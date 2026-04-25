الخليج يعيد تعريف القوة : من أمن النفط إلى اقتصاد الصمود

عامر العمران

في لحظات التحول الكبرى، لا تتغير الاقتصادات فقط… بل تتغير طريقة فهمها للعالم من الأساس. والخليج اليوم يقف داخل هذا النوع من التحولات التي لا تُقاس بالأرقام وحدها، بل بإعادة تعريف فكرة الاستقرار نفسها. ما يجري اليوم هو تحول أعمق: إعادة تعريف القوة نفسها. لم تعد القوة تُقاس بحجم الإنتاج النفطي، بل بقدرة الاقتصاد على الصمود، والتكيّف، وإدارة المخاطر في عالم لم يعد مستقرًا.

لعقود، شكّل النفط قاعدة الثقل الاقتصادي في الخليج. نموذج واضح: إيرادات مرتفعة في أوقات الرخاء، وانكشاف حاد عند الهبوط. لكن هذا النموذج بدأ يفقد صلاحيته، ليس فقط بسبب تقلب الأسعار، بل لأن المخاطر المحيطة به أصبحت أكثر تعقيدًا: توترات جيوسياسية تهدد طرق الإمداد، تحولات في سوق الطاقة العالمي، وضغوط متزايدة نحو الطاقة البديلة.

كسر النموذج التقليدي

بين عامي 2014 و2020، انهارت أسعار النفط من مستويات تفوق 100 دولار إلى ما دون 30 دولارًا، في واحدة من أعنف الصدمات التي كشفت هشاشة الاعتماد الأحادي. ومع تصاعد التوترات في منطقة الخليج، وتهديدات متكررة بإغلاق ممرات حيوية مثل مضيق هرمز، لم يعد الخطر نظريًا، بل جزءًا من الحسابات اليومية لصنّاع القرار.

لم يعد الهدف تعظيم الإنتاج، بل تقليل الاعتماد. لم يعد السؤال: كيف نبيع أكثر؟ بل: كيف نبقى مستقرين عندما لا نبيع؟

السعودية والإمارات تقدمان النموذج الأوضح لهذا التحول. في رؤية السعودية 2030، لم يعد النفط سوى أداة تمويل لاقتصاد يُعاد بناؤه. وفي دبي، لم يعد النمو مرتبطًا بالطاقة، بل بالخدمات، اللوجستيات، والتدفقات المالية. اليوم، تشكّل القطاعات غير النفطية أكثر من نصف الاقتصاد السعودي، ونحو ثلثي اقتصاد الإمارات، وهذا ليس تفصيلًا، بل إعادة توزيع لمصادر القوة.

لكن التنويع هنا ليس قصة نجاح بسيطة، بل عملية معقدة ومكلفة. فبناء اقتصاد متعدد الطبقات يتطلب استثمارات ضخمة، وإعادة تشكيل لسوق العمل، وخلق قطاعات قادرة على المنافسة عالميًا، وليس مجرد استبدال النفط بالسياحة أو التكنولوجيا.

إعادة تشكيل الدور

الأهم من ذلك، أن الخليج لا يتحول فقط إلى اقتصاد متنوع، بل إلى “مركز تدفقات”. الموانئ، المناطق الحرة، وشبكات النقل لم تعد بنى تحتية تقليدية، بل أدوات نفوذ. من يسيطر على تدفق السلع، والطاقة، ورأس المال، يملك تأثيرًا يتجاوز حدوده الجغرافية.

هذا التحول يغيّر طبيعة الأمن الاقتصادي جذريًا. لم يعد مرتبطًا بالإنتاج، بل بالإدارة: إدارة سلاسل الإمداد، إدارة الاستثمارات، وإدارة المخاطر.

في هذا السياق، برزت الصناديق السيادية كلاعب مركزي. مؤسسات مثل صندوق الاستثمارات العامة لم تعد مجرد أدوات استثمار، بل أذرع استراتيجية لشراء النفوذ، وتنويع مصادر الدخل، وبناء حضور عالمي يتجاوز حدود النفط.

الاعتماد على الاستثمارات العالمية يربط الاقتصادات الخليجية بدورات الاقتصاد العالمي. التوسع السريع في المشاريع الكبرى يطرح أسئلة حول الكفاءة والاستدامة. كما أن التحول نحو اقتصاد الخدمات يجعل المنافسة أكثر شراسة، حيث لا توجد ميزة احتكارية مشابهة للنفط.

التنويع لا يلغي المخاطر… بل يعيد توزيعها.

ما يميز المرحلة الحالية هو أن التهديدات لم تعد تقليدية أو منفصلة. تضخم عالمي، اضطرابات في سلاسل الإمداد، تحولات تكنولوجية متسارعة، وضغوط بيئية، كلها تتقاطع في وقت واحد.

لهذا، يتبنى الخليج اليوم منطقًا مختلفًا: ليس تجنب المخاطر، بل إدارتها. بناء اقتصاد مرن، قادر على التكيف، بدل اقتصاد قوي ظاهريًا لكنه هش عند الاختبار.

في النهاية، ما يحدث في الخليج ليس مجرد تنويع اقتصادي، بل إعادة هندسة لمفهوم القوة. النفط لم يعد ضمانة، بل متغير ضمن معادلة أكبر.

السؤال لم يعد: كم نملك من النفط؟

بل: هل نستطيع البقاء عندما يفقد النفط مكانته؟

الإجابة عن هذا السؤال هي التي ستحدد شكل الخليج في العقود القادمة، لا كمنتج للطاقة، بل كلاعب اقتصادي قادر على البقاء في عالم لا يرحم الاقتصادات الأحادية.