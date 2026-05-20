إعادة تشكيل العالم اقتصاديًا: لماذا يثير التقارب الصيني الروسي قلق الغرب؟

عامر العمران

يُعد توقيت زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى العاصمة الصينية بكين حدثاً مفصلياً في مسار التوازنات الدولية؛ إذ يتجاوز بُعدها الثنائي ليؤكد على دور البلدين في قيادة مسار التحول نحو نظام عالمي متعدد الأقطاب.

التقارب بين بكين وموسكو لا يُقرأ بوصفه مجرد تحالف سياسي فرضته التوترات مع الغرب، بل باعتباره أحد أهم التحولات البنيوية في الاقتصاد السياسي العالمي منذ نهاية الحرب الباردة. فالعلاقة بين موسكو وبكين تجاوزت تدريجيًا منطق “الشراكة التكتيكية” إلى محاولة بناء فضاء اقتصادي وإستراتيجي قادر على تقليص الهيمنة الغربية على المال والطاقة والتجارة والتكنولوجيا.

وفي جوهر هذا التحول، لا يتعلق الأمر فقط بزيادة التبادل التجاري أو بتوقيع اتفاقيات طاقة جديدة، بل بإعادة تعريف مفهوم القوة الاقتصادية نفسها. فالعالم يدخل مرحلة تتراجع فيها العولمة بصيغتها الليبرالية التقليدية، مقابل صعود نماذج جديدة تقوم على “الاقتصاد الجيوسياسي”، حيث تصبح التجارة والطاقة وسلاسل الإمداد أدوات نفوذ وصراع لا مجرد آليات سوق.

من العولمة إلى الجغرافيا السياسية للاقتصاد

طوال العقود الثلاثة الماضية، بُني النظام الاقتصادي العالمي على فرضية أساسية: أن الاندماج التجاري يقلل احتمالات الصراع ويعزز الاعتماد المتبادل. لكن الحرب في أوكرانيا، والصراع الأمريكي الصيني، والعقوبات الغربية الواسعة على موسكو، كشفت أن الاقتصاد العالمي لم يعد منفصلًا عن الجغرافيا السياسية، بل أصبح أحد أهم ميادينها.

في هذا السياق، يمثل التقارب الصيني الروسي محاولة لإعادة بناء شبكات القوة خارج البنية الغربية التقليدية. فروسيا، بعد عزلها جزئيًا عن النظام المالي الغربي، لم تبحث فقط عن مشترٍ جديد للطاقة، بل عن شريك يساعدها على البقاء داخل الاقتصاد العالمي دون المرور الكامل عبر المؤسسات التي يهيمن عليها الغرب.

أما بكين، فتنظر إلى روسيا من زاوية أكثر إستراتيجية. بكين تدرك أن الصراع مع الولايات المتحدة لم يعد تجاريًا فقط، بل يتعلق بالسيطرة على التكنولوجيا والطاقة والممرات البحرية والعملة العالمية. ولذلك فإن تعزيز الشراكة مع روسيا يمنحها عمقًا جيوسياسيًا وموارد طبيعية هائلة، ويقلل في الوقت نفسه من هشاشتها أمام الضغوط الأمريكية.

التحالف الحقيقي ليس عسكريًا… بل نقد وطاقة

أحد أكثر الجوانب أهمية في العلاقة بين موسكو وبكين هو السعي التدريجي لإضعاف مركزية الدولار في التجارة الدولية. وهذا التحول لا يجب قراءته بوصفه خطوة مالية تقنية، بل باعتباره تحديًا مباشرًا للبنية التي قامت عليها الهيمنة الأمريكية منذ نهاية الحرب العالمية الثانية.

فالولايات المتحدة لا تستمد نفوذها فقط من قوتها العسكرية، بل من موقع الدولار باعتباره العمود الفقري للنظام المالي العالمي. ومن خلال العقوبات، ونظام “سويفت”، والقدرة على التحكم بحركة رأس المال، استطاعت واشنطن تحويل النظام المالي إلى أداة جيوسياسية فعالة.

ولهذا، فإن توسع استخدام اليوان والروبل في التجارة الثنائية بين الصين وروسيا يحمل دلالات تتجاوز الطرفين نفسيهما. فنجاح هذا النموذج، حتى بصورة جزئية، قد يشجع قوى أخرى على تقليل اعتمادها على الدولار، خاصة الدول التي تخشى التعرض للعقوبات الغربية مستقبلًا.

لكن المفارقة أن الصين لا تسعى إلى إسقاط الدولار بصورة مباشرة، لأنها لا تزال مستفيدة من النظام الحالي، بل تحاول بناء “بديل احتياطي” يمنحها هامش مناورة أكبر إذا تصاعدت المواجهة مع واشنطن.

ومن جهة أخرى، تعمل روسيا كمورد أساسي وموثوق للطاقة للصين، في حين توفر بكين سوقاً ضخمة قادرة على استيعاب صادرات النفط والغاز الروسية وتوسيع مشاريع البنية التحتية وخطوط الأنابيب.

روسيا تتحول شرقًا… لكن بثمن إستراتيجي

الحرب في أوكرانيا سرعت التحول الروسي نحو آسيا بصورة غير مسبوقة. لكن هذا التحول يحمل في داخله مفارقة عميقة؛ فبينما تحاول موسكو التحرر من الضغوط الغربية، تتجه لتصبح أكثر اعتمادًا على الصين اقتصاديًا.

وهنا تظهر إشكالية التوازن داخل هذا التحالف. فالصين تدخل العلاقة بوصفها القوة الاقتصادية الأكبر عالميًا بعد الولايات المتحدة، بينما تدخلها روسيا من موقع الطرف الذي يحتاج إلى الأسواق والاستثمارات والتكنولوجيا. وهذا يخلق علاقة غير متكافئة قد تدفع موسكو تدريجيًا إلى موقع “الشريك الأصغر” داخل الفضاء الأوراسي الجديد.

ومع ذلك، فإن الكرملين يبدو مستعدًا لتحمل هذه الكلفة مقابل الحفاظ على قدرته على مواجهة العزلة الغربية، وإعادة تموضعه داخل نظام دولي متعدد الأقطاب.

الاقتصاد العالمي أمام لحظة إعادة تشكل

التقارب الصيني الروسي لا يهدد الاقتصاد العالمي عبر الحرب المباشرة، بل عبر إعادة تشكيل قواعده تدريجيًا. فالعالم يتجه نحو انقسام اقتصادي أكثر وضوحًا، حيث تعيد الدول بناء سلاسل التوريد والتحالفات التجارية وفق اعتبارات الأمن القومي لا الكفاءة الاقتصادية فقط.

هذا التحول قد يؤدي إلى عالم أقل ترابطًا وأكثر تكلفة، مع ارتفاع أسعار الطاقة والنقل والتكنولوجيا، وتراجع كفاءة العولمة التقليدية. لكنه في الوقت نفسه قد يمنح قوى إقليمية ودولًا نامية فرصًا جديدة للمناورة بين الكتل الكبرى.

خاتمة

يعد التقارب الاقتصادي بين الصين وروسيا، جزء من تحوّل تاريخي أوسع يعيد توزيع القوة داخل النظام الدولي. فالعالم يشهد انتقالًا تدريجيًا من مرحلة الهيمنة الاقتصادية الأحادية إلى مرحلة التنافس بين قوى كبرى، تستخدم الاقتصاد والطاقة والمال بوصفها أدوات نفوذ إستراتيجي.

مع كل ما سبق يبقى السؤال الأهم، إلى أي مدى يمكنه إعادة تشكيل قواعد الاقتصاد العالمي، وفرض نموذج جديد للعلاقات الدولية خلال العقود المقبلة.