثابة بروفة للمملكة الوسطى في تايوان.

واعتبرت “لوفيغارو” أن ألمانيا، من خلال التفكير مرة أخرى على المدى القصير، تخاطر بعزل نفسها. لقد أخرجت الحرب في أوكرانيا القطار الفرنسي الألماني عن مساره بالفعل من خلال تسليط الضوء على إخفاقات القاطرة – برلين – والقيود الاقتصادية للقوة العسكرية – باريس. ففي خطابه في براغ، مد أولاف شولتز يده إلى دول أوروبا الشرقية، التي يرغب في الاقتراب منها، على حساب الحليف الفرنسي التقليدي. لكن هذه الدول تدير ظهرها له في الوقت الحالي. إنهم لا يغفرون لألمانيا، مثل فرنسا في هذا الشأن، العمى الاستراتيجي الذي أظهرته تجاه روسيا واختيار الحصان السيئ مثل بوتين.

لقد كشفت الحرب الحقائق. الدول الأخرى، وكذلك تحالفه الذي ينتقده، هل سيسمحون لأولاف شولتز بإعادة ارتكاب الخطأ نفسه مع بكين؟ تتساءل لوفيغارو.

القدس العربي