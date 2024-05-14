الحرب التجارية تتجدد: رسوم أميركية ضخمة على سلع صينية

عادت الحرب التجارية بين الصين وأميركا إلى زخمها من جديد، حيث كشف الرئيس الأميركي جو بايدن اليوم الثلاثاء عن حزمة من الزيادات الحادة في الرسوم الجمركية على مجموعة من الواردات الصينية تصل قيمتها إلى 18 مليار دولار، بما في ذلك السيارات الكهربائية ورقائق الكمبيوتر والمنتجات الطبية، مما يهدد بحدوث مواجهة مع بكين في عام الانتخابات في محاولة لجذب الناخبين الذين يعطون سياسات بايدن الاقتصادية علامات منخفضة في استطلاعات الرأي.

وتعهّدت الصين الثلاثاء اتخاذ “كل الاجراءات اللازمة” عقب تقارير تفيد بأن الولايات المتحدة تخطط لزيادة الرسوم الجمركية على بعض المنتجات الصينية مثل السيارات الكهربائية والبطاريات.

وقال الناطق باسم وزارة الخارجية وانغ وينبين لـ “رويترز” إن “الصين تعارض زيادة الرسوم الجمركية من جانب واحد وهو انتهاك لقواعد منظمة التجارة العالمية، وستتخذ كل الإجراءات اللازمة لحماية حقوقها ومصالحها المشروعة”.

وقال البيت الأبيض في بيان، إن بايدن سيبقي على الرسوم الجمركية التي فرضها سلفه الجمهوري دونالد ترامب مع تصعيد عليها، مشيرا إلى “مخاطر غير مقبولة” على “الأمن الاقتصادي” للولايات المتحدة تشكلها ما يعتبرها ممارسات صينية غير عادلة تغمر الأسواق العالمية بالمنتجات الرخيصة.

وتابع البيت الأبيض أن الإجراءات الجديدة تؤثر على 18 مليار دولار من السلع المستوردة الصينية بما في ذلك الصلب والألومنيوم وأشباه الموصلات والبطاريات والمعادن الحيوية والخلايا الشمسية والرافعات.

تفاصيل التعريفات

وكجزء من تحديث التعريفة الذي طال انتظاره وفق “رويترز”، سيزيد بايدن التعريفات هذا العام بموجب المادة 301 من قانون التجارة لعام 1974 من 25% إلى 100% على المركبات الكهربائية، ومن 7.5% إلى 25% على بطاريات الليثيوم أيون الكهربائية وأجزاء البطاريات الأخرى. ومن 25% إلى 50% على الخلايا الكهروضوئية المستخدمة في صناعة الألواح الشمسية. سيتم رفع الرسوم الجمركية على بعض المعادن المهمة من لا شيء إلى 25%.رسوم أميركية بنسبة 100% على السيارات الكهربائية الصينية

وسترتفع الرسوم الجمركية على الرافعات من السفينة إلى الشاطئ إلى 25% من الصفر، وسترتفع الرسوم على المحاقن والإبر إلى 50% من لا شيء الآن، وسترتفع بعض معدات الحماية الشخصية المستخدمة في المرافق الطبية إلى 25%. وأدى النقص في معدات الحماية الشخصية المصنوعة إلى حد كبير في الصين إلى إعاقة استجابة الولايات المتحدة لكوفيد-19.

وسيتبع ذلك المزيد من الرسوم الجمركية في عامي 2025 و2026 على أشباه الموصلات، التي سيتضاعف معدل تعريفتها إلى 50%، وكذلك بطاريات الليثيوم أيون التي لا تستخدم في المركبات الاختيارية، والغرافيت والمغناطيس الدائم، وكذلك القفازات الطبية والجراحية المطاطية. وقال البيت الأبيض إن الخطوة التي أعلنها بايدن سابقًا لرفع الرسوم الجمركية على بعض منتجات الصلب والألومنيوم ستدخل حيز التنفيذ هذا العام.

واستوردت الولايات المتحدة بضائع من الصين بقيمة 427 مليار دولار في عام 2023 وصدرت 148 مليار دولار إلى ثاني أكبر اقتصاد في العالم، وفقا لمكتب الإحصاء الأميركي، وهي فجوة تجارية استمرت لعقود وأصبحت موضوعا أكثر حساسية في واشنطن.

استعادة الحرب التجارية

وقالت لايل برينارد، المستشارة الاقتصادية الوطنية للبيت الأبيض: “إن الصين تستخدم نفس قواعد اللعبة التي اتبعتها من قبل لتعزيز نموها على حساب الآخرين من خلال القدرة الصينية الفائضة وإغراق الأسواق العالمية بصادرات أقل من قيمتها الحقيقية بسبب الممارسات غير العادلة”.

وحتى عندما كانت خطوات بايدن تتماشى مع فرضية ترامب بأن هناك ما يبرر اتخاذ إجراءات تجارية أكثر صرامة، فقد استهدف الديمقراطي خصمه، وقال البيان إن اتفاق ترامب التجاري لعام 2020 مع الصين لم يزد الصادرات الأميركية أو يعزز وظائف التصنيع، وقال إن التعريفات الجمركية الشاملة بنسبة 10% على البضائع من جميع نقاط المنشأ التي اقترحها ترامب ستحبط حلفاء الولايات المتحدة وترفع أسعار الفائدة.

وطرح ترامب خلال الحرب التجارية تعريفات جمركية بنسبة 60% أو أعلى على جميع البضائع الصينية. وقال مسؤولو الإدارة إن إجراءاتهم “مستهدفة بعناية”، إلى جانب الاستثمار المحلي، وتم التخطيط لها مع حلفاء مقربين ومن غير المرجح أن تؤدي إلى تفاقم نوبة التضخم التي أثارت بالفعل غضب الناخبين الأميركيين وعرضت للخطر محاولة إعادة انتخاب بايدن. كما قللوا من خطر الانتقام من بكين.

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ويكافح بايدن لإقناع الناخبين بفعالية سياساته الاقتصادية على الرغم من انخفاض معدلات البطالة والنمو الاقتصادي. وأظهر استطلاع أجرته رويترز/إبسوس الشهر الماضي أن ترامب يتفوق بسبع نقاط مئوية على بايدن فيما يتعلق بالاقتصاد.

وحذر المحللون من أن الحرب التجارية قد تؤدي إلى رفع تكاليف المركبات الكهربائية بشكل عام، مما يضر بأهداف بايدن المناخية وهدفه في خلق وظائف التصنيع. وقال بايدن إنه يريد الفوز في عصر المنافسة مع الصين، لكنه لا يريد شن حرب تجارية يمكن أن تضر بالاقتصادات التي تعتمد على بعضها البعض. وقد عمل في الأشهر الأخيرة على تخفيف التوترات في محادثات فردية مع الرئيس الصيني شي جين بينغ.

وقالت الصين إن الرسوم الجمركية تأتي بنتائج عكسية وتهدد بإثارة التوترات. أدى فرض ترامب للتعريفات الجمركية على نطاق واسع خلال فترة رئاسته 2017-2021 إلى إطلاق الحرب التجارية مع الصين.